Előkerült Jeffrey Epstein feltételezett búcsúlevele: ez állt benne

Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2019-ben írt feltételezett búcsúlevelét – derült ki szerdán, miután egy amerikai szövetségi bíró helyt adott a The New York Times erre vonatkozó kérelmének. A dokumentumot még 2021 májusában nyújtották be a bíróságnak Nicholas Tartaglione gyilkossági ügyében. Tartaglione, aki korábban Epstein cellatársa volt, azt állította: a levelet Epstein írta egy sikertelen öngyilkossági kísérletet követően, alig néhány héttel a halála előtt.

Jeffrey Epstein halálát hivatalosan öngyilkosságnak minősítették

Jeffrey Epstein búcsúlevelét egy könyvbe rejtve találták meg

Tartaglione egy podcastinterjúban arról beszélt, hogy Epstein halála utáni reggelen találta meg a levelet egy könyvbe rejtve, majd átadta azt ügyvédeinek. A dokumentum később a saját fellebbezési eljárásának anyagai közé is bekerült. A levélről ugyanakkor nem szerepel bejegyzés az amerikai Szövetségi Börtönhivatal hivatalos nyilvántartásában. A CBS News azt közölte, hogy a levél hitelességét nem tudta függetlenül megerősíteni. A csatorna az FBI-t és az amerikai igazságügyi minisztériumot is megkereste az ügyben, egyelőre válasz nélkül.

A kézzel írt, több helyen nehezen olvasható jegyzetben ez áll: „Hónapokig nyomoztak utánam – semmit sem találtak!!! Ezért most elővettek 15 éves vádakat.” A levélben szerepel a búcsú ideje, valamint a „Nincs móka – nem éri meg!!” kifejezés is.

A CBS News korábbi beszámolója szerint Epstein 2019. július 23-án – 18 nappal a halála előtt – azt állította, hogy Tartaglione megtámadta őt közös cellájukban. Bill Barr akkori amerikai igazságügyi miniszter azonban később a Képviselőház Felügyeleti Bizottsága előtt azt vallotta: a hatóságok a július 23-i esetet öngyilkossági kísérletként kezelték.

Egyre több piszkos részlet lát napvilágot az Epstein-aktákból

Jeffrey Epstein 2008-ban Floridában bűnösnek vallotta magát prostitúcióra való felbujtás miatt emelt állami vádakban. Az alku részeként ejtették ellene a szövetségi eljárást. Tizenhárom hónapot töltött megyei börtönben, emellett szexuális bűnelkövetőként nyilvántartásba kellett vetetnie magát.

2019 júliusában egy New York-i szövetségi esküdtszék már kiskorúak szexuális célú kereskedelmével vádolta meg. Epsteint 2019. augusztus 10-én holtan találták cellájában a New York-i Metropolitan Correctional Center börtönben: halálát hivatalosan öngyilkosságnak minősítették.

Az Epstein-ügy az elmúlt időszakban ismét reflektorfénybe került, miután az amerikai igazságügyi minisztérium több millió oldalnyi, a nyomozáshoz kapcsolódó dokumentumot hozott nyilvánosságra. Az iratok egy része részletesen feltárja Epstein kapcsolatrendszerét, amely számos ismert és befolyásos közéleti szereplőt is érintett.