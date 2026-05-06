„8 hónapos terhes voltam, amikor megtudtam, hogy megcsal” – Vallomás egy kétségbeesett anyától

„Tinikorunk óta együtt vagyunk a férjemmel, mi voltunk a középsuliban az a szerelmes pár, akiről tudtad, hogy együtt fognak maradni. De arra, amit tett, még a legrosszabb rémálmomban sem számítottam volna.” Az internetes fórumon mesélte el a csalódott nő a megcsalástörténetét, mely kommentelők ezreiből váltott ki empátiát.

Megdöbbentő megcsalástörténet – szülés előtt hagyta ott a hűtlen férj a 32 éves nőt.

Forrás: Shutterstock

Egy fájdalmas megcsalás igaz története A 32 éves L. 17 éve volt együtt a férjével, amikor kiderült, hogy a férfi hűtlen volt hozzá.

A nehézkes gyermeknemzés beárnyékolta a kapcsolatukat.

A krízisben a férj máshol keresett vigaszt.

Felhőtlen boldogságból egyszer csak „bumm”

„Minden rendben volt, boldogságban éltünk, szerettük egymást a férjemmel, és szinte soha nem veszekedtünk.” A 32 éves L. elmondása szerint 17 évig voltak együtt a férjével, akivel 10 évig házasok is voltak. A párkapcsolatukban és a házasságukban minden rendben volt, mindig támogatták egymást, és évek óta tervezték a közös jövőjüket. A felhőtlen boldogságot viszont beárnyékolta az, hogy a gyermeknemzés sokkal nehezebbnek bizonyult, mint gondolták.

„Amikor elérkeztünk arra a pontra, hogy »na jó, most már jöhet a gyerek«, akkor teljes gőzzel belevetettük magunkat a próbálkozásba. De a pozitív terhességi teszt csak nem akart jönni. Egyre stresszesebb lett az együttlét, és szinte már gépszerűen csináltuk az egészet azért, hogy végre sikerüljön a dolog”.

Nehezen jött a baba

L. és a férje orvosi kezelésekre jártak, hogy orvosolják a problémát. „Kiderült, hogy természetes úton valójában nem vagyunk kompatibilisek egymással. Mintha az univerzum előre szólt volna, hogy ennek rossz vége lesz…”

Nagy nehézségek és többévnyi próbálkozás után összejött a baba, de akkor már semmi sem volt olyan, mint azelőtt. L. szerint ekkor már valószínűleg tartott a férje viszonya.

Egyik szemem sírt, a másik nevetett, hiszen hiába örültem ennek a csodababának, akit a szívem alatt hordtam, attól még éreztem, hogy valami nem stimmelt már velünk.

A lebukás

L. azt nem firtatta a posztban, hogy hogyan bukott le a férje, számára csak az volt a fontos, hogy hogyan reagált rá. „8 hónapos terhes voltam, amikor megtudtam, hogy megcsal – aznap este meghoztam a legnehezebb döntést. Tudtam, hogy a gyermekem egészségét veszélyeztetem azzal, ha csak magamban őrlődöm, úgyhogy még aznap este elmondtam neki, hogy mindent tudok.”