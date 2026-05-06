Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 7., csütörtök Gizella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
igaz történet

„8 hónapos terhes voltam, amikor megtudtam, hogy megcsal” – Vallomás egy kétségbeesett anyától

igaz történet terhesség megcsalás
Szívszorító történetet mesélt el egy 32 éves nő egy internetes fórumon. A megcsalástörténet szinte szappanoperába illő, de a szomorú igazság az, hogy mindez a valóságban történt.

Tinikorunk óta együtt vagyunk a férjemmel, mi voltunk a középsuliban az a szerelmes pár, akiről tudtad, hogy együtt fognak maradni. De arra, amit tett, még a legrosszabb rémálmomban sem számítottam volna.” Az internetes fórumon mesélte el a csalódott nő a megcsalástörténetét, mely kommentelők ezreiből váltott ki empátiát.

megcsalástörténet
Megdöbbentő megcsalástörténet – szülés előtt hagyta ott a hűtlen férj a 32 éves nőt.
Forrás: Shutterstock

Egy fájdalmas megcsalás igaz története

  • A 32 éves L. 17 éve volt együtt a férjével, amikor kiderült, hogy a férfi hűtlen volt hozzá.
  • A nehézkes gyermeknemzés beárnyékolta a kapcsolatukat.
  • A krízisben a férj máshol keresett vigaszt.

Felhőtlen boldogságból egyszer csak „bumm”

Minden rendben volt, boldogságban éltünk, szerettük egymást a férjemmel, és szinte soha nem veszekedtünk.” A 32 éves L. elmondása szerint 17 évig voltak együtt a férjével, akivel 10 évig házasok is voltak. A párkapcsolatukban és a házasságukban minden rendben volt, mindig támogatták egymást, és évek óta tervezték a közös jövőjüket. A felhőtlen boldogságot viszont beárnyékolta az, hogy a gyermeknemzés sokkal nehezebbnek bizonyult, mint gondolták. 

Amikor elérkeztünk arra a pontra, hogy »na jó, most már jöhet a gyerek«, akkor teljes gőzzel belevetettük magunkat a próbálkozásba. De a pozitív terhességi teszt csak nem akart jönni. Egyre stresszesebb lett az együttlét, és szinte már gépszerűen csináltuk az egészet azért, hogy végre sikerüljön a dolog”.

Nehezen jött a baba

L. és a férje orvosi kezelésekre jártak, hogy orvosolják a problémát. „Kiderült, hogy természetes úton valójában nem vagyunk kompatibilisek egymással. Mintha az univerzum előre szólt volna, hogy ennek rossz vége lesz…

Nagy nehézségek és többévnyi próbálkozás után összejött a baba, de akkor már semmi sem volt olyan, mint azelőtt. L. szerint ekkor már valószínűleg tartott a férje viszonya.

Egyik szemem sírt, a másik nevetett, hiszen hiába örültem ennek a csodababának, akit a szívem alatt hordtam, attól még éreztem, hogy valami nem stimmelt már velünk.

A lebukás

L. azt nem firtatta a posztban, hogy hogyan bukott le a férje, számára csak az volt a fontos, hogy hogyan reagált rá. „8 hónapos terhes voltam, amikor megtudtam, hogy megcsal – aznap este meghoztam a legnehezebb döntést. Tudtam, hogy a gyermekem egészségét veszélyeztetem azzal, ha csak magamban őrlődöm, úgyhogy még aznap este elmondtam neki, hogy mindent tudok.

A férje nem tagadta a dolgokat, sőt azt mondta L.-nek hogy már egy ideje akart vele beszélni erről. L. férje a sok stressz közepette a munkájába temette magát – itt melegedett össze az egyik kollégájával, aki támaszt nyújtott neki egy krízishelyzetben. L. elmondása szerint a múltjuk és a gyermekük miatt felajánlotta, hogy megjavíthatják a dolgokat, de a férfi mindenképpen ki akart lépni a házasságukból, mert már a szeretőjét, M.-et szerette.

A tönkrement házasság után

Teljesen összetörtem. Szétköltöztünk és elváltunk, hiszen hajthatatlan volt ezzel kapcsolatban. Már semmit sem akart tőlem. Azóta megszületett a gyermekünk, akit jelenleg egyedül nevelek. Minden erőmmel azon vagyok, hogy ne törjek össze, hiszen a kisbabámnak szüksége van rám.

L. szerint az exférje az elején még valamennyire kivette a részét a gyereknevelésből, illetve a szülésnél is jelen volt. Egy hónapja viszont kiderült, hogy a szeretője M. (vagyis most már a barátnője) egyből teherbe esett.

Ez volt a legnagyobb szívfájdalmam. Mi évekig próbálkoztunk, és válás lett a vége, ők meg pár hónapja vannak együtt, és máris érkezik hozzájuk a baba. Tudom, hogy a lányom féltestvéréről van szó, de nem tudom félretenni a fájdalmamat és a haragomat.” A szomorú sorsú L. fájdalmát az is növeli, hogy exférje ma már viszont szinte alig foglalkozik a csupán pár hónapos gyermekével. Amióta ugyanis kiderült, hogy úton van a másik baba, szinte elfelejtette a már megszületett kislánya létezését.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A DNS-teszt 48 óra alatt tönkretette az életem: a gyerekeim nem beszélnek velem, a feleségem válni akar

Egy férfi tönkretette a házasságát, és elvesztette a kapcsolatot a gyermekeivel, miután a középső gyerekével kapcsolatban kétségek merültek fel. A DNS-vizsgálat eredményei az egész életét felforgatták.

„Az este teljesen kicsúszott a kezünkből, részegek voltunk” - Egy hűtlen, rettegő férfi őszinte vallomása

A férfi a megcsalás óta is fojtogató rettegésben él, és magára maradva, tehetetlenül küzd a párkapcsolata előtt levő titkaival.

„15 év után váltunk el, de nem a megcsalás volt a legfájdalmasabb” – Egy nő megdöbbentő története

Van annál rosszabb, ha egy házasság megcsalással ér véget? Egy névtelenségbe burkolózó nő szerint nagyon is. Egy válás és egy fájdalmas felismerés igaz története.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu