„6 évig voltunk együtt, majd kiderült, hogy 3 hónapja már mást vett feleségül!”

„Mi volt a legőrültebb vagy legváratlanabb helyzet, amikor megcsaláson kaptad rajta az exed?” - tették fel a nagy kérdést a Redditen. Több felhasználó megosztotta az érzelmes történetét, de ezek közül Eva sztorija mindent vitt. Párja, Josh a háta mögött kezdett viszonyt egy másik nővel, Victoriával, akit végül feleségül is vett, ám ekkor Eva még hivatalosan a barátnője volt. Szívfacsaró igaz történet következik.
„Minden álmom az volt, hogy megkérje a kezem”
Eva és Josh kapcsolata álomszerűen indult, gyorsan megtalálták a közös hangot egymással és kialakult a szerelem, pár hónap után pedig össze is költöztek: „Úgy éreztem, végre révbe értem és megtaláltam álmaim hercegét. Josh az elején a tenyerén hordozott, pár hónap után kivettünk egy albérletet, majd megvolt az első közös nyaralásunk is.”
Az első néhány évben minden rendben volt Eva szerint, ám a nő vágyott már esküvőre és családra. Arról ábrándozott, hogy Josh végre házasságra adja a fejét, és egy új szintre emelhetik a párkapcsolatukat, de se a nyaralásokon, se az évfordulókon, se ünnepekkor nem tette fel a férfi a nagy kérdést.
Minden álmom az volt, hogy megkérje a kezem, de hiába vártam a gyűrűre, egyszerűen nem akarta rávenni magát a lánykérésre, ez pedig egyre furábbá vált számomra. A lelkem mélyén éreztem, itt valami nem stimmel.
A felismerés pillanata teljesen összetörte a nőt
Josh több dologban, legfőképp a pénzügyi kiadásokban füllentett kapcsolatuk utolsó hónapjaiban, ez egyre gyanúsabbá vált a nőnek. Eva az ösztöneire hallgatott, és kutakodni kezdett: „Miután rájöttem egy hazugságára, rögtön kutakodni kezdtem a neten. Felfedeztem egy lányt, Victoriát, aki Josh egyik LinkedIn-posztja alatt kommentelt valami negédes szöveget. Ezután gyorsan átnéztem, kiket követ Josh az Instagramon, és elég gyorsan felismertem köztük Victoria profilképét. Rámentem kíváncsiságból a profiljára, szerencsére nem volt privátra állítva. Amint megláttam a fotóit, egyből lesokkolódtam.”
Eva felfedezte Victoria és Josh esküvői képét, ami három hónappal ezelőtt készült róluk.
6 évig voltunk együtt, majd kiderült, hogy 3 hónapja már mást vett feleségül! Ez a felismerés teljesen összetört bennem valamit.
Eva ezután számonkérte Josh-t, aki egyből tudta, itt már nincs visszaút. Színt vallott mindenről, mint kiderült, a férfi már három éve folyamatosan csalta Evát Victoriával. A férfi egyetlen dolog miatt tartotta maga mellett az összetört szívű nőt, a pénze miatt: „A nagy veszekedésünk előtt pár nappal is még pénzt kért tőlem, mert nekem picit több megtakarításom volt, illetve kicsivel jobban is kerestem, mint ő. Gyakran fordult elő, hogy én segítettem ki valami miatt. Visszagondolva, valójában én voltam az ő sugar mommyja. De nem is ez bánt a legjobban, hanem az, hogy velem volt együtt hat évig, és mégis én lettem a másik nő” – hangsúlyozta írásában.
Eva a durva szerelmi csalódása után még próbálta felvenni a kapcsolatot Victoriával az Instagramon, ám végül a nő nem is válaszolt vissza az üzenetére, sőt, a mai napig együtt van a férfival.
„A csalódásom után egyelőre nem vágyom új szerelemre, még nyalogatom a sebeim, de sokat dolgozom azon, hogy helyrerázódjak lelkileg, bízom a sorsomban és abban, hogy egy nap majd újult erővel nyitni fogok valaki felé, és egy olyan férfi lesz a partnerem, aki tényleg értékelni fog, és akar is velem családot. Mindenesetre ez a hat év kemény tanulópénz volt, és megfogadtam, soha többé nem engedem, hogy valaki így kihasználja a naivitásom, és ha már az elején látom a red flageket, akkor egyből szakítok” - zárta a történetét Eva.
