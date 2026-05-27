A lelátók királynői: mutatjuk a 2026-os Bajnokok Ligája-döntő leggyönyörűbb focistafeleségeit

Jónás Ágnes
2026.05.27.
Ha bevallják, ha nem, a férfiak többsége igenis irigyli a focistákat: nem elég, hogy ők a legnagyobb sztárok, menő autókkal járnak, és a legnagyobb márkák versengenek a kegyeikért, még a legjobb nők is az övék. A Bajnokok Ligája-döntőhöz közeledve mutatjuk is a legszebb és legszexibb focistafeleségeket és barátnőket!

A 2026-os  Bajnokok Ligája-döntőn nemcsak a játékosokra, hanem a focistafeleségekre és a barátnőkre is rengeteg figyelem irányul. Megnevezésükre egy ideje külön rövidítést használnak: ők a WAGS, azaz (wives and girlfriends) feleségek és barátnők, akik idén is teljes mellszélességgel szurkolnak párjaiknak.

A budapesti Puskás Aréna ad otthont a 2026-os Bajnokok Ligája-döntőnek... és a focistafeleségeknek is.
  • A 2026-os Bajnokok Ligája (BL) döntőjét május 30-án rendezik meg a budapesti Puskás Arénában.
  • A címvédő Paris Saint-Germain csap össze az Arsenal együttesével.
  • Mutatjuk a leggyönyörűbb focistafeleségeket és a barátnőket.

A szervezők bejelentése szerint Travis Scott Budapestre érkezik, többek között ő is fellép a PSG vs. Arsenal szombati focimeccse után, méghozzá a csepeli Barba Negra klubban, két magyar előadóval együtt. Na, de jöjjenek a lelátók leggyönyörűbb focistafeleségei és barátnői!

Dögös focistafeleségek a lelátón

Itt az ideje végre tudomásul venni, hogy a modern kori tündérmesék ma már nem a királyi palotákban, hanem a stadionok VIP-páholyaiban íródnak. Érdemes lesz ezúttal is a lelátókat pásztázni, ugyanis ismét felbukkanhatnak a dögös focistafeleségek, szuperszexi szurkolók a sorok között. Ezek a nők nem csak csinos kiegészítők a híres férjeik oldalán. Okos üzletasszonyok, sikeres influenszerek, akik saját jogukon is ismertek. Diktálják a divatot és milliók utánozzák sminkjüket, frizurájukat és öltözködési stílusukat.

Tolami Benson

Bukayo Saka sztárfocista menyasszonyáért megőrül az angol bulvár, hiszen gyönyörű. PR-menedzser és divatdiktátor, akinek a kezét nemrég Saka megkérte. A hölgy ujján akkora gyémánt ragyog, amit biztosan látni fogunk a budapesti kamerákon keresztül is.

Tolami Benson focistafeleség a lelátók új Victoria Beckhamje.
Helene Spilling

Helene és az Arsenal szőke hercege, Martin Ødegaard rettentő népszerűek Norvégiában. A hölgy 17-szeres bajnok profi táncos, aki a helyi Szombat Esti Lázat is megnyerte. A szerelmük mesébe illő: tavaly teljes titokban házasodtak össze, és nemrég született meg első gyermekük.

Helene és Martin Ødegaard a norvég álompáros.
Carol Cabrino

A Paris Saint-Germain élő legendájának Marquinhosnak a felesége nemcsak popdívaként, de valóságshow-sztárként is ismert világszerte, mára pedig igazi haute couture díva lett. A párizsi divathetek első sorából most a Puskás Arénába érkezik három gyönyörű gyermekükkel. 

Carol Cabrino biztos a szerelmében.
Sophia Weber

Ha létezik bizonyíték arra, hogy a gyerekkori szerelem hosszú távon kitart, akkor erre Sophia Weber és Kai Havertz példája a legjobb. Az Arsenal sztárja és a szép Sophie még iskolás korukban, Németországban szerettek egymásba. Azóta a hölgy sikeres modell lett, de a csillogás mellett imádja a természetet és a kutyáikat. Mindenféle allűrtől mentes, elegáns szépség, akiért megőrülnek a divatmagazinok.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JUNE 23: Sophia Weber, girlfriend of Kai Havertz of Germany attends the UEFA EURO 2024 group stage match between Switzerland and Germany at Frankfurt Arena on June 23, 2024 in Frankfurt am Main, Germany.(Photo by Jean Catuffe/Getty Images)
Gyerekkori szerelem Sophia Weberé és Kai Havertzé.
