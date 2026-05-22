Ez az az alkalmazott, akiről Katalin hercegné és Vilmos herceg hallani sem akar

A brit trónörökös és felesége tavaly november óta a windsori Forest Lodge-ban élnek. Katalin hercegné és Vilmos herceg és a gyerekek kényelméről természetesen személyzet gondoskodik, de van olyan pozíció, amire ők biztosan nem vesznek fel embert.

Katalin hercegné és Vilmos herceg rezidenciáján egy alkalmazottnak nincs keresnivalója.

Katalin hercegné és Vilmos herceg nem alkalmaz királyi komornyikot

Amikor Katalin és Vilmos 2025 novemberében a Forest Lodge-ba költöztek, nem mindenki öröme volt felhőtlen, hisz a brit trónörökös jelenléte megzavarta a helyiek életét. A hercegi pár amennyire csak lehet, az egysezrűség híve, ami többek között abban is megnyilvánul hogy hány alkalmazottat foglalkoztatnak. Robert Hardman királyi életrajzíró Új király, új udvar című könyvében izgalmas részleteket osztott meg.

Kötetéből az is kiderül, hogy Katalin és Vilmos mereven elutasítja a királyi komornyik alkalmazását, ahogy inast sem vesznek fel.

Hardman szerint ennek praktikus oka van: „A pár nem törekedett az Adelaide Cottage személyzetének bővítésére, már csak azért sem, mert erre kevés hely lenne.”

Népes személyzet helyett multifunkciós asszisztens

Vilmos walesi herceg és családja persze nem marad segítség nélkül: egy „multifunkciós” asszisztens bonyolítja az ügyes-bajos dolgaikat. „A poggyásztól az egyenruhákig mindent elintéz” − írta Hardman.

A környezettudatosság kiemelt ügyük

Katalin hercegnéről és Vilmosról tudni lehet környezettudatosságra nevelik csemetéiket. Erről a Fokvárosban megrendezett Eartshot-díjátadón nyilatkozott a herceg: „Elsajátítjuk az újrahasznosítás alapjait, ügyelünk a vízhasználat minimalizálására, amikor pedig elmegyünk otthonról, lekapcsoljuk a villanyt.”

