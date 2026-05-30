Az SPF jelentése végre érthetően – Ezt jelzik a számok a naptejen

Jónás Ágnes
2026.05.30.
A naptejeken és fényvédőkön feltüntetett számok között könnyű elveszni. SPF 15, 30 vagy 50…, de tudod, mi az SPF jelentése? Ha eddig csak érzésre választottál fényvédőt, itt az ideje, hogy megtudj mindent bőröd luxustestőreiről.

„Fényvédő pajzsodra”, azaz naptejre és fényvédőre különösen nyáron lesz szükséged, így hát mindenképp szoríts neki helyet a neszesszeredben! Segítünk eligazodni a tudatos fényvédelem világában, megtudhatod, mi a bűvös SPF jelentése, mit jelölnek a számok a flakonon, valamint hogy miért nem elég bőrödnek, ha csupán fényvédős sminktermékeket használsz. 

Sokat emlegetjük, de valójában mi az SPF jelentése?
  • Az SPF az UVB-sugarak elleni védelmének erősségét jelzi.
  • A jó fényvédő nemcsak a ráncok és pigmentfoltok, hanem a korai bőröregedés ellen is segít védekezni.
  • A fényvédő a legjobb útitársad nyáron is. Garantálja, hogy csak a szép emlékek maradjanak meg, a ráncok és a foltok ne.

Az SPF a fényvédő faktor angol rövidítése, amely a naptej UVB-sugarak elleni védelmi szintjét mutatja meg. A mellette álló szám azt jelzi, hogy hányszor több időt tölthetünk a napon leégés nélkül a krém használatával, mint anélkül. Egy SPF 30-as értékű termék a káros sugarak körülbelül 97 százalékát képes kiszűrni. 

Ezzel szemben egy SPF 50-es jelölésű készítmény már a sugarak nagyjából 98 százalékát blokkolja. A tökéletes biztonság érdekében a krémet mindig bőségesen kell felvinni a bőrre. 

Minek a rövidítése az SPF?

Az SPF a Sun Protection Factor kifejezés rövidítése, ami magyarul fényvédő faktort jelent. Az alacsonyabb számok mindennapi, városi használatra, míg a magasabbak a napfénynek való tartós kitettség esetén és érzékeny bőrre használandó.

SPF 10: nagyon gyenge védelem, a sugarak kb. 90%-át szűri ki. Csak sötétebb bőrre vagy minimális napfénynek való kitettség esetén használandó.

SPF 15: alacsony védelem, a sugarak kb. 93%-át szűri ki. Borús időben vagy télen megfelelő.

SPF 20: mérsékelt védelem, a sugarak kb. 95%-át szűri ki. Kora tavaszi mindennapi arcápoláshoz ideális.

SPF 25: közepes védelem, a sugarak kb. 96%-át szűri ki. Átlagos, nem túl erős napsütésben nyújt bőrbiztonságot.

SPF 30: erős védelem, a sugarak kb. 97%-át szűri ki. Ez a nyári mindennapok és a városi séta alapdarabja.

SPF 50: nagyon erős védelem, a sugarak kb. 98%-át szűri ki. Strandra, világos bőrre és pigmentfoltok ellen kötelező.

Mi az SPF jelentése a kozmetikumokon?

Az SPF jelentése a kozmetikumokon (nappali hidratálókon, BB krémeken vagy alapozókon) pontosan ugyanaz, mint a naptejeknél: a termék UVB-sugarak elleni védelmi szintjét mutatja meg. 

A fényvédős sminktermékek önmagukban sajnos kevesek a valódi sikerhez, hiszen képtelenség belőlük annyit felvinni, amennyi tényleges védőpajzsot jelent a bőrödnek.

Miért veszélyes a napon való leégés?

A legfőbb veszélye, hogy minden egyes leégés drasztikusan növeli a bőrrák, különösen a rosszindulatú melanoma kialakulásának kockázatát. Emellett a sugárzás elpusztítja a bőröd kollagénrostjait is, ami ráncokhoz és makacs pigmentfoltokhoz vezethet. Akarod ezt? Ugye nem!

Miért fontos a fényvédő?

A fényvédő valójában a létező legjobb és leghatékonyabb anti-aging csodafegyver, így alkalmazását nem lehet elég korán kezdeni. Ha szeretnéd hosszú távon megőrizni a bőröd fiatalságát, feszességét. A nap sugarai ugyanis észrevétlenül, még a felhős téli napokon vagy az ablaküvegen keresztül is roncsolják a bőr mélyebb rétegeiben található kollagénrostokat. 

Ha azt szeretnéd, hogy a bőröd tónusa egyenletes, az arcod pedig természetesen ragyogó maradjon, a fényvédőre ne csak a strandon, hanem a hétköznapi arcápolási rutinod fix záróakkordjaként is tekints.

Melyiek a legjobb naptejek és fényvédők nyárra?

Egy igazán jó fényvédő olyan tápláló összetevőket tartalmaz mint a hialuronsav, a niacinamid, a peptidek és az antioxidánsok. Véd az UV-sugaraktól, mélyen hidratál, lassítja a bőr öregedését és megelőzi a petyhüdtséget, na meg az utálatos pigmentfoltok kialakulását. És milyen a legjobb nyári naptej? Az SPF 30-as vagy 50-es szám mellett egy kis körbe írt UVA feliratot is találsz. Ez a garancia arra, hogy a kence nemcsak a rákvörössé égéstől véd meg, hanem a korai ráncok és a bosszantó pigmentfoltok ellen is. Emellett jól bírja a vizet és az izzadást, az pedig bónusz, ha tele van hidratáló összetevőkkel. 

Mentsd a bőröd és nem feledd: a tudatos fényvédelem ma már nem luxus, hanem a szép és egészséges bőr alapja télen-nyáron.

