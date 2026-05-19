Erzsébet királynő nagyon komoly szabályát szegte meg Katalin: kiderült, aminek nem szabadott volna napvilágra kerülnie

Sosem fogod kitalálni, hogy milyen királyi szabályt vezetett be II. Erzsébet királynő. Annyit segítünk, hogy az étkezéshez kapcsolódik, Katalin hercegné pedig már többször is megszegte.
- A brit uralkodó az egész családja érdekében hozta meg ezt a szabályt.
- Katalin hercegné köztudottan jó viszonyt ápolt a királynővel, ezt mégsem tudta betartani.
- II. Erzsébet királynő szabálya elsőre furcsának hat, de nagyon is komoly oka van.
Mindenki tudhatja, melyek Katalin hercegné kedvenc ételei
Az nem titok, hogy milyen ételek szerepelnek a brit királyi család tiltólistáján. Ezeket elsősorban biztonsági okokból nem fogyaszthatják, ahogy a legtöbb szabály is hasonló célt szolgál − köztük a repülésre vonatkozó protokoll is. Ám van egy olyan szabály, amit még II. Erzsébet hozott, unokája felesége azonban nem egyszer megszegett.
A walesi hercegné bizonyos helyzetekben szereti megosztani, hogy miket esznek szívesen a gyerekei vagy épp ő maga. Nem véletlen, hogy pontosan ismerjük Katalin hercegné kedvenc ételeit. Az erre vonatkozó titoktartási szabályt azonban nem véletlenül hozta meg a 2022-ben elhunyt II. Erzsébet királynő. Az ugyanis, ha sokan megtudják, mik is a királyi család tagjainak kedvencei, könnyen visszafelé sülhet el. Egy bennfentes a Radar Online-nak elmondta, hogy ennek a különös szabálynak a célja „részben a változatosság megőrzése, részben pedig a kínos helyzetek elkerülése, amikor az emberek túlzásba esnek, és folyamatosan ugyanazokkal az ételekkel próbálnak újra és újra a kedvükben járni.”
