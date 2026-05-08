Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 8., péntek Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
vírus

30 utas szállt le a hantavírus-fertőzött óceánjáróról – A hatóságok versenyt futnak az idővel

vírus hantavírus óceánjáró
Most érkezett a hír, hogy több utas is elhagyta azt a hajót, amelyet kikötni sem engednek sehol. Mivel az óceánjárón kitört hantavírus-fertőzés egy ritka, emberről emberre is terjedő változat, ezért nemzetközi keresést indítottak utánuk.

Egészségügyi tisztviselők jelenleg is próbálják felkutatni azt a mintegy harminc embert, akik elhagyták a halálos fertőzés miatt karantén alá vont luxus óceánjárót. A hantavírus-fertőzéssel küzdő MV Hondius fedélzetéről mintegy 30 ember szállt le Szent Ilona szigetén, akik több mint tíz országba utaztak tovább.

hantavírus-fertőzés, MV Hondius óceánjáró.
Hamarosan kiköthet a hantavírus-fertőzéssel küzdő MV Hondius óceánjáró.
Forrás: Northfoto/eyevine

Már nem csak a hantavírussal fertőzött óceánjáróról van szó

  • Legalább három ember hunyt el a fertőzéshez köthetően.
  • A fedélzeten az Andes-törzset azonosították, amely emberről emberre is terjedhet.
  • Az óceánjárót elhagyó utasok legalább 12 különböző országba utaztak tovább.
  • A hatóságok keresik őket, hiszen van rá esély, hogy fertőzöttek.  

A hajó Argentínából indult még április elején, fedélzetén közel 150 utassal. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az első haláleset április 11-én történt: egy holland férfi hunyt el a hajón, majd később a felesége is meghalt egy johannesburgi kórházban. Egy német utas szintén életét vesztette. Mint kiderült, mindhárman hantavírus-fertőzésben hunytak el. A helyzetet az teszi különösen aggasztóvá, hogy a hantavírus ezen ritka változata nemcsak rágcsálók ürülékével terjedhet − mint az Gene Hackman felesége esetében történt −, hanem szoros emberi kontaktus útján is. A WHO ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy jelenleg nincs jele annak, hogy világjárvány alakulna ki, a lakosságra leselkedő általános kockázat továbbra is alacsony − írja a People

Az MV Hondius tegnap, május 7-én erősítette meg, hogy április 24-én, körülbelül két héttel az első fertőzött halála előtt, mintegy harminc utas leszállt a hajóról a Szent Ilona-szigeten. Őket és a kontaktszemélyeket jelenleg is kutatják, ez pedig több Egyesült Államokbeli régiót érint, de az információk szerint az utasok közül többen utaztak tovább Európába és Ázsiába is. Egy, a holland légitársaságnál dolgozó légiutas-kísérőt már kórházba is szállítottak hantavírus-fertőzés gyanújával. A szakemberek szerint a hantavírus akár hat hét lappangási idővel is rendelkezhet, ezért még hosszú ideig tarthat a megfigyelés.

A legfrissebb információk szerint az óceánjáró pár nap múlva kiköthet Tenerifén, de az utasok és a legénység is hosszú karanténra számíthat.

Ezek is érdekelhetnek:

Halálesetek az óceánjárón: mi az a hantavírus, és mennyire kell tartanunk tőle?

Egy óceánjáró fedélzetén nemrég történt tragikus eset hívta fel ismét a figyelmet a ritka, de potenciálisan súlyos kimenetelű hantavírus-fertőzésre. Íme minden, amit tudni érdemes a hantavírusról!

Rejtélyes fertőzés söpört végig egy óceánjárón: három utas is meghalt

Három ember életét vesztette, több utas pedig súlyos állapotba került egy Atlanti-óceánon közlekedő expedíciós hajón. A nemzetközi hatóságok vizsgálják, mi történhetett a fedélzeten.

A hantavírus tüdőszindróma és tünetei, amibe Betsy Arakawa belehalt

Egy vilgág döbbent le azon, hogy mi okozta Gene Hackman felesége halálát. Betsy Arakawa hantavírus tüdőszindróma miatt halt meg.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu