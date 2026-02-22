Személyiségteszt: a választott ülőhelyed többet elárul rólad, mint a csillagjegyed

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Krenyiczky Liza
2026.02.22.
Sokan már a jegyfoglalás pillanatában tudják, hogy ablak vagy folyosó mellé szeretnének ülni. A szakértők szerint a repülés során kiválasztott ülőhely a személyiségedről, a stresszkezelésedről és a kontrolligényedről is árulkodhat.

Van, aki kizárólag ablak mellé hajlandó ülni, mások számára a folyosó melletti hely jelenti az egyetlen elfogadható opciót. Olyan utazók is akadhatnak, akik minden repülés során ugyanabba a sorba foglalnak helyet, vagy kifejezetten kerülik a gép egyik oldalát - még akkor is, ha logikusan nézve nincs különbség a két ülés között. Bár ezek a döntések elsőre pusztán kényelmi szempontnak tűnhetnek, a pszichológusok szerint az utazás során hozott ilyen apró választások valójában mélyebb személyiségjegyeket is tükrözhetnek. Lássuk!

  • Az ülésválasztás nem csupán kényelmi kérdés.
  • Van, akinek a biztonságérzete erősebb, ha egy megszokott helyre ül mindig.
  • Összefügg az ülésválasztás azzal, hogy introvertált vagy extrovertált személyiséged van.

Repülésnél az általad választott üléshely többet mond rólad, mint gondolnád

A repülésen választott ülésed nem csupán egy praktikus vagy kényelmes döntés lehet, hanem egyfajta tudatalatti reakció egy kontrollvesztett helyzetre. Mert ugyebár a repülés az egyik olyan utazási forma, ahol az utasoknak a legkevesebb ráhatásuk van arra, mi történik velük: nem ők irányítják a járművet, nincs rálátás a pilótára, az utasok nincsenek befolyással (jobb esetben) a menetrendre és az előttük lévő útra. Ezért sokan azzal próbálnak biztonságérzetet teremteni magunknak, hogy ragaszkodnak egy adott üléshez vagy ülésrendhez.

Mi áll az ülésválasztási szokásaink mögött?

A szakértők szerint az utazási szokások,  az ülésválasztás során kialakított mintázatok, például ugyanazon sor vagy oldal melletti döntés - segítheti csökkenteni a szorongást. A repülés sokak számára stresszes élmény, ezért olyan apró döntések, mint a repülés kiválasztása egyfajta pszichológiai kontrollérzetet adhat.

Az is gyakori, hogy valaki egy korábbi pozitív élmény miatt ragaszkodik ugyanahhoz az üléshez, és tudat alatt úgy érzi: bizony az adott hely neki a legbiztonságosabb. Gyakori utazás során ezek rögzülhetnek, és az utazás természetes részévé válhatnak. 

A választott ülésed alapján ezek a személyiségtípusok rajzolódhatnak ki:

  • Ablak mellet: gyakran introvertáltabbak, fontos számukra a privát tér és a kontroll érzése. Szeretnek visszahúzódni, megfigyelni a környezetüket és kevésbé igénylik az interakciót utazás közben
  • Folyosó mellett: inkább extrovertált, aktív személyiségek lehetnek, akik számára fontos a mozgásszabadság. Nem szeretnek „beszorítva” lenni, és a nagyobb kontrollt sem bírják az utazás során
  • Elől ülők: hatékonyságra törekvő, időorientált emberek, akik szeretnek minél hamarabb leszállni a gépről, és kerülik a várakozást
  • Hátul ülők: nyugodtabbak, stressztűrőbbek lehetnek, akik kevésbé érzik sürgetőnek az irányítás szükségességét
  • Középső ülés: magasabb alkalmazkodóképességgel rendelkezhetnek, vagy kevésbé érzékenyek a személyes tér csökkenésére

Nem csak kényelmi kérdés

Bár a repülés során választott ülés elsőre jelentéktelen döntésnek tűnhet, a pszichológusok szerint a személyiséghez, a stressztűrő képességhez és a kontrolligényhez is kapcsolódhat. 

A következő repülés alkalmával érdemes megfigyelni, milyen szempontok alapján választasz repülőülést -  lehet, hogy a döntésed többet mond rólad, mint gondolnád.

Az alábbi 3 repüléssel kapcsolatos cikkünket is ajánljuk figyelmedbe:

Papagáj, fegyverek és aranykoporsó – stewardessek fedték fel a magángépen utazók legextrémebb kéréseit

Popsztárok, királyi családtagok és milliomos üzletemberek extravagáns igényei és váratlan szeszélyei mindennapos kihívást jelentenek a személyzet számára.

Tippek repüléshez: az illemszakértő szerint ezeket a ruhákat ki kéne tiltani a repterekről

Nem véletlen, hogy vannak különböző tippek repüléshez, sőt a légitársaságok régen még konkrét öltözködési kisokost is megosztottak az utasaikkal. Íme, miket tiltanának ki a szakértők!

A meglepő ok, amiért nem szabad tapsolni, amikor egy repülő leszáll

Csak mert egy elterjedt szokás, még nem jelenti azt, hogy jó ötlet. Íme, amit érdemes tudnod arról, hogy miért nem ajánlott tapsolni a repülőn.

 

 

