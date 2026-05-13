Pusztító jelmezekkel és ódivatú estélyikkel szentségtelenítették meg a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegét

Bár a cannes-i filmfesztivál a csillogásról és a divatról híres, az idei vörös szőnyeg nemcsak eleganciát, hanem stílusbakikat is láthattunk. Az haute couture ruhák közé idén érthetetlen módon farmeranyagok, ódivatú textilek és jelmezszerű kreációk is vegyültek. Mutatjuk a legbotrányosabb szetteket!

A cannes-i filmfesztivál eddigi legrosszabb ruhái.

Forrás: Getty Images Europe

A cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegének legcsúnyább ruhái Május 12-én kezdődött a cannes-i filmfesztivál, amely 11 napon át, egészen május 23-ig fog tartani.

Ezen az eseménysorozaton nemcsak a filmek és a hollywoodi sztárok kerülnek reflektorfénybe, hanem a divat is.

Mutatjuk, az elmúlt két nap legbotrányosabb ruháit!

A cannes-i filmfesztivál a filmipar és a divattörténelem egyik legfontosabb eseménye, amely majdnem fél hónapon át tartja lázban a világot. Az új filmes premierek és a sztárbotrányok mellett ilyenkor minden szem a vörös szőnyegre szegeződik, a hírességek megjelenése ugyanis sokszor fontosabb üzenetet hordoz, mint maga a mozi. Idén azonban úgy tűnik, hogy a dress code-ot páran túlságosan is szabadon értelmezték, és a nívós gála helyett mintha egy rosszul sikerült jelmezbálra érkeztek volna.

Farmerruha tollakkal és cowboykalappal

Egy vendég (aki nem is a legismertebb hírességek közé tartozik) úgy döntött, hogy a nívós francia filmünnep tökéletes alkalom arra, hogy ruhatárának kidobni szánt darabjait magára aggassa. Fekete cowboykalapot viselt egy nagy, bőrhatású retiküllel, estélyiként pedig egy pánt nélküli farmerruhát választott, amely fehér és kék tollakban végződött. Az összhatás leginkább egy gyerekkori lázálomra emlékeztetett. Csak egy kérdésünk maradt: mégis hogyan gondolta ezt?

A 2026-os Cannes-i Filmfesztivál legrosszabb ruhái.

Forrás: Getty Images Europe

Philippine Leroy-Beaulieu

A francia színésznő 61 évesen is igazi bombázó, de a stylistjai valamiért biztosan haragudhatnak rá. Elképesztő alakja ellenére egy hatalmas, leginkább függönyre hasonlító ruhába öltöztették. Sajnos még a méregdrága ékszerek sem tudták feldobni ezt az ódivatú, lila kreációt, amely teljesen elnyomta a színésznő természetes kisugárzását.

Philippine Leroy-Beaulieu a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén.

Forrás: Getty Image

Elena Lenina

Az orosz televíziós személyiség valami merészet akart mutatni, de a próbálkozás balul sült el, a megjelenése inkább lett komikus, mintsem avantgárd. Haját szinte rajzfilmfigurákat idéző módon tornyozták az égnek, sminkje pedig maszatosan füstösre sikerült. Ruha gyanánt egy pasztellkék kaftánba bújt, ami sajnos egyáltalán nem illett a filmfesztivál eleganciájához.