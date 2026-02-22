Személyiségteszt: a választott ülőhelyed többet elárul rólad, mint a csillagjegyed

Van, aki kizárólag ablak mellé hajlandó ülni, mások számára a folyosó melletti hely jelenti az egyetlen elfogadható opciót. Olyan utazók is akadhatnak, akik minden repülés során ugyanabba a sorba foglalnak helyet, vagy kifejezetten kerülik a gép egyik oldalát - még akkor is, ha logikusan nézve nincs különbség a két ülés között. Bár ezek a döntések elsőre pusztán kényelmi szempontnak tűnhetnek, a pszichológusok szerint az utazás során hozott ilyen apró választások valójában mélyebb személyiségjegyeket is tükrözhetnek. Lássuk!

A repülés során választott ülőhelyed többet árul el személyiségedről, mint gondolnád.

Forrás: 123rf.com

Az ülésválasztás nem csupán kényelmi kérdés.

Van, akinek a biztonságérzete erősebb, ha egy megszokott helyre ül mindig.

Összefügg az ülésválasztás azzal, hogy introvertált vagy extrovertált személyiséged van.

Repülésnél az általad választott üléshely többet mond rólad, mint gondolnád

A repülésen választott ülésed nem csupán egy praktikus vagy kényelmes döntés lehet, hanem egyfajta tudatalatti reakció egy kontrollvesztett helyzetre. Mert ugyebár a repülés az egyik olyan utazási forma, ahol az utasoknak a legkevesebb ráhatásuk van arra, mi történik velük: nem ők irányítják a járművet, nincs rálátás a pilótára, az utasok nincsenek befolyással (jobb esetben) a menetrendre és az előttük lévő útra. Ezért sokan azzal próbálnak biztonságérzetet teremteni magunknak, hogy ragaszkodnak egy adott üléshez vagy ülésrendhez.

Mi áll az ülésválasztási szokásaink mögött?

A szakértők szerint az utazási szokások, az ülésválasztás során kialakított mintázatok, például ugyanazon sor vagy oldal melletti döntés - segítheti csökkenteni a szorongást. A repülés sokak számára stresszes élmény, ezért olyan apró döntések, mint a repülés kiválasztása egyfajta pszichológiai kontrollérzetet adhat.

Az is gyakori, hogy valaki egy korábbi pozitív élmény miatt ragaszkodik ugyanahhoz az üléshez, és tudat alatt úgy érzi: bizony az adott hely neki a legbiztonságosabb. Gyakori utazás során ezek rögzülhetnek, és az utazás természetes részévé válhatnak.

Ablak melletti ülés, vagy inkább a folyosó mellett ülsz szívesebben? Más-más személyiségről árulkodhat.

Forrás: 123rf.com

A választott ülésed alapján ezek a személyiségtípusok rajzolódhatnak ki:

Ablak mellet: gyakran introvertáltabbak, fontos számukra a privát tér és a kontroll érzése. Szeretnek visszahúzódni, megfigyelni a környezetüket és kevésbé igénylik az interakciót utazás közben

gyakran introvertáltabbak, fontos számukra a privát tér és a kontroll érzése. Szeretnek visszahúzódni, megfigyelni a környezetüket és kevésbé igénylik az interakciót utazás közben Folyosó mellett: inkább extrovertált, aktív személyiségek lehetnek, akik számára fontos a mozgásszabadság. Nem szeretnek „beszorítva” lenni, és a nagyobb kontrollt sem bírják az utazás során

inkább extrovertált, aktív személyiségek lehetnek, akik számára fontos a mozgásszabadság. Nem szeretnek „beszorítva” lenni, és a nagyobb kontrollt sem bírják az utazás során Elől ülők: hatékonyságra törekvő, időorientált emberek, akik szeretnek minél hamarabb leszállni a gépről, és kerülik a várakozást

hatékonyságra törekvő, időorientált emberek, akik szeretnek minél hamarabb leszállni a gépről, és kerülik a várakozást Hátul ülők: nyugodtabbak, stressztűrőbbek lehetnek, akik kevésbé érzik sürgetőnek az irányítás szükségességét

nyugodtabbak, stressztűrőbbek lehetnek, akik kevésbé érzik sürgetőnek az irányítás szükségességét Középső ülés: magasabb alkalmazkodóképességgel rendelkezhetnek, vagy kevésbé érzékenyek a személyes tér csökkenésére

Nem csak kényelmi kérdés

Bár a repülés során választott ülés elsőre jelentéktelen döntésnek tűnhet, a pszichológusok szerint a személyiséghez, a stressztűrő képességhez és a kontrolligényhez is kapcsolódhat.

A következő repülés alkalmával érdemes megfigyelni, milyen szempontok alapján választasz repülőülést - lehet, hogy a döntésed többet mond rólad, mint gondolnád.

