Már az idegeidre mennek? Ezzel a filléres trükkel végleg búcsút inthetsz a hangyáknak

A kolóniákban élő rovarok már a kertek bizonyos pontjain is bosszantóak lehetnek, de a lakásban egyenesen őrjítőek tudnak lenni. Ha nem szeretnéd megölni őket, de nem is akarsz velük együtt élni, csupán egyetlen dologra van szükséged. Ez a hangyák elleni fűszer ráadásul bátran használható kisgyerekek és háziállatok mellett is.

A legkíméletesebb hangyák elleni módszer.

Felejtsd el a hangyairtókat és -csapdákat!

Filléres trükk a hangyák ellen

A hangyák elleni sütőpor-porcukor kombó ideje már rég lejárt, ahogy a citromleves megoldást is jobb, ha elfelejted. Az elsővel több száz apró kis életnek vetsz véget, az utóbbival pedig az egész lakást összemaszatolod. Az pedig, hogy agyonnyomd őket vagy mindenféle kemikáliával permetezd szét a szobákat eszedbe se jusson! A vegyszermentes hangyairtás főként azokban az otthonokban fontos szempont, ahol kisgyerek vagy háziállat van. Ha azt szeretnéd, hogy a hangyák végleg kiköltözzenek, nem elég pár csapda, itt bizony átgondolt tervre lesz szükséged.

Így vedd fel a harcot a hangyák ellen!

Elsőként derítsd fel az összes útvonalukat. A felderítőkkel ne foglalkozz, azokra a részekre koncentrálj, ahol a leggyakrabban látod őket menetelni, plusz arra a helyre, ahol a legtöbb szokott összegyűlni. Ezután nincs más dolgod, mint beszerezni pár zacskó egész szegfűszeget. Ezután alaposan szórd be vele a már említett hangyautakat és hagyd ki kb. 1 hétig. Ezek az apró rovarok ki nem állatják a szegfűszegerős illatát, ha hosszabb ideig érzik, egyszerűen el fognak költözni. Ez a fűszer se gyerekre, se háziállatra nem veszélyes, ráadásul számunkra kellemes illata is van.

Ezzel a hangyák elleni módszerrel nem bántod őket, de kellő figyelmeztetést adsz az azonnali kilakoltatásra. Próbáld ki, nekünk nagyon bevált!

