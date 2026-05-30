Rumer Willis kitálalt: súlyos bántalmazással, lánya előtti pucérkodással és drogozással vádolja exét, Derek Thomast

Bruce Willis lánya és volt párja, Derek Richard Thomas közös lányuk, Louetta felügyeleti jogáért harcolnak. Rumer Willis szerint a férfi alkalmatlan arra, hogy közös gyereküket nevelje.

Rumer Willis és Derek Richard Thomas 2025 óta pereskednek közös lányuk, a hároméves Louetta felügyeleti jogáért. Úgy tudni, Thomas ekkor nyújtott be először gyermekfelügyeleti és láthatási jogra vonatkozó kérelmet a bírósághoz. Rumer Willis azt állítja, exe folyamatosan bántalmazta, mindezt a gyerekük szeme láttára, többek között ezért sem szeretné a férfira bízni a gyereket. 

Rumer Willis azt állítja, volt férje, Derek Richard Thomas bántalmazta.
Rumer Willis hiába vágyott a békére

A bírósághoz benyújtott nyilatkozatában Rumer Willis azt állította, hogy Thomas a kapcsolatuk alatt és a 2024-es szakításuk után is érzelmileg bántalmazta. Elmondása szerint ezek az esetek gyakran kislányuk jelenlétében történtek, ezért Willis azt kérte, hogy ő maradhasson Louetta elsődleges felügyelője. Beadványában azt írta, hogy Thomas napi rendszerességgel zaklatta már a gyerekük megszületése előtt is. A férfi, ahogy Rumer fogalmazott, szeszélyes és bizarr viselkedése Louetta 2023 áprilisi világrajötte után tovább fokozódott. 

„Folyamatosan próbáltam békében élni, tojáshéjon lépkedtem, hogy ne guruljon dühbe” – állította a beadványban. „El akart szigetelni a barátaimtól és a családomtól. Minden ok nélkül hazugnak nevezett és folyton azt hajtogatta, hogy rossz partner vagyok” – tette hozzá és arról is beszélt, hogy Thomas úgy viselkedett, mint ha paranoiás lenne. Rumer szerint a férfi úgy vélte, hogy Willis és édesanyja összeesküvést szőnek annak érdekében, hogy elvegyék tőle Louettát.

 „Hosszú ideig nem tudtam szembeszállni Thomasszal, inkább igyekeztem elkerülni az érzelmi kirohanásait és a bántalmazását, még azután is, hogy elköltözött” – állította Willis. A dokumentumok szerint Rumer úgy véli, Thomas viselkedése traumatizálta Louettát. Ezért azt kérte, hogy Lou ne lehessen az apjával felügyelet nélkül, annál is inkább, mert egyszer a kislány, amikor az apja vigyázott rá leesett az ágyról, és az még csak nem is próbálta megnyugtatni. Rumer azt is kifogásolta, hogy Thomas meztelenül fürdik Louettával, gyerektartást se fizet és rendszeresen fogyaszt marihuánát − írja a People

A színésznő állításait édesanyja, Demi Moore is alátámasztotta egy nyilatkozatban. Moore ott volt, amikor Rumer otthon megszülte a gyerekét, és azt állítja, Thomas akkor is agresszívan viselkedett. „Sem Rumerre, se a babára, se bárki másra nem volt tekintettel. Lényegében tönkretette Rumer életének egyik legboldogabb pillanatát” – nyilatkozta a színésznő. 

Thomas tagadja a vádakat

Thomas válaszbeadványában úgy fogalmazott, hogy Willis kérelmének hátterében az állhat, hogy feldühítette a Louetta és a jelenlegi párja, Lizzie Loch közötti bensőséges kapcsolat. A férfi a bántalmazási vádat visszautasította, ugyanakkor elismerte, hogy kapcsolatuk egészségtelen volt. „A Rumerrel való kapcsolatunk befejezéséről szóló döntés kölcsönös döntés volt, amely a kölcsönös érdekeinket szolgálta” – tette hozzá.

Rumer Willis és Derek Richard Thomas 2022-ben vállalták fel kapcsolatukat, még ugyanabban az évben bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják. Lányuk, Louetta Isley Thomas Willis 2023. április 18-án született meg. A színésznő 2024 augusztusában erősítette meg, hogy kapcsolatuk véget ért. A gyermekelhelyezési per jelenleg is folyamatban van.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

