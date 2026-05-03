Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 4., hétfő Flórián, Mónika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
légitársaság

Kitálalt a légiutas-kísérő: ez történik akkor, ha két utas összemelegszik a mosdóban

Shutterstock - Olena Yakobchuk
légitársaság szex repülőgép légiutaskísérő
Klusovszki Kíra
2026.05.03.
Nicole Dale légiutas-kísérő egy sokak által alábecsült kérdésről rántotta le a leplet: mi történik akkor, ha egy párt rajtakapnak szexelni a repülőn? A válasz nem meglepő, a személyzet erre is protokollszerűen fel van készülve.

Ha egy pár szexuális viszonyba kezd a repülő fedélzetén, az általában nem marad titok sokáig. Sokszor már az is eléggé feltűnő, ha az egyik fél a mosdóba megy, a másik pedig rövid időn belül követi – ezt a jól ismert taktikát egy tapasztaltabb személyzet szinte azonnal kiszúrja.

Légiutaskísérő sétál a sorok között a repülőgépm fedélzetén, és nézi, figyeli, hogy szexelnek e a párok.
A repülőgépen dolgozó légiutaskísérők mindig kiszúrják, ha egy pár szexelni akar a repülőgépen. 
Forrás: Shutterstock

A protokoll, amivel jobb, ha tisztában vagy

A légiutas-kísérők szinte minden élethelyzetre fel vannak készülve, így amint felmerül a gyanú, hogy egy pár a repülőn szexel, a személyzet tagjai utasítást kapnak, hogy egy úgynevezett „nem vészhelyzeti riasztást” indítsanak, vagyis értesítsék egymást a történtekről. Ilyenkor a lehető legtöbben igyekeznek a mosdó környékére vonulni, hogy kivárják a legmegfelelőbb alkalmat. A cél itt nem az azonnali beavatkozás, sokkal inkább az, hogy a helyzetet kontroll alatt tartsák, és szükség esetén akár azonnal közbeléphessenek. Ha ez nem lenne elég, jobb, ha tudod, hogy gyakran nem csak egy-két ember figyel, hanem akár egy fél tucat légiutas-kísérő is várhatja, hogy befejeződjön az együttlét. 

A kínos lebukáson túl pedig az is egészen biztos, hogy a fedélzeten gyakorlatilag mindenki pontosan tudja, hogy mi zajlik ilyenkor a mosdóban.

Vannak, akik pont ezt figyelik

Nicole Dale légiutas-kísérő állítása szerint a személyzet tagjai között is vannak olyanok, akik kifejezetten az ilyen helyzetek kordában tartásáért felelnek. Azt is megosztotta, hogy ő maga inkább „nevetségesnek” tartja, hogy erre is külön oda kell figyelniük.

 Abban az esetben ha egy párt rajtakapnak, igyekeznek a lehető legdiszkrétebb módon közbelépni: finoman bekopognak, és megkérik a bent lévőket, hogy fejezzék be, és fáradjanak vissza a helyükre.

A személyzet reakciója azonban sokszor attól is függ, milyen járatról van szó: egyes esetekben – például éjszakai járatokon, ha nem zavarják a többi utast – visszafogottabban kezelik a helyzetet, míg zsúfoltabb, családos utakon jóval határozottabb fellépésre lehet számítani részükről.

Egy dolog biztos: senki sem fogja figyelmen kívül hagyni az esetet, tehát bármennyire is csábítónak tűnhet a tiltott helyzetek izgalma, nem éri meg. 

A repülőn nemcsak gyorsan lebukik az ember, hanem akár különféle szankciókkal is szembesülhet egy ilyen helyzetben, a fedélzeten dolgozók ezért többnyire egyetértenek abban, hogy hiába a pillanat heve, ez az a szituáció, amit egyszerűen nem éri meg megkockáztatni.  

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Új szigorítás lépett életbe a repülőkön: ezt többé nem teheted a mobiloddal a fedélzeten

Minden utast érint, aki kütyükkel indul útnak. Egy tavalyi incidens után most olyan repülési szabályozás lépett életbe, ami sokak csomagolási rutinját felboríthatja.

Ha ezt a „titkos kódot” hallod a repülőn jobb, ha nem kérdezel semmit

A repülőn több olyan kifejezés is elhangozhat, amelyet csak a személyzet ért – és ezek között akad olyan titkos kód, amit jobb, ha sosem hallasz.

A légiutas-kísérő szerint mindenki elköveti ezt a hibát beszállás után

A beszálláskor sokan feszültek, pedig könnyen stresszmentes lehetne. A légiutas-kísérő elárulta, hogyan.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu