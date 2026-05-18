Brutális, mit művelt a kutyájával András herceg – Mindenki ledöbbent, aki látta

II. Erzsébetről köztudott volt, hogy imádja a kutyákat. Nem véletlen, hogy a királyi családban nagy tisztelet övezi a négylábúakat. Azonban a jelek szerint András herceg sajnos nem osztotta ezt a gondolkodásmódot. Döbbenetes, amit egy királyi életrajzíró állít a hercegről!

Egyre több botrány érinti András herceget.

Andrew Lownie királyi életrajzíró azt állítja, hogy egy családi összejövetelen András herceg elvesztette a türelmét, miután a kutyája elvett egy falatot az asztalról.

A szemtanú szerint az exherceg többször fejen rúgta az állatot. A tetten mindenki ledöbbent, de senki nem mert közbeavatkozni.

Újabb botrány András herceg körül

András herceg botrányai mára az eget verdesik. Ezúttal Andrew Lownie hozott nyilvánosságra egy újabb megdöbbentő történetet. A királyi életrajzíró egy interjúban beszélt arról az esetről, amit egy királyi családhoz közel álló személy mesélt el neki. Az illető állítólag a saját szemével látta az incidenst a Sandringham House birtokon.

A beszámoló szerint András herceg egyszer csak elveszítette a türelmét, miután a kutyája elvett egy falatot az asztalról, ezért látványosan megbüntette a négylábút. A szemtanú szerint többször fejenrúgta a királyi család házi kedvencét. A pillanat hevében állítólag annyira felháborodott a jeleneten, hogy azonnal rászólt a hercegre, azonban a környezetében senki más nem reagált.

Fülöp herceg megköszönte a segítséget

Andrew Lownie szerint az eset különösen azért volt sokkoló, mert a jelenlévők inkább csendben maradtak és nézték, ahogy András bántalmazza az állatot. A szerző azt állítja, hogy később az esti vacsorán aztán Fülöp herceg odalépett a férfihoz, aki rászólt Andrásra, és megköszönte neki, hogy megtette azt, amit más nem mert. A történet ismét reflektorfénybe helyezte az exherceg korábbi botrányait és a vele kapcsolatos negatív történeteket. Az elmúlt években több volt alkalmazott és királyi szakértő is kemény kritikákat fogalmazott meg vele szemben.

András herceg botrányai

Erzsébet fiát már korábban komoly vádak érték kiskorúval folytatott szexuális együttlét miatt, valamint azzal kapcsolatban, hogy orgiákat rendezett a Buckingham-palotában, de azt is elterjedt róla, hogy egyszerűen nem tekinti embereknek az alkalmazottait. Ami a szexuális vádakat érinti: a vád szerint szexuális kapcsolatba került az akkor kiskorú Virginia Giuffre-val, akit Jeffrey Epstein futtatott. A botrány miatt 2019-ben visszavonult a közélettől, megfosztották címeitől, majd 2026 elején őrizetbe is vették.