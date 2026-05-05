Ne csináld utánuk: ezért ülnek ilyen furcsán a légiutas-kísérők

Amennyiben repültél már, pontosan tudod, hogy a fedélzeten szigorú szabályok vannak érvényben. Ezek pedig a személyzet tagjaira nézve is érvényesek, bár rájuk külön előírások is vonatkoznak. Ezzel magyarázható az is, hogy a légiutas-kísérők másként ülnek, mint az utasok.

Ez áll a légiutas-kísérők biztonsági pozíciója mögött.

Forrás: Getty

A légiutas-kísérők külön szabályrendszere A repülőgépeken nagyon komolyan kell venni az utazási szabályokat.

A személyzetre külön előírások vonatkoznak.

Az ok a saját és az utasok biztonsága.

A közhiedelemmel ellentétben, a légiutas-kísérők elsődleges feladata nem az utasok kiszolgálása, hanem a higiénia és biztonság megőrzése. Ahhoz azonban, hogy ennek eleget tudjanak tenni, a saját épségükre is vigyázniuk kell. És itt jön a képbe az a különös pozíció, ahogyan ülnek.

A légiutas-kísérők minden repülőút során csak meghatározott időpontokban ülhetnek le: felszállás és leszállás közben, továbbá akkor, amikor a kapitány − például turbulencia esetén − erre külön utasítást ad. Ezeket kritikus repülési fázisoknak nevezzük, és ilyenkor a légiutas-kísérők biztonsági pozíciót vesznek fel.

Miért tartják a kezüket maguk alatt?

A WP Turystyka lengyel turisztikai magazin rámutat, hogy ez egészen egyszerűen a légiutas-kísérők meghatározott, biztonsági testhelyzetének egyik eleme. A hátukat és nyakukat az üléstámlának támasztják, térdeiket és lábfejeiket összezárják, lábukat szilárdan a padlón tartják, kézfejüket pedig a combjuk alá teszik. Ez a pozíció minimalizálja a sérülést egy esetleges repülőgép-baleset, ütközés során. Ne feledd, ők másként ülnek mint mi, leggyakrabban háttal a pilótafülkének, de nem ritka az sem, hogy oldalvást helyezkedik el a székük.

Ezek is érdekelhetnek: