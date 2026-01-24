Ezért következik be legtöbbször az első trimeszterben: a korai vetélés leggyakoribb okai

- A vetélés leggyakrabban az első trimeszterben fordul elő.
- Sok esetben genetikai ok áll a háttérben.
- Gyakran nem előzhető meg.
- Egy vetélés után a nők többsége később gond nélkül kihord egy egészséges babát.
- Bizonyos kockázati tényezők csökkenthetők.
- Orvosi kivizsgálás segíthet az okok tisztázásában.
A vetélés sok nő számára megrázó élmény, amely gyakran hirtelen és magyarázat nélkül következik be. Bár a kiváltó okok sokfélék lehetnek, a legtöbb esetben orvosilag jól körülhatárolható tényezők állnak a háttérben.
Mi okozza leggyakrabban a korai vetélést?
A vetélés leggyakoribb oka a magzat kromoszóma-rendellenessége. Ilyen esetben az embrió fejlődése már a kezdetektől nem megfelelő, és a szervezet természetes módon megszakítja a terhességet. Ezek az eltérések véletlenszerűen alakulnak ki, és nem öröklődnek.
Hormonális okok szintén szerepet játszhatnak, különösen a progeszteron hiánya, amely a terhesség megtartásához nélkülözhetetlen. Pajzsmirigy-rendellenességek, inzulinrezisztencia vagy kezeletlen cukorbetegség szintén növelhetik a kockázatot.
A méh fejlődési rendellenességei, mióma vagy súlyos fertőzések is hozzájárulhatnak a vetéléshez. Ritkábban immunológiai eltérések vagy véralvadási zavarok állnak a háttérben.
Életmódbeli és külső kockázati tényezők
A vetélés kockázata bizonyos életmódbeli tényezők esetén emelkedhet. A dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kábítószerek használata bizonyítottan növeli a terhesség megszakadásának esélyét.
A túlzott koffeinbevitel, a jelentős testsúlyhiány vagy elhízás, valamint a tartós stressz szintén kedvezőtlen hatással lehet a korai terhességre. A szakértők szerint a szervezetnek időre és stabil környezetre van szüksége az egészséges magzati fejlődéshez.
Fontos kiemelni, hogy a mindennapi mozgás, a munkavégzés vagy egy-egy stresszesebb nap önmagában nem okoz vetélést, és sok nő indokolatlanul hibáztatja magát egy bekövetkezett esemény után.
Mit lehet tenni a megelőzés érdekében?
A vetélés nem minden esetben előzhető meg, de bizonyos lépések csökkenthetik a kockázatot. A tervezett várandósság előtti kivizsgálás segíthet felismerni a hormonális, anyagcsere- vagy véralvadási eltéréseket.
Vitaminok, mint például a folsav rendszeres szedése már a fogantatás előtt javasolt, mivel támogatja a magzati fejlődést. A kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő alvás és a mérsékelt testmozgás szintén kedvező hatású.
Krónikus betegségek esetén elengedhetetlen az orvosi kontroll és a gyógyszerek terhességhez igazított beállítása. Ismétlődő vetélés után mindenképpen indokolt a részletes kivizsgálás, amely személyre szabott megelőzési stratégiát tesz lehetővé.
