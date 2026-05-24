Ez a világ legveszélyesebb repülőtere: rettegnek tőle a pilóták

A legveszélyesebb repülőtér a világon annyira félelmetes, hogy mindössze 50 pilóta kapott engedélyt a leszállásra. Az ide érkező pilótáknak több ezer órányi tapasztalatra van szükségük ahhoz, hogy egyáltalán megpróbálhassanak leszállni a hegyek között fekvő Paro Nemzetközi Repülőtéren.

A legveszélyesebb repülőtér a világon Bhutánban van

Van egy reptér a világon, amelyet még a legtapasztaltabb elit pilóták is a legnehezebb és legveszélyesebb leszállási helyszínnek tartanak – és jelenleg is nagyjából csak 50 ember jogosult arra, hogy egyáltalán megkísérelje a landolást a hegyek között fekvő Paro Nemzetközi Repülőtéren.

Bhután egyetlen nemzetközi reptere egyértelműen az első helyet foglalja el a veszélyes repülőterek listáján. Ez a leszállópálya első ránézésre úgy fest, mintha valaki direkt úgy tervezte volna meg, hogy közben fogalma sem volt arról, hogyan működik egy repülőgép. A Himalája hegyláncai között megbúvó replőteret 18 ezer láb magas csúcsok veszik körül, amelyek hirtelen 11 ezer lábat zuhannak lefelé, hogy helyet adjanak a rendkívül rövid kifutópályának. Nem véletlen, hogy a hely hírhedtté vált a pilóták körében.

A hegyvidéki környezet azért is különösen veszélyes, mert a pilótáknak folyamatosan figyelniük kell a biztonságos távolságokra, miközben az időjárás és az oldalszél pillanatok alatt, előzetes figyelmeztetés nélkül változhat meg. A helyzetet tovább nehezíti, hogy ide tilos sötétedés után leszállni, és a szeles időszakokban gyakran rövid időn belül le is zárják a légikikötőt. Felmerülhet a kérdés, miért pont ide tervezték az ország repterét? A válasz azonban logikus: Bhután területének 97 százalékát hegyek borítják, így gyakorlatilag minden lehetséges helyszín extrém körülményeket jelentett volna.

Ilyen hegyek veszik körbe a bhutáni repülőteret.

Csak kézi irányítással lehet landolni a bhutáni reptéren

A veszélyes leszállás annyira stresszes és életveszélyes manőver, hogy azt kizárólag a gép kapitánya végezheti el. Másodpilóták és kezdőbb személyzet még akkor sem próbálkozhatnak vele, ha rengeteg tapasztalattal rendelkeznek – ehhez a leszállópályához ugyanis speciális szimulátoros és hegyi kiképzés szükséges.