„6 évig voltunk együtt, majd kiderült, hogy 3 hónapja már mást vett feleségül!”

„Mi volt a legőrültebb vagy legváratlanabb helyzet, amikor megcsaláson kaptad rajta az exed?” - tették fel a nagy kérdést a Redditen. Több felhasználó megosztotta az érzelmes történetét, de ezek közül Eva sztorija mindent vitt. Párja, Josh a háta mögött kezdett viszonyt egy másik nővel, Victoriával, akit végül feleségül is vett, ám ekkor Eva még hivatalosan a barátnője volt. Szívfacsaró igaz történet következik.

Kiderült a megcsalás, azonban amit Eva felfedezett, arra a legvadabb álmaiban sem

Forrás: Shutterstock

Megcsaláson kapta rajta a pasiját a nő Eva és Josh már hat éve elválaszthatatlanok voltak, azonban a férfi egyre gyanúsabban kezdett viselkedni.

Miután Josh-t füllentésen kapta Eva, a nő kutakodni kezdett a közösségi médiában, végül lesokkolta a felfedezés.

Josh valójában már három hónapja nős volt, de nem Evát vezette az oltár elé.

„Minden álmom az volt, hogy megkérje a kezem”

Eva és Josh kapcsolata álomszerűen indult, gyorsan megtalálták a közös hangot egymással és kialakult a szerelem, pár hónap után pedig össze is költöztek: „Úgy éreztem, végre révbe értem és megtaláltam álmaim hercegét. Josh az elején a tenyerén hordozott, pár hónap után kivettünk egy albérletet, majd megvolt az első közös nyaralásunk is.”

Az első néhány évben minden rendben volt Eva szerint, ám a nő vágyott már esküvőre és családra. Arról ábrándozott, hogy Josh végre házasságra adja a fejét, és egy új szintre emelhetik a párkapcsolatukat, de se a nyaralásokon, se az évfordulókon, se ünnepekkor nem tette fel a férfi a nagy kérdést.

Minden álmom az volt, hogy megkérje a kezem, de hiába vártam a gyűrűre, egyszerűen nem akarta rávenni magát a lánykérésre, ez pedig egyre furábbá vált számomra. A lelkem mélyén éreztem, itt valami nem stimmel.

A felismerés pillanata teljesen összetörte a nőt

Josh több dologban, legfőképp a pénzügyi kiadásokban füllentett kapcsolatuk utolsó hónapjaiban, ez egyre gyanúsabbá vált a nőnek. Eva az ösztöneire hallgatott, és kutakodni kezdett: „Miután rájöttem egy hazugságára, rögtön kutakodni kezdtem a neten. Felfedeztem egy lányt, Victoriát, aki Josh egyik LinkedIn-posztja alatt kommentelt valami negédes szöveget. Ezután gyorsan átnéztem, kiket követ Josh az Instagramon, és elég gyorsan felismertem köztük Victoria profilképét. Rámentem kíváncsiságból a profiljára, szerencsére nem volt privátra állítva. Amint megláttam a fotóit, egyből lesokkolódtam.”