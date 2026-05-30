Az SPF jelentése végre érthetően – Ezt jelzik a számok a naptejen

„Fényvédő pajzsodra", azaz naptejre és fényvédőre különösen nyáron lesz szükséged, így hát mindenképp szoríts neki helyet a neszesszeredben! Segítünk eligazodni a tudatos fényvédelem világában, megtudhatod, mi a bűvös SPF jelentése, mit jelölnek a számok a flakonon, valamint hogy miért nem elég bőrödnek, ha csupán fényvédős sminktermékeket használsz.

Sokat emlegetjük, de valójában mi az SPF jelentése?

Az SPF az UVB-sugarak elleni védelmének erősségét jelzi.

A jó fényvédő nemcsak a ráncok és pigmentfoltok, hanem a korai bőröregedés ellen is segít védekezni.

SPF jelentése, avagy mit rejtenek a számok a naptejen?

Az SPF a fényvédő faktor angol rövidítése, amely a naptej UVB-sugarak elleni védelmi szintjét mutatja meg. A mellette álló szám azt jelzi, hogy hányszor több időt tölthetünk a napon leégés nélkül a krém használatával, mint anélkül. Egy SPF 30-as értékű termék a káros sugarak körülbelül 97 százalékát képes kiszűrni.

Ezzel szemben egy SPF 50-es jelölésű készítmény már a sugarak nagyjából 98 százalékát blokkolja. A tökéletes biztonság érdekében a krémet mindig bőségesen kell felvinni a bőrre.

Ne várd meg a pigmentfoltokat!

Minek a rövidítése az SPF?

Az SPF a Sun Protection Factor kifejezés rövidítése, ami magyarul fényvédő faktort jelent. Az alacsonyabb számok mindennapi, városi használatra, míg a magasabbak a napfénynek való tartós kitettség esetén és érzékeny bőrre használandó.

SPF 10: nagyon gyenge védelem, a sugarak kb. 90%-át szűri ki. Csak sötétebb bőrre vagy minimális napfénynek való kitettség esetén használandó.

SPF 15: alacsony védelem, a sugarak kb. 93%-át szűri ki. Borús időben vagy télen megfelelő.

SPF 20: mérsékelt védelem, a sugarak kb. 95%-át szűri ki. Kora tavaszi mindennapi arcápoláshoz ideális.

SPF 25: közepes védelem, a sugarak kb. 96%-át szűri ki. Átlagos, nem túl erős napsütésben nyújt bőrbiztonságot.

SPF 30: erős védelem, a sugarak kb. 97%-át szűri ki. Ez a nyári mindennapok és a városi séta alapdarabja.

SPF 50: nagyon erős védelem, a sugarak kb. 98%-át szűri ki. Strandra, világos bőrre és pigmentfoltok ellen kötelező.