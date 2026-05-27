A lelátók királynői: mutatjuk a 2026-os Bajnokok Ligája-döntő leggyönyörűbb focistafeleségeit

A 2026-os Bajnokok Ligája-döntőn nemcsak a játékosokra, hanem a focistafeleségekre és a barátnőkre is rengeteg figyelem irányul. Megnevezésükre egy ideje külön rövidítést használnak: ők a WAGS, azaz (wives and girlfriends) feleségek és barátnők, akik idén is teljes mellszélességgel szurkolnak párjaiknak.

A budapesti Puskás Aréna ad otthont a 2026-os Bajnokok Ligája-döntőnek... és a focistafeleségeknek is.

A 2026-os Bajnokok Ligája (BL) döntőjét május 30-án rendezik meg a budapesti Puskás Arénában.

A címvédő Paris Saint-Germain csap össze az Arsenal együttesével.

Mutatjuk a leggyönyörűbb focistafeleségeket és a barátnőket.

A szervezők bejelentése szerint Travis Scott Budapestre érkezik, többek között ő is fellép a PSG vs. Arsenal szombati focimeccse után, méghozzá a csepeli Barba Negra klubban, két magyar előadóval együtt. Na, de jöjjenek a lelátók leggyönyörűbb focistafeleségei és barátnői!

Dögös focistafeleségek a lelátón

Itt az ideje végre tudomásul venni, hogy a modern kori tündérmesék ma már nem a királyi palotákban, hanem a stadionok VIP-páholyaiban íródnak. Érdemes lesz ezúttal is a lelátókat pásztázni, ugyanis ismét felbukkanhatnak a dögös focistafeleségek, szuperszexi szurkolók a sorok között. Ezek a nők nem csak csinos kiegészítők a híres férjeik oldalán. Okos üzletasszonyok, sikeres influenszerek, akik saját jogukon is ismertek. Diktálják a divatot és milliók utánozzák sminkjüket, frizurájukat és öltözködési stílusukat.

Tolami Benson

Bukayo Saka sztárfocista menyasszonyáért megőrül az angol bulvár, hiszen gyönyörű. PR-menedzser és divatdiktátor, akinek a kezét nemrég Saka megkérte. A hölgy ujján akkora gyémánt ragyog, amit biztosan látni fogunk a budapesti kamerákon keresztül is.

Tolami Benson focistafeleség a lelátók új Victoria Beckhamje.

Helene Spilling

Helene és az Arsenal szőke hercege, Martin Ødegaard rettentő népszerűek Norvégiában. A hölgy 17-szeres bajnok profi táncos, aki a helyi Szombat Esti Lázat is megnyerte. A szerelmük mesébe illő: tavaly teljes titokban házasodtak össze, és nemrég született meg első gyermekük.

Helene és Martin Ødegaard a norvég álompáros.

Carol Cabrino

A Paris Saint-Germain élő legendájának Marquinhosnak a felesége nemcsak popdívaként, de valóságshow-sztárként is ismert világszerte, mára pedig igazi haute couture díva lett. A párizsi divathetek első sorából most a Puskás Arénába érkezik három gyönyörű gyermekükkel.