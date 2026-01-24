Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezért következik be legtöbbször az első trimeszterben: a korai vetélés leggyakoribb okai

egészség terhesség vetélés
Zedna Life
2026.01.24.
A korai vetélés a várandósság első heteiben bekövetkező terhességmegszakadás, amely sok nő számára váratlan és érzelmileg megterhelő élmény. A vetélés gyakran nem előzhető meg teljes mértékben, ugyanakkor fontos tudni, hogy az esetek jelentős részében nem az anya hibájából következik be.
  • A vetélés leggyakrabban az első trimeszterben fordul elő.
  • Sok esetben genetikai ok áll a háttérben.
  • Gyakran nem előzhető meg.
  • Egy vetélés után a nők többsége később gond nélkül kihord egy egészséges babát.
  • Bizonyos kockázati tényezők csökkenthetők.
  • Orvosi kivizsgálás segíthet az okok tisztázásában.

A vetélés sok nő számára megrázó élmény, amely gyakran hirtelen és magyarázat nélkül következik be. Bár a kiváltó okok sokfélék lehetnek, a legtöbb esetben orvosilag jól körülhatárolható tényezők állnak a háttérben.

Korai vetélésen átesett, szomorú nő a kanapén.
A korai vetélés egyik leggyakoribb oka a magzati kromoszóma-rendellenesség.
Forrás: 123rf.com

Mi okozza leggyakrabban a korai vetélést?

A vetélés leggyakoribb oka a magzat kromoszóma-rendellenessége. Ilyen esetben az embrió fejlődése már a kezdetektől nem megfelelő, és a szervezet természetes módon megszakítja a terhességet. Ezek az eltérések véletlenszerűen alakulnak ki, és nem öröklődnek.

Hormonális okok szintén szerepet játszhatnak, különösen a progeszteron hiánya, amely a terhesség megtartásához nélkülözhetetlen. Pajzsmirigy-rendellenességek, inzulinrezisztencia vagy kezeletlen cukorbetegség szintén növelhetik a kockázatot.

A méh fejlődési rendellenességei, mióma vagy súlyos fertőzések is hozzájárulhatnak a vetéléshez. Ritkábban immunológiai eltérések vagy véralvadási zavarok állnak a háttérben.

Életmódbeli és külső kockázati tényezők

A vetélés kockázata bizonyos életmódbeli tényezők esetén emelkedhet. A dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kábítószerek használata bizonyítottan növeli a terhesség megszakadásának esélyét.

A túlzott koffeinbevitel, a jelentős testsúlyhiány vagy elhízás, valamint a tartós stressz szintén kedvezőtlen hatással lehet a korai terhességre. A szakértők szerint a szervezetnek időre és stabil környezetre van szüksége az egészséges magzati fejlődéshez.

Fontos kiemelni, hogy a mindennapi mozgás, a munkavégzés vagy egy-egy stresszesebb nap önmagában nem okoz vetélést, és sok nő indokolatlanul hibáztatja magát egy bekövetkezett esemény után.

Mit lehet tenni a megelőzés érdekében?

A vetélés nem minden esetben előzhető meg, de bizonyos lépések csökkenthetik a kockázatot. A tervezett várandósság előtti kivizsgálás segíthet felismerni a hormonális, anyagcsere- vagy véralvadási eltéréseket.

Vitaminok, mint például a folsav rendszeres szedése már a fogantatás előtt javasolt, mivel támogatja a magzati fejlődést. A kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő alvás és a mérsékelt testmozgás szintén kedvező hatású.

Krónikus betegségek esetén elengedhetetlen az orvosi kontroll és a gyógyszerek terhességhez igazított beállítása. Ismétlődő vetélés után mindenképpen indokolt a részletes kivizsgálás, amely személyre szabott megelőzési stratégiát tesz lehetővé.

