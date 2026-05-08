30 utas szállt le a hantavírus-fertőzött óceánjáróról – A hatóságok versenyt futnak az idővel

Egészségügyi tisztviselők jelenleg is próbálják felkutatni azt a mintegy harminc embert, akik elhagyták a halálos fertőzés miatt karantén alá vont luxus óceánjárót. A hantavírus-fertőzéssel küzdő MV Hondius fedélzetéről mintegy 30 ember szállt le Szent Ilona szigetén, akik több mint tíz országba utaztak tovább.

A hajó Argentínából indult még április elején, fedélzetén közel 150 utassal. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az első haláleset április 11-én történt: egy holland férfi hunyt el a hajón, majd később a felesége is meghalt egy johannesburgi kórházban. Egy német utas szintén életét vesztette. Mint kiderült, mindhárman hantavírus-fertőzésben hunytak el. A helyzetet az teszi különösen aggasztóvá, hogy a hantavírus ezen ritka változata nemcsak rágcsálók ürülékével terjedhet − mint az Gene Hackman felesége esetében történt −, hanem szoros emberi kontaktus útján is. A WHO ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy jelenleg nincs jele annak, hogy világjárvány alakulna ki, a lakosságra leselkedő általános kockázat továbbra is alacsony − írja a People.

Az MV Hondius tegnap, május 7-én erősítette meg, hogy április 24-én, körülbelül két héttel az első fertőzött halála előtt, mintegy harminc utas leszállt a hajóról a Szent Ilona-szigeten. Őket és a kontaktszemélyeket jelenleg is kutatják, ez pedig több Egyesült Államokbeli régiót érint, de az információk szerint az utasok közül többen utaztak tovább Európába és Ázsiába is. Egy, a holland légitársaságnál dolgozó légiutas-kísérőt már kórházba is szállítottak hantavírus-fertőzés gyanújával. A szakemberek szerint a hantavírus akár hat hét lappangási idővel is rendelkezhet, ezért még hosszú ideig tarthat a megfigyelés.