Személyiségteszt: a választott ülőhelyed többet elárul rólad, mint a csillagjegyed

Van, aki kizárólag ablak mellé hajlandó ülni, mások számára a folyosó melletti hely jelenti az egyetlen elfogadható opciót. Olyan utazók is akadhatnak, akik minden repülés során ugyanabba a sorba foglalnak helyet, vagy kifejezetten kerülik a gép egyik oldalát - még akkor is, ha logikusan nézve nincs különbség a két ülés között. Bár ezek a döntések elsőre pusztán kényelmi szempontnak tűnhetnek, a pszichológusok szerint az utazás során hozott ilyen apró választások valójában mélyebb személyiségjegyeket is tükrözhetnek. Lássuk!
- Az ülésválasztás nem csupán kényelmi kérdés.
- Van, akinek a biztonságérzete erősebb, ha egy megszokott helyre ül mindig.
- Összefügg az ülésválasztás azzal, hogy introvertált vagy extrovertált személyiséged van.
Repülésnél az általad választott üléshely többet mond rólad, mint gondolnád
A repülésen választott ülésed nem csupán egy praktikus vagy kényelmes döntés lehet, hanem egyfajta tudatalatti reakció egy kontrollvesztett helyzetre. Mert ugyebár a repülés az egyik olyan utazási forma, ahol az utasoknak a legkevesebb ráhatásuk van arra, mi történik velük: nem ők irányítják a járművet, nincs rálátás a pilótára, az utasok nincsenek befolyással (jobb esetben) a menetrendre és az előttük lévő útra. Ezért sokan azzal próbálnak biztonságérzetet teremteni magunknak, hogy ragaszkodnak egy adott üléshez vagy ülésrendhez.
Mi áll az ülésválasztási szokásaink mögött?
A szakértők szerint az utazási szokások, az ülésválasztás során kialakított mintázatok, például ugyanazon sor vagy oldal melletti döntés - segítheti csökkenteni a szorongást. A repülés sokak számára stresszes élmény, ezért olyan apró döntések, mint a repülés kiválasztása egyfajta pszichológiai kontrollérzetet adhat.
Az is gyakori, hogy valaki egy korábbi pozitív élmény miatt ragaszkodik ugyanahhoz az üléshez, és tudat alatt úgy érzi: bizony az adott hely neki a legbiztonságosabb. Gyakori utazás során ezek rögzülhetnek, és az utazás természetes részévé válhatnak.
A választott ülésed alapján ezek a személyiségtípusok rajzolódhatnak ki:
- Ablak mellet: gyakran introvertáltabbak, fontos számukra a privát tér és a kontroll érzése. Szeretnek visszahúzódni, megfigyelni a környezetüket és kevésbé igénylik az interakciót utazás közben
- Folyosó mellett: inkább extrovertált, aktív személyiségek lehetnek, akik számára fontos a mozgásszabadság. Nem szeretnek „beszorítva” lenni, és a nagyobb kontrollt sem bírják az utazás során
- Elől ülők: hatékonyságra törekvő, időorientált emberek, akik szeretnek minél hamarabb leszállni a gépről, és kerülik a várakozást
- Hátul ülők: nyugodtabbak, stressztűrőbbek lehetnek, akik kevésbé érzik sürgetőnek az irányítás szükségességét
- Középső ülés: magasabb alkalmazkodóképességgel rendelkezhetnek, vagy kevésbé érzékenyek a személyes tér csökkenésére
Nem csak kényelmi kérdés
Bár a repülés során választott ülés elsőre jelentéktelen döntésnek tűnhet, a pszichológusok szerint a személyiséghez, a stressztűrő képességhez és a kontrolligényhez is kapcsolódhat.
A következő repülés alkalmával érdemes megfigyelni, milyen szempontok alapján választasz repülőülést - lehet, hogy a döntésed többet mond rólad, mint gondolnád.
