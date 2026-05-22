Rengeteg kritikát kap Martin Scorsese 26 éves lánya − Így néz ki Francesca

Elképesztő, de Francesca már 26 éves, és megkapta élete első főszerepét. Martin Scorsese lánya örömét azonban rosszakarói beárnyékolják, ugyanis sokan úgy vélik, csak híres apja miatt szerepelhet az HBO sorozatában.

Martin Scorsese lánya a rendező legfiatalabb gyermeke.

Forrás: Getty/Jeff Vespa

Francesca Scorsese szó szerint beleszületett Hollywoodba.

Gyerekként apja több filmjében is szerepelt.

Most élete első főszerepében mutathatja meg a világnak tehetségét.

Martin Scorsese lánya igazi nepo baby

Francesca Scorsesénél keresve sem találni jobb példát a nepo baby jelenségre. Már születésétől kezdve körbevette Hollywood. Kezdjük ott, hogy Robert De Niro a keresztapja, gyerekkorában Leonardo DiCapriót csak Leo bácsinak hívta, és Cate Blanchett gyerekeivel játszott. Egészen fiatalon került kapcsolatba a színészettel, édesapja több filmjében is szerepelt, például az Aviátorban, amit sokan csak a rosszabb Top Gun-filmként emlegetnek.

A filmjeiben káromkodásrekordot tartó Martin Scorsese lánya a New York-i Egyetem Tisch Művészeti Iskolájában szerzett diplomát 2023-ban. Ám, ekkor már rengetegen ismerték a nevét, hiszen 2015 óta készít a közösségi oldalaira közös videókat olasz-amerikai filmrendező apjával. 2019-ben beválogatták az HBO saját gyártású dráma minisorozatába − a felnőtté válásról szóló Akik mi vagyunkban Britney Orton középiskolás diákot alakította. Francesca állítása szerint a rendező nem látta a vezetéknevét, így csakis saját tehetségének köszönhette a szerepet. Mint mondta, „ez volt az egyik első alkalom, hogy büszke voltam magamra.”

Francesca Scorsese 26 évesen kapott főszerepet.

Forrás: Getty/Patrick McMullan

Martin Scorsese neve miatt kapta meg a főszerepet?

Hatalmas port kavart, hogy Francesca Scorsese főszerepet kapott a Mr. & Mrs. Smith című Amazon Prime-sorozat második évadában. Sokan azt suttogják, hogy Martin Scorsese lánya csak apja miatt játszhatja el Jane Smith szerepét.

A sorozat forgatása már el is kezdődött Los Angelesben. Olyan színészekkel dolgozhat együtt a produkcióban, mint Mark Eydelshteyn és Talia Ryder. Azonban az a hír járja a Daily Mail szerint, hogy az első évadban megismert Donald Glover és Maya Erskine is visszatér. A történet részleteiről még semmit sem lehet tudni, ahogy a pontos megjelenési dátum sem ismert. Mi kíváncsian várjuk, milyen alakítást mutat majd Martin Scorsese 26 éves lánya.