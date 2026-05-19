Brutális időjárást hoz 2026 nyara: Magyarországnak a legrosszabb jut

2026 nyara az előrejelzések szerint komoly kihívásokat tartogathat Magyarország számára. A meteorológiai modellek alapján az El Niño jelenség hatása Európában is érezhető lesz, a Kárpát-medence pedig a legkedvezőtlenebb forgatókönyvek egyikével szembesülhet: az átlagosnál melegebb és szárazabb hónapok jöhetnek idén nyáron.

A Severe Weather összefoglalója szerint a korábbi, erős El Niño-hatással járó évek tapasztalatai alapján Európa középső és északi területein rendszerint az átlagosnál magasabb hőmérsékletek alakulnak ki a nyári időszakban. Ezzel szemben a kontinens nyugati és délkeleti részein inkább hűvösebb értékek fordulnak elő.

A csapadék eloszlása is jelentősen átalakulhat: délebbre több eső érkezhet, míg Európa északi vidékein jellemzően szárazabb időszakok fordulnak elő az ilyen években.

A friss modellezések alapján Magyarországon és a környező országokban az átlagosnál 1-2 Celsius-fokkal melegebb nyár körvonalazódik, miközben a csapadék mennyisége várhatóan elmarad a megszokottól. Ez fokozhatja az aszályveszélyt is a nyári hónapokban.

Európa déli részein hevesebb viharok is kialakulhatnak

Az előrejelzések a zivatarokkal kapcsolatban is érdekes képet mutatnak. A légköri instabilitást vizsgáló modellek szerint ugyan változékony lehet a légkör a térségben, a szélnyírás értékei Közép-Európában alacsonyabbak lehetnek az átlagosnál. Ez általában nem kedvez a szélsőséges, intenzív viharok kialakulásának.

Ezzel szemben Európa déli és dél-középső részein kedvezőbbek lehetnek a feltételek az erősebb zivatarokhoz, így azokon a területeken nagyobb eséllyel fordulhatnak elő hevesebb viharok a nyár folyamán.

