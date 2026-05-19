Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 19., kedd Ivó, Milán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
El Niño

Brutális időjárást hoz 2026 nyara: Magyarországnak a legrosszabb jut

El Niño 2026 nyár időjárás
Rideg Léna
2026.05.19.
Az előrejelzések szerint az idei nyár az átlagosnál forróbb és szárazabb lehet Magyarországon. 2026 nyara a meteorológiai modellek alapján hosszabb hőhullámokat, kevesebb csapadékot és fokozódó aszályveszélyt is hozhat a Kárpát-medencébe.

2026 nyara az előrejelzések szerint komoly kihívásokat tartogathat Magyarország számára. A meteorológiai modellek alapján az El Niño jelenség hatása Európában is érezhető lesz, a Kárpát-medence pedig a legkedvezőtlenebb forgatókönyvek egyikével szembesülhet: az átlagosnál melegebb és szárazabb hónapok jöhetnek idén nyáron.

2026 nyara komoly hőhullámokat és csapadékhiányt hozhat a Kárpát-medencébe.
2026 nyara komoly hőhullámokat és csapadékhiányt hozhat a Kárpát-medencébe.
Forrás: iStockphoto

2026 nyara az előrejelzések szerint az átlagosnál forróbb és szárazabb lehet Magyarországon

A Severe Weather összefoglalója szerint a korábbi, erős El Niño-hatással járó évek tapasztalatai alapján Európa középső és északi területein rendszerint az átlagosnál magasabb hőmérsékletek alakulnak ki a nyári időszakban. Ezzel szemben a kontinens nyugati és délkeleti részein inkább hűvösebb értékek fordulnak elő.

A csapadék eloszlása is jelentősen átalakulhat: délebbre több eső érkezhet, míg Európa északi vidékein jellemzően szárazabb időszakok fordulnak elő az ilyen években.

A friss modellezések alapján Magyarországon és a környező országokban az átlagosnál 1-2 Celsius-fokkal melegebb nyár körvonalazódik, miközben a csapadék mennyisége várhatóan elmarad a megszokottól. Ez fokozhatja az aszályveszélyt is a nyári hónapokban.

Európa déli részein hevesebb viharok is kialakulhatnak

Az előrejelzések a zivatarokkal kapcsolatban is érdekes képet mutatnak. A légköri instabilitást vizsgáló modellek szerint ugyan változékony lehet a légkör a térségben, a szélnyírás értékei Közép-Európában alacsonyabbak lehetnek az átlagosnál. Ez általában nem kedvez a szélsőséges, intenzív viharok kialakulásának.

Ezzel szemben Európa déli és dél-középső részein kedvezőbbek lehetnek a feltételek az erősebb zivatarokhoz, így azokon a területeken nagyobb eséllyel fordulhatnak elő hevesebb viharok a nyár folyamán.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Meghalt a Star Wars legendája: Yoda életre keltője

Tom Kane, a Star Wars-univerzum ikonikus szinkronhangja 64 éves korában meghalt. A színész halálhírét hétfőn jelentette be gügynöksége, a Galactic Productions.

Hihetetlen szerencsesorozat: kétszer is nyert ugyanazzal a kaparós sorsjegyes trükkel egy férfi

Néhány hét különbséggel kétszer is komoly összeget nyert egy ohiói férfi. Richard mindkét alkalommal ugyanazon a benzinkúton vásárolt kaparós sorsjegyet.

Megjelent a hantavírus a szomszédunkban: Romániában azonosítottak a fertőzést

Ijesztő hírek érkeztek Romániából. A hatóságok jelentése alapján nyolc embert karanténba helyeztek, miután egy beteg szervezetében kimutatták a hantavírus-fertőzést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu