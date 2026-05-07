Hősként ünneplik a németjuhászt, aki megmentette a gazdája életét egy fenevaddal szemben – Videó

életmentés németjuhász életveszély támadás
Komáromi Bence
2026.05.07.
Újfent kiderült, hogy igaz a mondás: a kutya az ember legjobb barátja. A világ pedig hősként ünnepli Mózest, a németjuhászt, aki halált megvető bátorsággal védte a gazdája életét egy ragadozó ellen.

Megrázó hírek érkeztek Arizonából. Az elmúlt hetekben ugyanis megnőtt a hiúztámadások száma az államban. Csak a múlt hét folyamán 4 incidenst jelentettek a hatóságoknak. Az egyik eset virálissá vált a neten, miután egy Mózes nevű németjuhász hősként viselkedett és megmentette a gazdája életét a veszélyes fenevaddal szemben.

Mózes a németjuhász megmentette a gazdája életét, miután rájuk támadt egy hiúz
Forrás: Youtube

Az életmentő németjuhász története felrobbantotta az internetet

Egy idős arizonai hölgy éppen a kedvencét sétáltatta, amikor fényes nappal rájuk támadt egy hiúz. Az incidens során az állat felborította a nőt, majd a karmaival belevájt a testébe. Ezután azonban Mózes előretört és harcolni kezdett a ragadozóval. A németjuhász a nyakánál fogva hatástalanította az állatot, akit a vadrendészek később elszállítottak a helyszínről és megállapították, hogy veszettségben szenved. Az életmentés részleteire így emlékezett vissza Mózes gazdija:

„Hirtelen csak azt vettem észre, hogy a semmiből rámtámadt egy nagymacska. Azt hittem először, hogy prérifarkas, mert errefelé nincsenek hiúzok. Szóval megpróbáltam ellökni magamtól, de azonnal visszatámadott. Ezután megkarmolt én pedig a földre kerültem, de mire kinyitottam a szememet, már azt láttam, hogy Mózes elkapta a nyakát és a földre rántotta őt. Ő egy csodálatos kutya és nagyon jó barát!" – árulta el a nyugdíjas hölgy a People-nek.

Az eset során Mózes nem sérült meg, ezért egy állatorvosi vizsgálat után azonnal hazatérhetett a gazdájához. Nemsokkal később az interneten hatalmas népszerűségre tett szert a videó, amiben egy tévécsatorna bemutatta az életmentő kutya és a gazdája történetét. Ha kíváncsiak vagytok a róluk készült videóra, azt itt tudjátok megtekinteni:

