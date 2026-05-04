Halálesetek az óceánjárón: mi az a hantavírus, és mennyire kell tartanunk tőle?

Simon Benedek
2026.05.04.
Egy óceánjáró fedélzetén nemrég történt tragikus eset hívta fel ismét a figyelmet a ritka, de potenciálisan súlyos kimenetelű hantavírus-fertőzésre. Íme minden, amit tudni érdemes a hantavírusról!

A WHO közlése szerint nemrég hárman meghaltak hantavírus-fertőzés következtében az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius hajón.

  • A Hantavírus-fertőzés egy ritka, de potenciálisan súlyos lefolyású vírusos betegség, amelyet főként rágcsálók terjesztenek.
  • A fertőzés többnyire egerek és patkányok vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével alakul ki.
  • A WHO közlése szerint nemrég három haláleset történt az Atlanti-óceánon közlekedő MV Hondius hajón.
  • Íme a betegség részletes lefolyása, kezelése és előfordulási helyei!

Mi az a hantavírus-fertőzés?

A hantavírus-fertőzés a vérzéses lázak közé tartozó betegség, amely Magyarországon csak elvétve fordul elő. A hantavírusok csoportjába tartozó kórokozók elsősorban rágcsálók – például egerek és patkányok – révén terjednek. Az ember a fertőzött állatok vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belélegzésével fertőződhet meg a vírussal. Az így kialakuló hantavírus-fertőzés ritka, de súlyos lefolyású lehet, különösen akkor, ha későn ismerik fel a tüneteket. 

Mik a hantavírus tünetei?

A betegség két fő formában jelentkezhet: Európában és Ázsiában jellemzően veseszindrómával járó lázas állapotot okoz, míg Amerikában az úgynevezett hantavírus-tüdőszindróma fordul elő gyakrabban, amely gyorsan súlyos légzési elégtelenséghez vezethet.A tünetek általában 1-8 héttel a fertőzés után jelentkeznek. 

A hantavírus-fertőzés jellemzően influenzaszerű tüneteket okoz. Leggyakrabban a betegséggel együtt jár a láz, izomfájdalmak, köhögés, valamint időnként hányás és hasmenés. Az állapot legnagyobb veszélye, hogy szív- és tüdőelégtelenséghez, valamint vesekárosodással járó vérzéses lázhoz is vezethet. Sajnos a fertőzés kezelésére nincs specifikus gyógyszer. A terápia általában a tünetek enyhítésére összpontosít, és súlyos esetekben kórházi ellátás is szükséges.

Akkor hogyan előzhető meg a hantavírus?

Elsősorban az a fontos, hogy figyeljünk a higiéniára. A hantavírus rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával is terjedhet, ezért alapvető fontosságú, hogy megfelelő óvintézkedéseket tegyünk például a rágcsálók utáni takarítás során. Mivel nincs védőoltás a vírus ellen, ezért a megelőzést az segíti hazánkban legjobban, ha nem járkálunk mezítláb holtvizekben, például Tisza-holtágakban, illetve olyan területeken, ahol egerek vagy azok vizelete, széklete fordulhat elő. Ezen kívül fontos, hogy soha ne söpörd vagy porszívózd fel az egérürüléket otthon, mivel ez a részecskéket a levegőbe juttathatja, ezzel növelve a fertőzés kockázatát. 

A mostani eset kapcsán a szakértők hangsúlyozzák: a fertőzés emberről emberre rendkívül ritkán, szinte egyáltalán nem terjed, így a járványhelyzet kialakulása általában korlátozott.  A hantavírus-fertőzés halálozási aránya körülbelül 10 százalékos, aminek oka általában a veseelégtelenség és a vérzéses szövődmények, azonban Európában jóval alacsonyabb ez a szám.

