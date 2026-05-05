Ne csináld utánuk: ezért ülnek ilyen furcsán a légiutas-kísérők

Talán neked is feltűnt már egy-egy repülés alkalmával, hogy bizony a fedélzeti személyzet fura pózban ül. Most kiderül, hogy mi áll a légiutas-kísérők furcsa szokása mögött.

Amennyiben repültél már, pontosan tudod, hogy a fedélzeten szigorú szabályok vannak érvényben. Ezek pedig a személyzet tagjaira nézve is érvényesek, bár rájuk külön előírások is vonatkoznak. Ezzel magyarázható az is, hogy a légiutas-kísérők másként ülnek, mint az utasok.

Ez áll a légiutas-kísérők biztonsági pozíciója mögött.
A  légiutas-kísérők külön szabályrendszere

  • A repülőgépeken nagyon komolyan kell venni az utazási szabályokat.
  • A személyzetre külön előírások vonatkoznak.
  • Az ok a saját és az utasok biztonsága.

A közhiedelemmel ellentétben, a légiutas-kísérők elsődleges feladata nem az utasok kiszolgálása, hanem a higiénia és biztonság megőrzése. Ahhoz azonban, hogy ennek eleget tudjanak tenni, a saját épségükre is vigyázniuk kell. És itt jön a képbe az a különös pozíció, ahogyan ülnek.

A légiutas-kísérők minden repülőút során csak meghatározott időpontokban ülhetnek le: felszállás és leszállás közben, továbbá akkor, amikor a kapitány − például turbulencia esetén −  erre külön utasítást ad. Ezeket kritikus repülési fázisoknak nevezzük, és ilyenkor a légiutas-kísérők biztonsági pozíciót vesznek fel.

Miért tartják a kezüket maguk alatt?

A WP Turystyka lengyel turisztikai magazin rámutat, hogy ez egészen egyszerűen a légiutas-kísérők meghatározott, biztonsági testhelyzetének egyik eleme. A hátukat és nyakukat az üléstámlának támasztják, térdeiket és lábfejeiket összezárják, lábukat szilárdan a padlón tartják, kézfejüket pedig a combjuk alá teszik. Ez a pozíció minimalizálja a sérülést egy esetleges repülőgép-baleset, ütközés során. Ne feledd, ők másként ülnek mint mi, leggyakrabban háttal a pilótafülkének, de nem ritka az sem, hogy oldalvást helyezkedik el a székük.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
