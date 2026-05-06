„8 hónapos terhes voltam, amikor megtudtam, hogy megcsal” – Vallomás egy kétségbeesett anyától

„Tinikorunk óta együtt vagyunk a férjemmel, mi voltunk a középsuliban az a szerelmes pár, akiről tudtad, hogy együtt fognak maradni. De arra, amit tett, még a legrosszabb rémálmomban sem számítottam volna.” Az internetes fórumon mesélte el a csalódott nő a megcsalástörténetét, mely kommentelők ezreiből váltott ki empátiát.
Egy fájdalmas megcsalás igaz története
- A 32 éves L. 17 éve volt együtt a férjével, amikor kiderült, hogy a férfi hűtlen volt hozzá.
- A nehézkes gyermeknemzés beárnyékolta a kapcsolatukat.
- A krízisben a férj máshol keresett vigaszt.
Felhőtlen boldogságból egyszer csak „bumm”
„Minden rendben volt, boldogságban éltünk, szerettük egymást a férjemmel, és szinte soha nem veszekedtünk.” A 32 éves L. elmondása szerint 17 évig voltak együtt a férjével, akivel 10 évig házasok is voltak. A párkapcsolatukban és a házasságukban minden rendben volt, mindig támogatták egymást, és évek óta tervezték a közös jövőjüket. A felhőtlen boldogságot viszont beárnyékolta az, hogy a gyermeknemzés sokkal nehezebbnek bizonyult, mint gondolták.
„Amikor elérkeztünk arra a pontra, hogy »na jó, most már jöhet a gyerek«, akkor teljes gőzzel belevetettük magunkat a próbálkozásba. De a pozitív terhességi teszt csak nem akart jönni. Egyre stresszesebb lett az együttlét, és szinte már gépszerűen csináltuk az egészet azért, hogy végre sikerüljön a dolog”.
Nehezen jött a baba
L. és a férje orvosi kezelésekre jártak, hogy orvosolják a problémát. „Kiderült, hogy természetes úton valójában nem vagyunk kompatibilisek egymással. Mintha az univerzum előre szólt volna, hogy ennek rossz vége lesz…”
Nagy nehézségek és többévnyi próbálkozás után összejött a baba, de akkor már semmi sem volt olyan, mint azelőtt. L. szerint ekkor már valószínűleg tartott a férje viszonya.
Egyik szemem sírt, a másik nevetett, hiszen hiába örültem ennek a csodababának, akit a szívem alatt hordtam, attól még éreztem, hogy valami nem stimmelt már velünk.
A lebukás
L. azt nem firtatta a posztban, hogy hogyan bukott le a férje, számára csak az volt a fontos, hogy hogyan reagált rá. „8 hónapos terhes voltam, amikor megtudtam, hogy megcsal – aznap este meghoztam a legnehezebb döntést. Tudtam, hogy a gyermekem egészségét veszélyeztetem azzal, ha csak magamban őrlődöm, úgyhogy még aznap este elmondtam neki, hogy mindent tudok.”
A férje nem tagadta a dolgokat, sőt azt mondta L.-nek hogy már egy ideje akart vele beszélni erről. L. férje a sok stressz közepette a munkájába temette magát – itt melegedett össze az egyik kollégájával, aki támaszt nyújtott neki egy krízishelyzetben. L. elmondása szerint a múltjuk és a gyermekük miatt felajánlotta, hogy megjavíthatják a dolgokat, de a férfi mindenképpen ki akart lépni a házasságukból, mert már a szeretőjét, M.-et szerette.
A tönkrement házasság után
„Teljesen összetörtem. Szétköltöztünk és elváltunk, hiszen hajthatatlan volt ezzel kapcsolatban. Már semmit sem akart tőlem. Azóta megszületett a gyermekünk, akit jelenleg egyedül nevelek. Minden erőmmel azon vagyok, hogy ne törjek össze, hiszen a kisbabámnak szüksége van rám.”
L. szerint az exférje az elején még valamennyire kivette a részét a gyereknevelésből, illetve a szülésnél is jelen volt. Egy hónapja viszont kiderült, hogy a szeretője M. (vagyis most már a barátnője) egyből teherbe esett.
„Ez volt a legnagyobb szívfájdalmam. Mi évekig próbálkoztunk, és válás lett a vége, ők meg pár hónapja vannak együtt, és máris érkezik hozzájuk a baba. Tudom, hogy a lányom féltestvéréről van szó, de nem tudom félretenni a fájdalmamat és a haragomat.” A szomorú sorsú L. fájdalmát az is növeli, hogy exférje ma már viszont szinte alig foglalkozik a csupán pár hónapos gyermekével. Amióta ugyanis kiderült, hogy úton van a másik baba, szinte elfelejtette a már megszületett kislánya létezését.
