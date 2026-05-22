5 elektromos készülék, amelyet TILOS hosszabbítóba vagy elosztóba dugni

Bár egyszerűnek tűnhet a hosszabbítók használata, valójában sokan nem veszik figyelembe a legalapvetőbb dolgot: nem lehet akármit beledugi. Persze nagyon praktikusak, azonban komoly veszélyt is rejthetnek, ha nem a megfelelő eszközöket dugjuk bele. Az ember pedig mindig úgy van vele, hogy „még ez a lámpa odafér", „ennek a töltőnek még van hely". Most összegyűjtöttük azt az 5 dolgot, amit a szakértők szerint jobb nem hosszabbítóba dugni, ha nem akarunk tartani a következményektől.

Nem mindegy, hogy mit dugunk a hosszabbítóba: ezt az 5 dolgot a szakértők szerint tilos.

Ezt az 5 dolgot soha ne dugd hosszabbítóba

1. Hősugárzó és elektromos fűtőtest

Egy hősugárzó nagyon gyorsan le tudja terhelni a hálózatot. Ha mellette más eszközök is működnek ugyanazon az ágon, nemcsak az elosztó melegedhet túl, hanem a kábel vagy a csatlakozók is károsodhatnak. Ezeket a készülékeket ezért mindig közvetlenül fali aljzatba érdemes dugni.

2. Mikrohullámú sütő

A mikrohullámú sütők bár kisebbek, mint a hagyományos sütők vagy a mosógépek, induláskor meglepően magas teljesítményt vehetnek fel, így egy túlterhelt vagy régebbi hosszabbító nem jó választás. Ha ugyanazon az elosztón van mondjuk egy airfryer vagy egy kávéfőző is a konyhában, akkor pláne ne a hosszabbítóba dugd a mikrót is.

3. Hajszárítók, hajvasalók

Már csak a fürdőszobai vizes, párás környezet miatt sem ajánlott hosszabbítót alkalmazni a mosdóban, de hajformázó eszközöket pláne ne dugjunk bele. A hajsütők, hajszárítók, hajvasalók gyakran működnek nagy teljesítménnyel, amit nem bír el minden hosszabbító. Fő a biztonság!

4. Hűtő, fagyasztó

Ezek a háztartási nagygépek folyamatosan működnek, és a kompresszor indulásakor rövid időre nagyobb áramfelvétel jelentkezhet, amit nehezen bír el egy elosztó vagy hosszabbító. Ha csak lehet, fali aljzatba dugjuk.

5. Mosógép

Ha van abszolút tiltólistás, akkor az a mosógép és a szárítógép. Ezek az eszközök jelentős teljesítményt vesznek fel, főleg fűtési ciklus közben, és az elosztó használata biztonsági szempontból kockázatos lehet. Ezek bizony nem osztoznak szívesen a hálózaton.

Összességében tehát elmondható, hogy a nagy háztartási gépek saját aljzatot kívánnak, így semmiképp se dugjuk őket hosszabbítóba. De más nagy teljesítményű, kisebb eszközökkel se kockáztassunk. Hiszen első a biztonság. Hosszabbítóba inkább olyasmit érdemes dugni, ami kisebb teljesítményű: például lámpákat, töltőket, elektromos illatosítót.

