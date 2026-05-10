Agresszív hód tartotta félelemben az embereket – Egy 8 éves kisfiúra is rátámadt

Szokatlan támadás rázta meg a New Jersey-i Henry-tó környékét, ahol egy váratlanul felbukkanó állat sorra vette célba a vízparton önfeledten sétáló embereket. A nyugalmas délután pillanatok alatt káosszá vált, miután az agresszív állatnak több horgász, gyerek és tóparti látogató is áldozatául esett, és sorra, mondhatni válogatás nélkül kezdte gyűjteni a prédáit. Bár a hódok látványa mindennaposnak számít az államban, és alapvetően békés jószágok, nem számítanak veszélyesnek, néhány esetben mégis pillanatok alatt kiszámíthatatlan és veszélyes vadakká válhatnak.

A támadássorozat egyik pillanatát sikerült lencsevégre kapni, amin a veszett hód egy 8 éves gyereket vett célba. A kis horgász bár próbált elmenekülni a megvadult állat elől, futás közben elesett, a veszélyes állat pedig a combjába harapott. A családtagok és a barátok egyetlen pillanatig sem haboztak, erőteljes rúgásokkal és ütésekkel igyekeztek leszedni az állatot a gyerekről.

A drámai felvételen jól látszik a küzdelem, ketten a vízben küszködtek a hóddal, a harmadik pedig a segítségükre sietett, és amint az egyikük hátraesett, a fenevad ismét támadásba lendült.

Az egyik segítő szándékú férfi végül lenyomta az állat fejét a víz alá, a másik pedig felkapta és több méterre hajította el onnan, de még ez sem segített a vérszomjas állat féken tartásában. A megvadultan viselkedő rágcsáló tovább körözött a közelben, és bár egy fehér kutya közben végig ugatott rá, a mentők kiérkezésekor is prédák után leselkedett.

Többen kórházba kerültek

Az események után Mahwah önkormányzata megerősítette azt, amitől mindenki tartott, a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy az állat veszett volt, harapásaival pedig minden jelenlevőt megfertőzhetett.

A hatóságok ezután azonnal riasztást adtak ki, arra kérték a Henry-tó látogatóit, hogy akik bármilyen módon érintkeztek a dühöngő rágcsálóval, haladéktalanul jelentkezzenek a helyi egészségügyi hatóságnál kivizsgálásra.

A nyolcéves kisfiút az eset után rögtön kórházba szállították, ahol megkezdték az ellátását, sérüléseinek pontos mértékéről és állapotáról azonban egyelőre nem adtak ki részletes tájékoztatást.