Óriási fordulat Madeleine McCann ügyében: „Már rendelkezünk a bizonyítékokkal" – Íme a részletek

2007-ben az egész világot megrázta a skót kislány rejtélyes eltűnése. Egy szállodai szobából ragadták el az áldozatot, a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja pedig a német származású Christian Brueckner, aki a történtek idején a portugál üdülőövezet közelében lakott. A londoni rendőrség jelenleg azon dolgozik, hogy Angliába szállítsák és ott állítsák bíróság elé a férfit gyilkosság vádjával.

Angliában állítanák bíróság elé a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottját.

Forrás: Getty Images Europe

Madeleine McCann eltűnése 2007. május 3-án tűnt el a portugál Praia da Luz nevű üdülőhelyről.

Madeleine McCann valószínűleg gyilkosság áldozata lett.

A bűnügy elsődleges gyanúsítottja Christian Brueckner, akit Angliában akarnak kihallgatni.

A német törvények akadályozzák a feltételezett gyilkos kiadatását.

Börtönbe juthat Madeleine McCann feltételezett gyilkosa?

A 19 éve folyó Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja az a Christina Brueckner nevű német férfi, aki a 2007-es eltűnés idején a Praia da Luz nevű üdülőövezetben lakott. A londoni hatóságok úgy vélik, hogy elegendő bizonyíték gyűlt össze a vádemeléshez, amit terveik szerint a londoni központi büntetőbíróságon, az Old Bailey-ben ejtenének meg. Sajtóértesülések szerint a Scotland Yard magas rangú tisztje vezeti a vádemelést, amihez a koronaügyészség jóváhagyása kell.

"Ha a bizonyítékok kellően erősek ahhoz, hogy kiadják a fő gyanúsítottat, és itt állítsák bíróság elé, akkor erre törekszünk" – nyilatkozta egy közeli forrás.

Csakhogy a német törvények keresztülhúzhatják az angol rendőrség törekvéseit. Ugyanis létezik náluk egy olyan törvény, ami megakadályozza német állampolgárok kiadatását EU-n kívüli országokba, így felmerült az alternatív megoldások lehetősége.

Ebből a portugál üdülőkomplexumból tűnt el a kislány 2007-ben.

Forrás: Getty Images

Lehetséges alternatívák a Madeleine McCann-ügy megoldására

Ha a német hatóságok megtagadják a kiadatást, egy Portugáliában vagy Németországban tartott tárgyalás még mindig járható út lehet. Ugyan hivatalosan eltűnt személy ügyében folyik a nyomozás, egy független csoport olyan bizonyítékokat gyűjtött, amik emberrablást és gyilkosságot igazolhatnak.

Járható alternatíva lehet, ha a független csoport, illetve az angol és német hatóságok által gyűjtött bizonyítékokat megosztanák a portugál ügyészséggel, amit felhasználhatnának a tárgyaláson.

Hans Christian Wolters német ügyész biztos abban, hogy Bruecknernek köze van az ügyhöz: „Biztosak vagyunk abban, hogy megvan a férfi, aki megölte őt. Most már lehetséges, hogy vádat emeljünk ellene. Ma már rendelkezünk a bizonyítékokkal.” Az is megerősítette, hogy továbbra is a német férfi a Madeleine McCann-ügy egyetlen gyanúsítottja.