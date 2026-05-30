Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 30., szombat Janka, Zsanett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
Sharon Osbourne

Újra beszélhet a családja Ozzy Osbourne-nal − Így támasztják fel az elhunyt legendát

Getty Images North America - Ilya S. Savenok
Sharon Osbourne Ozzy Osbourne mesterséges intelligencia
Nagy Kata
2026.05.30.
Sharon Osbourne nem tudja túltenni magát azon a fájdalmas veszteségen, ami tavaly nyáron érte őt és a családját, ezért elképesztő lépésre szánta el magát. Fel akarja támasztani elhunyt kedvesét, Ozzy Osbourne-t, hogy újra kapcsolatba léphessen vele.

A mesterséges intelligencia segítségével Ozzy Osbourne újra visszatérhet a családja és rajongói körébe a tervek szerint. Az énekes mozgása, hangja és gesztikulációi interaktív módon jelennek majd meg a nagyközönség előtt. 

Ozzy Osbourne és családja
Ozzy Osbourne családja képtelen feldolgozni a legendás énekes elvesztését. 
Forrás: WireImage

Ozzy Osbourne feltámasztását tervezgeti a családja 

Tavaly júliusban az egész világot sokkolta a hír, hogy a sötétség hercege, Ozzy Osbourne 76 évesen örökre lehunyta a szemét. Bár úgy tudni, hogy a Black Sabbath énekese tisztában volt azzal, hogy nem sok ideje van hátra, a családját mégis váratlanul érte a borzasztó tragédia. Sharon és a közös gyerekeik teljesen összetörtek a tragédia után. És bár próbálják tovább élni az életüket, úgy tűnik, hogy nem tudják elengedni az egykori családfőt.

Jack és Sharon Osbourne ugyanis a mesterséges intelligencia segítségével szeretnék Ozzy kulturális örökségét fenntartani, mégpedig úgy, hogy a Hyperreal nevű tech céggel közösen létrehozzák a digitális DNS-ének pontos mását. Ez magába foglalja a külsejét, a hangját, a szófordulatait, de még a mozgáskultúráját is. 

Digitális másolat készül

Ez a különleges avatar lehetővé teszi, hogy a rajongók és a család Ozzy Osbourne halála után is kapjon egy kis szeletet az énekes személyiségéből. A tervet a család a Las Vegas-i Licensing Expo rendezvényen mutatta be, ahol Jack elárulta, hogy a digitális másolat a jövőben azt is lehetővé teszi, hogy akár különféle reklámfilmekben vagy márkapartnerségi anyagokban is szerepeljen az egykori legenda. 

Sharon és Jack Osbourne egy tech céggel közösen arra készülnek, hogy létrehozzák az egykori énekes, Ozzy Osbourne pontos digitális mását, aminek segítségével a család és a rajongók kapnak egy szeletet a tavaly nyáron elhunyt énekesből. 

Ha szívesen olvasnál még híreket Osbourne-ékról, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kelly Osbourne és Sid Wilson felbontották eljegyzésüket

Alig hét hónappal a romantikus lánykérés után a pár szakított. Kelly Osbourne és a Slipknot zenésze, Sid Wilson Ozzy Osbourne búcsúkoncertjén jegyezték el egymást.

Közel egy évvel Ozzy halála után Sharon Osbourne eladja közös otthonukat– ennyit kér érte

Úgy tűnik, hamarosan lezárul egy korszak. Sharon Osbourne úgy döntött, megválik attól a luxusvillától, amely évtizedeken át közös életük egyik legfontosabb helyszíne volt Ozzyval.

„Még csak most halt meg az apám!" Kelly Osbourne összetört a szívtelen támadások hatására

Az elmúlt hetekben többször is visszatérő téma volt, hogy Ozzy Osbourne legkisebb gyermeke drasztikusan lefogyott a gyásztól. A netes trollok azonban gusztustalan támadásokat indítottak ellene.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu