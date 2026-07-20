Veszélyes a teázás: mérgező részecskék milliárdjait isszuk meg egy csészével

Kevés egészségesebb italt tudunk elképzelni a teánál, mely kedvelt gyógynövény, ezer nyavalya orvossága. Pedig elképzelhető, hogy épp ez az, amivel mérgezzük szervezetünket, mivel egy friss kutatás kimutatta, hogy mikroműanyagok milliói úszkálnak benne. Ezek a mérgező parányok nem maguktól kerülnek bele, minden probléma forrása a vízforralókban rejlik.

Mikroműanyagok milliárdjai szabadulnak fel a vízforralókból.

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Mikroműanyagok a teáscsészében Egy ausztrál egyetem kutatása a vízforralók által kibocsátott mikroműanyagok mennyiségét vizsgálta.

Az eredmények kimutatták, hogy egy csészében akár 3 milliárd részecske is lehet

Egy teát citrommal, két cukorral és műanyag részecskékkel

Szinte minden héten kiderül valamelyik hétköznapi tárgyról, hogy valóságos mikroműanyag-gyár: a pet-palackok, ruházat, csomagolóanyagok már szinte maguktól értetődőek. Azonban igazán azok veszélyesek, amiket rendszeresen szélsőséges hőhatásnak tesznek ki, legutóbb például a fagyasztóban tárolt műanyag dobozokra figyelmeztettek.

A Queenslandi Egyetem kutatói nemrég azonban minden korábbinál sokkolóbb adatot közöltek: legutóbbi vizsgálatuk eredménye szerint egy új vízforralóból mintegy 12 millió műanyag parány szabadul fel – milliliterenként.

Ez egy 2,5 dl űrtartalmú csészében 3 milliárd mikroműanyagot jelent, amit aztán az egészség jegyében legurítunk torkunkon. Eddig csak a teafilterekből származó mikroműanyagok veszélyeire figyelmeztettek, de most már a vízforralók hasonló tulajdonságaira is sikerült bizonyítékot találni. Különösen az új készülékekre kell figyelni Dr. Elvis Okoffo, a kutatás egyik munkatársa szerint: „Az új műanyag vízforralók forrás közben jelentős koncentrációban bocsátanak ki ilyen részecskéket a vízbe.”

Mivel az emberek napi szinten használhatják a műanyag vízforralókat, további 150 alkalommal alkalmazták a berendezéseket, hogy megfigyeljék a részecskék koncentrációjának változásait. Valóban, a mikroműanyagok a vízben minden egyes forralásban kisebb mértékben jelentek meg, ám ez távolról sem jelenti azt, hogy rózsás lenne a helyzet.

Még százötven forralás után is 820 000 mikroműanyag vált le milliliterenként, ami a korábban említett 250 ml csésze esetén 205 millió parányt jelent.

A kutatók egyedül a kemény vizű területek lakóinak szolgálnak némi megnyugtató hírrel: ilyen esetekben érezhetően alacsonyabb volt a víz műanyag-tartalma. Ez valószínűleg a vízben lévő ásványi anyagoknak köszönhető, melyek védőburkot képeznek a forraló belső falán.