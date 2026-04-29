Így néz ki Bud Spencer egyetlen fia, Giuseppe Pedersoli – Ezzel foglalkozik a legenda gyereke

Simon Benedek
2026.04.29.
A két legendás pofonosztó, Bud Spencer és Terence Hill filmjei még ma is népszerűek. A legendás Bud Spencer egyetlen fia, Giuseppe Pedersoli viszont egészen más területen épít karriert, mint világhírű édesapja. Íme a részletek!

A világszerte ismert olasz filmsztárnak három gyermeke született, közülük egyetlen fia, Giuseppe Pedersoli az első, aki 1961-ben jött világra. A ma már 60-as éveiben járó Giuseppe azonban nemcsak apja, Bud Spencer emlékét ápolja, hanem aktívan építi saját karrierjét is. Bár részt vett filmes projektekben és producerként is dolgozott, az igazi áttörést egy teljesen más iparág hozta meg számára. Mutatjuk, mivel foglalkozik ma Bud Spencre fia!

Bud Spencer és fia Giuseppe Pedersoli a feleségével.
Egy régebb fotó Bud Spencerről, valamint fiáról Giuseppe Pedersoliról a feleségével.
Forrás: Hulton Archive
  • Bud Spencer egyetlen fia, Giuseppe Pedersoli sikeres ember lett.
  • A filmes világban producerként is dolgozott, de az igazi áttörést egy saját márka hozta meg.
  • A vállalkozás gyorsan növekszik, nemzetközi terjeszkedést és új termékeket tervez.
  • Bár üzletember lett, továbbra is aktívan ápolja apja, Bud Spencer örökségét és a Terence Hill-Bud Spencer páros legendáját!

Bud Spencer fia apja örökségét ápolja

Giuseppe Pedersoli eleinte próbálkozott a filmes szakmában is, ahol producerként dolgozott. Ma azonban már elsősorban üzletemberként ismert. 2022-ben alapította meg saját márkáját, amely az ikonikus Bud Spencer-filmek egyik legismertebb elemére, a babos ételekre épít. A „Bud Power” néven futó vállalkozása bio alapanyagokból készült bab- és lencsekonzerveket gyárt, amelyek hatalmas sikert arattak Olaszországban.

A termékek különlegessége, hogy azokat állítólag az édesapja receptjei ihlették. Nem véletlen a választás: Bud Spencer filmjeiben számos ikonikus jelenet kötődik a serpenyőből kanalazott babhoz, amely mára a színész egyik védjegyévé vált. Az üzlet gyorsan növekedésnek indult, olyannira, hogy Giuseppe Pedersoli már több ország felé terjeszkedést is tervez. Sőt, a hírek szerint a kínálat hamarosan tovább bővülhet, például saját márkás sörrel is, amellyel tovább növelné a bevételeket. Így fest ma az üzletember:

Screenwriter and producer Giuseppe Pedersoli, son of Bud Spencer during Cinecitta World theme park season opener with presentation of the Bud Spencer Tribute - 10 Years Without Bud event. Rome (Italy), March 28th, 2026 (Photo by Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Bud Spencer egyetlen fia, Giuseppe Pedersoli.
Forrás:  Getty Images

Giuseppe azonban nem szakadt el teljesen a filmvilágtól sem. Korábban producerként dolgozott, és részt vett abban is, hogy édesapja életéről film készüljön. Emellett rendszeresen nyilatkozik a legendás párosról, Terence Hill és Bud Spencer közös munkáiról, ezzel is életben tartva a kultuszt. 

