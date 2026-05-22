Bilincsben vitték el Britney Spearst: sokkoló rendőrségi felvétel került nyilvánosságra − VIDEÓ

Bilincs, rendőrautó és könnyes pillanatok? Britney Spears legújabb ügye újabb kérdéseket vet fel.

Újabb drámai fejezettel bővült Britney Spears hullámvasútszerű élete. Nyilvánosságra került az a rendőrségi felvétel, amelyen a popsztár „józansági teszten” vesz részt, majd bilincsben vezetik el egy márciusi közúti ellenőrzést követően. 

Ez már nem az első kihágása volt Britney Spearsnek. 
  • Britney Spears rendőrségi „józansági tesztjéről” készült videó két hónappal az eset után került nyilvánosságra.
  • Az énekesnőt márciusban állították meg ittas vezetés gyanújával Kaliforniában.
  • A sztár végül egy enyhébb vádpontban vallotta magát bűnösnek, és elfogadta a rehabilitációt.

A TMZ által megszerzett videón a 44 éves énekesnő egy országúton látható, amint rendőrök egy − az amerikai filmekből már jól ismert − „józansági tesztet” végez. Britney látszólag próbálja követni a rendőr ujját, miközben egy lámpával világítanak az arcába, ám a teszt nem végződik happy enddel:

 Néhány perccel később már bilincsben áll a rendőrautó mellett, láthatóan zaklatott állapotban.

A rendőrségi jelentés szerint Britney autójából alkoholszag áradt, a sztár pedig állítólag korábban egy mimózát ivott, valamint több gyógyszert is bevett aznap. Bár a véralkoholszintje végül a kaliforniai határérték alatt maradt, a hatóságok szerint a vezetési képessége így is veszélyt jelentett. 

Britney végül enyhébb vádpontban, úgynevezett „wet reckless driving” ügyben vallotta magát bűnösnek (gondatlan vezetés alkohol befolyásoltság alatt), így próbaidőt kapott, kötelező programokon kell részt vennie, és szakemberekhez jár. 

Bennfentesek szerint a fiai nagyon aggódtak érte, ez pedig komoly szerepet játszottak abban, hogy rehabilitációra menjen. Úgy tűnik, a pophercegnő számára most tényleg egy új fejezet kezdődhet, remélhetőleg kevesebb villogó rendőrautóval és furcsa táncolással a közösségi médiában. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
