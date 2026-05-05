Óriási fordulat Madeleine McCann ügyében: „Már rendelkezünk a bizonyítékokkal" – Íme a részletek

2007-ben az egész világot megrázta a skót kislány rejtélyes eltűnése. Egy szállodai szobából ragadták el az áldozatot, a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja pedig a német származású Christian Brueckner, aki a történtek idején a portugál üdülőövezet közelében lakott. A londoni rendőrség jelenleg azon dolgozik, hogy Angliába szállítsák és ott állítsák bíróság elé a férfit gyilkosság vádjával.
Madeleine McCann eltűnése
- 2007. május 3-án tűnt el a portugál Praia da Luz nevű üdülőhelyről.
- Madeleine McCann valószínűleg gyilkosság áldozata lett.
- A bűnügy elsődleges gyanúsítottja Christian Brueckner, akit Angliában akarnak kihallgatni.
- A német törvények akadályozzák a feltételezett gyilkos kiadatását.
Börtönbe juthat Madeleine McCann feltételezett gyilkosa?
A 19 éve folyó Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja az a Christina Brueckner nevű német férfi, aki a 2007-es eltűnés idején a Praia da Luz nevű üdülőövezetben lakott. A londoni hatóságok úgy vélik, hogy elegendő bizonyíték gyűlt össze a vádemeléshez, amit terveik szerint a londoni központi büntetőbíróságon, az Old Bailey-ben ejtenének meg. Sajtóértesülések szerint a Scotland Yard magas rangú tisztje vezeti a vádemelést, amihez a koronaügyészség jóváhagyása kell.
"Ha a bizonyítékok kellően erősek ahhoz, hogy kiadják a fő gyanúsítottat, és itt állítsák bíróság elé, akkor erre törekszünk" – nyilatkozta egy közeli forrás.
Csakhogy a német törvények keresztülhúzhatják az angol rendőrség törekvéseit. Ugyanis létezik náluk egy olyan törvény, ami megakadályozza német állampolgárok kiadatását EU-n kívüli országokba, így felmerült az alternatív megoldások lehetősége.
Lehetséges alternatívák a Madeleine McCann-ügy megoldására
Ha a német hatóságok megtagadják a kiadatást, egy Portugáliában vagy Németországban tartott tárgyalás még mindig járható út lehet. Ugyan hivatalosan eltűnt személy ügyében folyik a nyomozás, egy független csoport olyan bizonyítékokat gyűjtött, amik emberrablást és gyilkosságot igazolhatnak.
Járható alternatíva lehet, ha a független csoport, illetve az angol és német hatóságok által gyűjtött bizonyítékokat megosztanák a portugál ügyészséggel, amit felhasználhatnának a tárgyaláson.
Hans Christian Wolters német ügyész biztos abban, hogy Bruecknernek köze van az ügyhöz: „Biztosak vagyunk abban, hogy megvan a férfi, aki megölte őt. Most már lehetséges, hogy vádat emeljünk ellene. Ma már rendelkezünk a bizonyítékokkal.” Az is megerősítette, hogy továbbra is a német férfi a Madeleine McCann-ügy egyetlen gyanúsítottja.
Az angol és német hatóságok mellett Madeleine McCann szülei sem adták fel a nyomozást. Lányuk eltűnésének 19. évfordulóján az alábbi üzenetet osztották meg a nagyvilággal: „19 év. A keresés folytatódik… hogy megtaláljuk a mi Madeleine-ünket, hogy igazságot szolgáltassunk, hogy egy kicsit biztonságosabbá tegyük a világot.”
Pont kerülhet Madeleine McCann-ügy végére?
A hírek szerint elegendő bizonyíték van a 2007 óta folyó ügy fő gyanúsítottja ellen, amivel végre rács mögé lehet ültetni. Christian Breucknek nemi erőszak miatt 2025-ig börtönben volt, azonban börtönévei alatt nem emeltek vádat ellene Madeleine McCann ügyében. Ha az angol, német és portugál hatóságok képesek lesznek együttműködni, talán végre pont kerülhet a majdnem két évtizedes ügy végére.
