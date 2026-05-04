2026. máj. 4., hétfő

Rejtélyes fertőzés söpört végig egy óceánjárón: három utas is meghalt

Horváth Angéla
2026.05.04.
Három ember életét vesztette, több utas pedig súlyos állapotba került egy Atlanti-óceánon közlekedő expedíciós hajón. A nemzetközi hatóságok vizsgálják, mi történhetett a fedélzeten.

Járványügyi vizsgálat indult az MV Hondius nevű óceánjárón, miután három utas meghalt, és további fertőzésgyanús eseteket is jelentettek. A hajó Argentína és a Zöld-foki Köztársaság között közlekedett, amikor több utasnál is aggasztó tünetek jelentkeztek.

MV Hondius nevű óceánjárón hantavírus-fertőzés tört ki
Forrás: AFP

Hantavírus-fertőzés okozta három utas halálát egy óceánjárón

Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint már meg is erősíteték a hatóságok, hogy hantavírus-fertőzésről van szó a három halálesetnél, további öt beteget pedig még vizsgálnak. Egyelőre azt próbálják feltárni, hogyan jelenhetett meg a kórokozó a fedélzeten, és kik lehettek kitéve a fertőzésnek - írja a BBC.

A beszámolók szerint először egy 70 éves utasnál észleltek tüneteket. A férfi később a hajón meghalt. Felesége szintén megbetegedett, őt Johannesburgba szállították kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. A harmadik halálesetet szintén a feltételezett fertőzéssel hozzák összefüggésbe. A betegek között van egy brit állampolgár is, akit jelenleg intenzív osztályon kezelnek. A WHO közlése a hajón átfogó járványügyi vizsgálatot végeznek, és az utasok evakuálása folyamatban van.

A hantavírus leggyakrabban fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával való érintkezés útján terjed. A fertőzés súlyos légzőszervi megbetegedést okozhat, és bár az emberről emberre történő terjedés ritka, nem zárható ki. Ebben a betegségben halt meg Gene Hackman felesége, Betsy Arakawa is

