Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 7., csütörtök Gizella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
Epstein-botrány

Előkerült Jeffrey Epstein feltételezett búcsúlevele: ez állt benne

Epstein-botrány búcsúlevél Jeffrey Epstein
Rideg Léna
2026.05.07.
Nyilvánosságra került egy levél, amelyet a hatóságok szerint nem sokkal a halála előtt írt az elítélt szexuálos ragadozó. Jeffrey Epstein feltételezett búcsúüzenetét egy szövetségi bíró tette hozzáférhetővé.

Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2019-ben írt feltételezett búcsúlevelét – derült ki szerdán, miután egy amerikai szövetségi bíró helyt adott a The New York Times erre vonatkozó kérelmének. A dokumentumot még 2021 májusában nyújtották be a bíróságnak Nicholas Tartaglione gyilkossági ügyében. Tartaglione, aki korábban Epstein cellatársa volt, azt állította: a levelet Epstein írta egy sikertelen öngyilkossági kísérletet követően, alig néhány héttel a halála előtt.

Jeffrey Epstein halálát hivatalosan öngyilkosságnak minősítették
Jeffrey Epstein halálát hivatalosan öngyilkosságnak minősítették
Forrás: Getty Images

Jeffrey Epstein búcsúlevelét egy könyvbe rejtve találták meg

Tartaglione egy podcastinterjúban arról beszélt, hogy Epstein halála utáni reggelen találta meg a levelet egy könyvbe rejtve, majd átadta azt ügyvédeinek. A dokumentum később a saját fellebbezési eljárásának anyagai közé is bekerült. A levélről ugyanakkor nem szerepel bejegyzés az amerikai Szövetségi Börtönhivatal hivatalos nyilvántartásában. A CBS News azt közölte, hogy a levél hitelességét nem tudta függetlenül megerősíteni. A csatorna az FBI-t és az amerikai igazságügyi minisztériumot is megkereste az ügyben, egyelőre válasz nélkül.

A kézzel írt, több helyen nehezen olvasható jegyzetben ez áll: „Hónapokig nyomoztak utánam – semmit sem találtak!!! Ezért most elővettek 15 éves vádakat.” A levélben szerepel a búcsú ideje, valamint a „Nincs móka – nem éri meg!!” kifejezés is.

A CBS News korábbi beszámolója szerint Epstein 2019. július 23-án – 18 nappal a halála előtt – azt állította, hogy Tartaglione megtámadta őt közös cellájukban. Bill Barr akkori amerikai igazságügyi miniszter azonban később a Képviselőház Felügyeleti Bizottsága előtt azt vallotta: a hatóságok a július 23-i esetet öngyilkossági kísérletként kezelték.

Egyre több piszkos részlet lát napvilágot az Epstein-aktákból

Jeffrey Epstein 2008-ban Floridában bűnösnek vallotta magát prostitúcióra való felbujtás miatt emelt állami vádakban. Az alku részeként ejtették ellene a szövetségi eljárást. Tizenhárom hónapot töltött megyei börtönben, emellett szexuális bűnelkövetőként nyilvántartásba kellett vetetnie magát.

2019 júliusában egy New York-i szövetségi esküdtszék már kiskorúak szexuális célú kereskedelmével vádolta meg. Epsteint 2019. augusztus 10-én holtan találták cellájában a New York-i Metropolitan Correctional Center börtönben: halálát hivatalosan öngyilkosságnak minősítették.

Az Epstein-ügy az elmúlt időszakban ismét reflektorfénybe került, miután az amerikai igazságügyi minisztérium több millió oldalnyi, a nyomozáshoz kapcsolódó dokumentumot hozott nyilvánosságra. Az iratok egy része részletesen feltárja Epstein kapcsolatrendszerét, amely számos ismert és befolyásos közéleti szereplőt is érintett.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Jön a tavaszi ítéletidő: az egész országra sárga riasztás van érvényben

Készítsd be az esernyőt! Ha azt hitted, ma is az elmúlt napokhoz hasonló kora nyárias időjárásra számíthatsz, sajnos el kell keserítsünk.

Bikinire vetkőzött a 68 éves Sharon Stone – Retusálatlan fotón mutatta meg magát

Úgy véli, teljesen értelmetlen félelemmel nézni a tükörbe.

Újabb részletek a válási drámában: súlyos vereséget mért Angelina Jolie Brad Pittre a bíróságon

Az egykori hollywoodi álompár válása tovább bonyolódik! Angelina Jolie sorsdöntő győzelmet aratott volt férje felett a Château Miraval borászat körüli jogi csatában. A tét ezúttal nem csupán a vagyon volt, hanem a színésznő magánszférája.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu