Egyszerű számítás döntheti-e, szedj-e koleszterincsökkentőt − És ez nem a laborvizsgálatból derül ki

Világszerte egyre többen szednek sztatinokat, ha magas az LDL-koleszterinszintjük. Vezető szakértők szerint azonban a döntést nem kizárólag a koleszterinszint, hanem a teljes szív- és érrendszeri kockázat alapján kell meghozni, amit évtizedek kutatásai is alátámasztanak.

Egyszerű számítás döntheti-e, szedj-e koleszterincsökkentőt.

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Nem csak a koleszterinszint alapján dönthet az orvos

2015–2016-hoz képest napjainkig megháromszorozódott a sztatinokat szedők száma. A koleszterincsökkentők szedésének emelkedő tendenciáája annak köszönhető, mert a szív- és érrendszeri betegségek – amelyek jelenleg a világ vezető halálokai – megelőzésében kiemelt szerepet töltenek be.

A sztatinok az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL), vagyis az úgynevezett rossz koleszterin szintjét csökkentik azáltal, hogy gátolják a máj koleszterintermelésében részt vevő enzimeket, miközben elősegítik a koleszterin eltávolítását a vérből. Ennek köszönhetően bizonyítottan mérséklik a szívroham és a stroke kialakulásának kockázatát.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a magas koleszterinszint önmagában nem jelenti automatikusan azt, hogy valakinek sztatint kell szednie. A döntés során figyelembe veszik többek között a vérnyomást, a családi kórelőzményt, valamint más kockázati tényezőket is. Julie Ward kardiológiai ápoló a BBC Science Focusnak elmondta, az orvosok ezekből az adatokból számítják ki az egyén tízéves szív- és érrendszeri-betegség kockázatát.

„Amint megvan a kardiovaszkuláris kockázati pontszám, az orvos javasolhatja, hogy a páciens mit tehet a kockázat csökkentése érdekében” – nyilatkozta Ward. A konzultáció során az életmódbeli változtatások – például az egészségesebb táplálkozás, a rendszeres testmozgás vagy a dohányzásról való leszokás – is szóba kerülhetnek. Alacsonyabb kockázat esetén ezek önmagukban is elegendőek lehetnek, amit néhány hónappal később kontrollvizsgálat dönthet el.

Évtizedes kutatások támasztják alá a sztainok hatékonyságát

James Sheppard professzor, az Oxfordi Egyetem professzora szerint a sztatinok az orvostudomány egyik legalaposabban vizsgált gyógyszercsoportja. „A sztatinok valószínűleg a legszélesebb körben tanulmányozott gyógyszerek az orvostudomány történetében. Rengeteg klinikai vizsgálat folyik ezekkel kapcsolatban” – mondta a szakember. Egy korábbi kutatás például közel 39 ezer ember adatait elemezte, és arra jutott, hogy a gyógyszer 12 hetes alkalmazása az adagolástól függően 37–52 százalékkal csökkentette az LDL-koleszterin szintjét.

Egy 2025 elején megjelent klinikai vizsgálat szerint a sztatinok 20–62 százalékkal mérsékelhetik a szívroham vagy más szív- és érrendszeri okból bekövetkező halálozás kockázatát. A legnagyobb előnyt azok élvezik, akik eleve magasabb kockázati csoportba tartoznak. Ez azt jelenti, hogy míg egy 1 százalékos kockázatú embernél egy 20 százalékos relatív kockázatcsökkenés mindössze 1 százalékról 0,8 százalékra mérsékli a kockázatot, addig egy 10 százalék feletti kockázati pontszámmal rendelkező betegnél a kezelés jóval nagyobb egészségügyi előnyt jelenthet.

És mi van a sokat emlegetett mellékhatásokkal?

James Sheppard azt állítja, hogy a sztatinoknak rosszabb a hírük, mint amennyire ártalmasak és amennyi mellékhatásuk van. Egy kutatás során 120 ezer ember adatainak elemzésével arra jutott, hogy csak keveseknél és/vagy gyengén jelentkeztek mellékhatások. Körülbelül 10 ezer emberből 15 számolt be izomfájdalomról vagy más izomeredetű panaszról, míg a máj-, vese- és szemproblémák ennél is ritkábbak, az ő esetükben az adag csökkentését javasolták.