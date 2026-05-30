Újra beszélhet a családja Ozzy Osbourne-nal − Így támasztják fel az elhunyt legendát

A mesterséges intelligencia segítségével Ozzy Osbourne újra visszatérhet a családja és rajongói körébe a tervek szerint. Az énekes mozgása, hangja és gesztikulációi interaktív módon jelennek majd meg a nagyközönség előtt.

Ozzy Osbourne családja képtelen feldolgozni a legendás énekes elvesztését.

Ozzy Osbourne feltámasztását tervezgeti a családja

Tavaly júliusban az egész világot sokkolta a hír, hogy a sötétség hercege, Ozzy Osbourne 76 évesen örökre lehunyta a szemét. Bár úgy tudni, hogy a Black Sabbath énekese tisztában volt azzal, hogy nem sok ideje van hátra, a családját mégis váratlanul érte a borzasztó tragédia. Sharon és a közös gyerekeik teljesen összetörtek a tragédia után. És bár próbálják tovább élni az életüket, úgy tűnik, hogy nem tudják elengedni az egykori családfőt.

Jack és Sharon Osbourne ugyanis a mesterséges intelligencia segítségével szeretnék Ozzy kulturális örökségét fenntartani, mégpedig úgy, hogy a Hyperreal nevű tech céggel közösen létrehozzák a digitális DNS-ének pontos mását. Ez magába foglalja a külsejét, a hangját, a szófordulatait, de még a mozgáskultúráját is.

Digitális másolat készül

Ez a különleges avatar lehetővé teszi, hogy a rajongók és a család Ozzy Osbourne halála után is kapjon egy kis szeletet az énekes személyiségéből. A tervet a család a Las Vegas-i Licensing Expo rendezvényen mutatta be, ahol Jack elárulta, hogy a digitális másolat a jövőben azt is lehetővé teszi, hogy akár különféle reklámfilmekben vagy márkapartnerségi anyagokban is szerepeljen az egykori legenda.

