Fogság és diadalmas uralkodás: ki volt Kleopátra Szeléné, a nagy egyiptomi fáraónő lánya?

Ugyan VII. Kleopátra halálával leáldozott a fáraók korának, Egyiptom pedig római provincia lett, a királynők királynőjének öröksége tovább élt. Egyik gyermeke, Kleopátra Szeléné felcseperedvén saját jogán is uralkodott férje, II. Juba oldalán Mauritaniában. Regnálása alatt virágzott a kultúra, oktatás, hatása még halála után évtizedekig is kézzel fogható volt. Akkor vajon miért nem maradt meg a köztudatban? Épp ennek jártunk utána!

Kleopátra Szeléné korabeli ábrázolása.

Forrás: Getty Images

Kleopátra Szeléné Marcus Antonius és Kleopátra lányaként született i. e. 40 körül.

Anyja halála után Rómában tartották fogva mint egy előkelő hadizsákmányt.

II. Juba, mauretaniai király felesége lett társuralkodóként.

Kleopátra Szeléné rejtélyes körülmények között halt meg.

Antonius és Kleopátra szerelmének gyümölcse

Az utolsó egyiptomi fáraó és a római politikus-hadvezér románca nem csak az irodalmi alkotások lapjain volt tragikus. Szerelmükből három gyerek is született, akik közül az egyetlen lány, a kr. e. 40 körül született Kleopátra Szeléné a legkiemelkedőbb. Korai éveit Alexandriában töltötte, egyiptomi műveltséget szerzett, ám alig tízévesen az egész világa összeomlott.

Ugyanis, amikor Octavianus seregei Hórusz birodalmának fővárosa felé közeledtek, Antonius és Kleopátra öngyilkosságot követett el, árván hagyva gyerekeiket. Azonban Kleopátra gyermekei túlságosan értékesek voltak ahhoz, hogy csak úgy hagyják őket elmenni.

Kleopátra Szelénét fivéreivel együtt a Palatinus dombon lévő villába szállították, ahol apjuk korábbi felesége, Octavia szárnyai alatt római neveltetésben részesültek.

Római fogság: Kleopátra Szeléné ambivalens helyzete

A lány és ikerfivére – Alexander Helios, valamint Ptolemaiosz Philadelphosz – ugyan királyi ellátásban részesültek, ám életük ettől függetlenül egy díszes kalitkára hasonlított. Mivel fontos politikai foglyok voltak, állandó ellenőrzés alatt álltak, minden lépésüket őrök hada kísérte. Amíg Kleopátra gyermekei életben voltak, addig volt esély arra, hogy egy lehetséges ellenállás jelképeivé váljanak, ha Egyiptom megunt volna provincia lenni.