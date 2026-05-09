40 évnyi cölibátus után escortnak állt a 73 éves asszony - Elárulta, miért döntött így

Caroline Vee története sokakat meglep: saját bevallása szerint több mint kétezer férfival volt együtt, miközben havonta több mint 3000 fontot, vagyis körülbelül 1,3 millió forintot keres. Önmagában ez még nem lenne kuriózum, csakhogy a hölgy 73 éves, és 10 éve dolgozik escortként. Állítása szerint férje halála után „megvilágosodott” és nyitott lett a testi élvezetekre.

Caroline Vee-nek nincs lelkifurdalása az escort miatt.

Negyven év cölibátus után döntött úgy, hogy belép a felnőttszolgáltatások világába.

Egyes ügyfelek bizarr kérései még őt is annyira sokkolták, hogy határokat húzott a munkájában.

Az utóbbi időben egyre több escort enged bepillantást hivatása kulisszáiba, egy nagy mellű nagyi például 6 millió forintot keres alkalmanként a szolgáltatásaival, de volt olyan is, aki arról mesélt, hogy a Manchester 3 foistájával is töltött már el pásztorórát. Caroline Vee szerint az új hivatás segített neki abban, hogy életében először magabiztosnak, függetlennek és szexinek érezze magát. Amikor még hívő keresztényként élt, úgy érezte, az egyház nem tud segíteni a mentális problémáin és a depresszióján.

Imái nem találtak meghallgatásra, eltávolodott a hittől, és ma már úgy gondolja, hogy az egyház elhagyása mentette meg az életét.

Ma már kifejezetten élvezi a munkáját, és azt mondja, büszke arra, amit elért. Ugyanakkor az elmúlt évek során olyan helyzetekkel és kérésekkel találkozott, amelyek még számára is megdöbbentőek voltak. Ezekről nemrég a Tea At Four podcast vendégeként beszélt részletesebben. Történetei hallatán a sokat látott műsorvezetők köpni-nyelni nem tudtak – döbbent arccal hallgatták az egyébként nagyon cuki asszonyt.

„Nagyon furcsa volt hallgatni, és valóra váltani az emberek extrém fantáziáit, mivel korábbi életében hosszú ideig teljes önmegtartóztatásban éltem. Talán éppen emiatt sokkal erősebben hatottak rám lelkileg azok a helyzetek, amelyekkel a munkám során találkoztam.”

Az egyik legbizarrabb sztorija egy elsőre teljesen átlagosnak tűnő, sikeres üzletemberhez kötődik. A férfi azt kérte tőle, hogy az együttlét során mindketten az elhunyt édesanyja hálóingét viseljék. Egy másik történet még ennél is kellemetlenebbül érintette: