Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 22., péntek Júlia, Rita

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
háztartás

5 elektromos készülék, amelyet TILOS hosszabbítóba vagy elosztóba dugni

háztartás hosszabbító biztonság
Life.hu
2026.05.22.
A kényelem fontos dolog, de az első a biztonság. A hosszabbító használata a nagy háztartási gépeknél nem jó ötlet.

Bár egyszerűnek tűnhet a hosszabbítók használata, valójában sokan nem veszik figyelembe a legalapvetőbb dolgot: nem lehet akármit beledugi. Persze nagyon praktikusak, azonban komoly veszélyt is rejthetnek, ha nem a megfelelő eszközöket dugjuk bele. Az ember pedig mindig úgy van vele, hogy „még ez a lámpa odafér", „ennek a töltőnek még van hely". Most összegyűjtöttük azt az 5 dolgot, amit a szakértők szerint jobb nem hosszabbítóba dugni, ha nem akarunk tartani a következményektől.

hosszabbító, sok kábellel
Nem mindegy, hogy mit dugunk a hosszabbítóba: ezt az 5 dolgot a szakértők szerint tilos. 
Forrás: Shutterstock

Ezt az 5 dolgot soha ne dugd hosszabbítóba

1. Hősugárzó és elektromos fűtőtest

Egy hősugárzó nagyon gyorsan le tudja terhelni a hálózatot. Ha mellette más eszközök is működnek ugyanazon az ágon, nemcsak az elosztó melegedhet túl, hanem a kábel vagy a csatlakozók is károsodhatnak. Ezeket a készülékeket ezért mindig közvetlenül fali aljzatba érdemes dugni.

2. Mikrohullámú sütő

A mikrohullámú sütők bár kisebbek, mint a hagyományos sütők vagy a mosógépek, induláskor meglepően magas teljesítményt vehetnek fel, így egy túlterhelt vagy régebbi hosszabbító nem jó választás. Ha ugyanazon az elosztón van mondjuk egy airfryer vagy egy kávéfőző is a konyhában, akkor pláne ne a hosszabbítóba dugd a mikrót is.

3. Hajszárítók, hajvasalók

Már csak a fürdőszobai vizes, párás környezet miatt sem ajánlott hosszabbítót alkalmazni a mosdóban, de hajformázó eszközöket pláne ne dugjunk bele. A hajsütők, hajszárítók, hajvasalók gyakran működnek nagy teljesítménnyel, amit nem bír el minden hosszabbító. Fő a biztonság!

4. Hűtő, fagyasztó

Ezek a háztartási nagygépek folyamatosan működnek, és a kompresszor indulásakor rövid időre nagyobb áramfelvétel jelentkezhet, amit nehezen bír el egy elosztó vagy hosszabbító. Ha csak lehet, fali aljzatba dugjuk. 

5. Mosógép

Ha van abszolút tiltólistás, akkor az a mosógép és a szárítógép. Ezek az eszközök jelentős teljesítményt vesznek fel, főleg fűtési ciklus közben, és az elosztó használata biztonsági szempontból kockázatos lehet. Ezek bizony nem osztoznak szívesen a hálózaton. 

Összességében tehát elmondható, hogy a nagy háztartási gépek saját aljzatot kívánnak, így semmiképp se dugjuk őket hosszabbítóba. De más nagy teljesítményű, kisebb eszközökkel se kockáztassunk. Hiszen első a biztonság. Hosszabbítóba inkább olyasmit érdemes dugni, ami kisebb teljesítményű: például lámpákat, töltőket, elektromos illatosítót. 

Ezeket a cikkeket olvastad már?

A hűtőmágnesek tényleg pörgetik a villanyórát? A szakértők árulták el, mi az igazság

Egyre többen teszik fel a kérdést, hogy a hűtőmágnesek hatással lehetnek-e a fogyasztásra. Az áramszámla miatt sokakat foglalkoztat, mi az igazság ez ügyben.

Ételmérgezést is okozhat: ezt a 6 ételt soha ne melegítsd fel a mikróban

A mikró kényelmes megoldás, de nem minden étel viseli jól az újramelegítést. A helytelen használat akár ételmérgezést okozhat.

Filléres trükk, amitől csillog-villog az elektromos főzőlap: így tisztítsd, hogy úgy nézzen ki, mint új korában

A foltok, csíkok, apró szennyeződések sokszor még takarítás után is látszanak az elektromos főzőlapon. Kivéve, ha kipróbáljuk ezt a filléres praktikát!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu