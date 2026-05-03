Kitálalt a légiutas-kísérő: ez történik akkor, ha két utas összemelegszik a mosdóban

Ha egy pár szexuális viszonyba kezd a repülő fedélzetén, az általában nem marad titok sokáig. Sokszor már az is eléggé feltűnő, ha az egyik fél a mosdóba megy, a másik pedig rövid időn belül követi – ezt a jól ismert taktikát egy tapasztaltabb személyzet szinte azonnal kiszúrja.

A protokoll, amivel jobb, ha tisztában vagy

A légiutas-kísérők szinte minden élethelyzetre fel vannak készülve, így amint felmerül a gyanú, hogy egy pár a repülőn szexel, a személyzet tagjai utasítást kapnak, hogy egy úgynevezett „nem vészhelyzeti riasztást” indítsanak, vagyis értesítsék egymást a történtekről. Ilyenkor a lehető legtöbben igyekeznek a mosdó környékére vonulni, hogy kivárják a legmegfelelőbb alkalmat. A cél itt nem az azonnali beavatkozás, sokkal inkább az, hogy a helyzetet kontroll alatt tartsák, és szükség esetén akár azonnal közbeléphessenek. Ha ez nem lenne elég, jobb, ha tudod, hogy gyakran nem csak egy-két ember figyel, hanem akár egy fél tucat légiutas-kísérő is várhatja, hogy befejeződjön az együttlét.

A kínos lebukáson túl pedig az is egészen biztos, hogy a fedélzeten gyakorlatilag mindenki pontosan tudja, hogy mi zajlik ilyenkor a mosdóban.

Vannak, akik pont ezt figyelik

Nicole Dale légiutas-kísérő állítása szerint a személyzet tagjai között is vannak olyanok, akik kifejezetten az ilyen helyzetek kordában tartásáért felelnek. Azt is megosztotta, hogy ő maga inkább „nevetségesnek” tartja, hogy erre is külön oda kell figyelniük.

Abban az esetben ha egy párt rajtakapnak, igyekeznek a lehető legdiszkrétebb módon közbelépni: finoman bekopognak, és megkérik a bent lévőket, hogy fejezzék be, és fáradjanak vissza a helyükre.

A személyzet reakciója azonban sokszor attól is függ, milyen járatról van szó: egyes esetekben – például éjszakai járatokon, ha nem zavarják a többi utast – visszafogottabban kezelik a helyzetet, míg zsúfoltabb, családos utakon jóval határozottabb fellépésre lehet számítani részükről.

Egy dolog biztos: senki sem fogja figyelmen kívül hagyni az esetet, tehát bármennyire is csábítónak tűnhet a tiltott helyzetek izgalma, nem éri meg.

A repülőn nemcsak gyorsan lebukik az ember, hanem akár különféle szankciókkal is szembesülhet egy ilyen helyzetben, a fedélzeten dolgozók ezért többnyire egyetértenek abban, hogy hiába a pillanat heve, ez az a szituáció, amit egyszerűen nem éri meg megkockáztatni.