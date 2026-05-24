Ez a világ legveszélyesebb repülőtere: rettegnek tőle a pilóták

A legveszélyesebb repülőtér a világon annyira félelmetes, hogy mindössze 50 pilóta kapott engedélyt a leszállásra. Az ide érkező pilótáknak több ezer órányi tapasztalatra van szükségük ahhoz, hogy egyáltalán megpróbálhassanak leszállni a hegyek között fekvő Paro Nemzetközi Repülőtéren.
- A világ legveszélyesebb repterei között van egy kiemelkedően életveszélyes légikikötő.
- A Himalája hegyei között fekvő Paro Nemzetközi Repülőtéren mindössze 50 pilóta szállhat le.
- Mutajtuk, miért veszélyesebb az összes többinél ez a reptér!
A legveszélyesebb repülőtér a világon Bhutánban van
Van egy reptér a világon, amelyet még a legtapasztaltabb elit pilóták is a legnehezebb és legveszélyesebb leszállási helyszínnek tartanak – és jelenleg is nagyjából csak 50 ember jogosult arra, hogy egyáltalán megkísérelje a landolást a hegyek között fekvő Paro Nemzetközi Repülőtéren.
Bhután egyetlen nemzetközi reptere egyértelműen az első helyet foglalja el a veszélyes repülőterek listáján. Ez a leszállópálya első ránézésre úgy fest, mintha valaki direkt úgy tervezte volna meg, hogy közben fogalma sem volt arról, hogyan működik egy repülőgép. A Himalája hegyláncai között megbúvó replőteret 18 ezer láb magas csúcsok veszik körül, amelyek hirtelen 11 ezer lábat zuhannak lefelé, hogy helyet adjanak a rendkívül rövid kifutópályának. Nem véletlen, hogy a hely hírhedtté vált a pilóták körében.
A hegyvidéki környezet azért is különösen veszélyes, mert a pilótáknak folyamatosan figyelniük kell a biztonságos távolságokra, miközben az időjárás és az oldalszél pillanatok alatt, előzetes figyelmeztetés nélkül változhat meg. A helyzetet tovább nehezíti, hogy ide tilos sötétedés után leszállni, és a szeles időszakokban gyakran rövid időn belül le is zárják a légikikötőt. Felmerülhet a kérdés, miért pont ide tervezték az ország repterét? A válasz azonban logikus: Bhután területének 97 százalékát hegyek borítják, így gyakorlatilag minden lehetséges helyszín extrém körülményeket jelentett volna.
Csak kézi irányítással lehet landolni a bhutáni reptéren
A veszélyes leszállás annyira stresszes és életveszélyes manőver, hogy azt kizárólag a gép kapitánya végezheti el. Másodpilóták és kezdőbb személyzet még akkor sem próbálkozhatnak vele, ha rengeteg tapasztalattal rendelkeznek – ehhez a leszállópályához ugyanis speciális szimulátoros és hegyi kiképzés szükséges.
Az utasoknak is hátborzongató élményben lehet részük, amikor a gép a hegyek között cikázva megközelíti a repteret. A pilótáknak szűk völgyekben kell éles fordulatokat végrehajtaniuk, mielőtt veszélyesen alacsonyan elhaladnak a hegyoldali házak felett. A szabályok elképesztően szigorúak: a pilótáknak legalább 1500 óra normál repülési tapasztalattal kell rendelkezniük, emellett további 500 órányi speciális hegyi repülési gyakorlatot is teljesíteniük kell.
És ez még nem minden! Mielőtt önállóan leszállhatnának Paróban, egy vezető kapitánynak minimum 30 alkalommal kell megfigyelnie más elit pilótákat, ahogy landolnak ezen a repülőtéren. Ezt megelőzően pedig rengeteg valós és szimulátoros repülést kell teljesíteniük. A félelmetes körülmények ellenére azonban meglepő módon a reptér rendkívül biztonságosnak számít. A Paro International Airport történetében ugyanis még soha nem történt halálos repülőgép-baleset.
