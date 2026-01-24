Ezért következik be legtöbbször az első trimeszterben: a korai vetélés leggyakoribb okai

A vetélés leggyakrabban az első trimeszterben fordul elő.

Sok esetben genetikai ok áll a háttérben.

Gyakran nem előzhető meg.

Egy vetélés után a nők többsége később gond nélkül kihord egy egészséges babát.

Bizonyos kockázati tényezők csökkenthetők.

Orvosi kivizsgálás segíthet az okok tisztázásában.

A vetélés sok nő számára megrázó élmény, amely gyakran hirtelen és magyarázat nélkül következik be. Bár a kiváltó okok sokfélék lehetnek, a legtöbb esetben orvosilag jól körülhatárolható tényezők állnak a háttérben.

A korai vetélés egyik leggyakoribb oka a magzati kromoszóma-rendellenesség.

Mi okozza leggyakrabban a korai vetélést?

A vetélés leggyakoribb oka a magzat kromoszóma-rendellenessége. Ilyen esetben az embrió fejlődése már a kezdetektől nem megfelelő, és a szervezet természetes módon megszakítja a terhességet. Ezek az eltérések véletlenszerűen alakulnak ki, és nem öröklődnek.

Hormonális okok szintén szerepet játszhatnak, különösen a progeszteron hiánya, amely a terhesség megtartásához nélkülözhetetlen. Pajzsmirigy-rendellenességek, inzulinrezisztencia vagy kezeletlen cukorbetegség szintén növelhetik a kockázatot.

A méh fejlődési rendellenességei, mióma vagy súlyos fertőzések is hozzájárulhatnak a vetéléshez. Ritkábban immunológiai eltérések vagy véralvadási zavarok állnak a háttérben.

Életmódbeli és külső kockázati tényezők

A vetélés kockázata bizonyos életmódbeli tényezők esetén emelkedhet. A dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kábítószerek használata bizonyítottan növeli a terhesség megszakadásának esélyét.

A túlzott koffeinbevitel, a jelentős testsúlyhiány vagy elhízás, valamint a tartós stressz szintén kedvezőtlen hatással lehet a korai terhességre. A szakértők szerint a szervezetnek időre és stabil környezetre van szüksége az egészséges magzati fejlődéshez.

Fontos kiemelni, hogy a mindennapi mozgás, a munkavégzés vagy egy-egy stresszesebb nap önmagában nem okoz vetélést, és sok nő indokolatlanul hibáztatja magát egy bekövetkezett esemény után.

Mit lehet tenni a megelőzés érdekében?

A vetélés nem minden esetben előzhető meg, de bizonyos lépések csökkenthetik a kockázatot. A tervezett várandósság előtti kivizsgálás segíthet felismerni a hormonális, anyagcsere- vagy véralvadási eltéréseket.