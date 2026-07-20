A szurkolók kiborultak, az amerikaik szórakoztak – Monumentális volt a foci-vb halftime show-ja: galéria

A futballtörténelemben először rendeztek nagyszabású műsort a meccs félidejében, az amerikaiaik kicsit elamerikaisították a foci-vb 2026-os döntöjét. Madonna, a BTS, Justin Bieber és Shakira szórakoztatták 11 percen át a közönséget.

Shakira a foci-vb halftime show-jában.

Forrás: Jess Stiles/ZUMA Press Wire/Northfoto

A foci-vb 2026-os döntőjének halftime show-ja: 11 percnyi Amerika

Spanyoloroszág és Argentína mérkőzött meg a foci-vb 2026-os döntőjében, vagyis a sztárokon kívül dél-amerikai és európai szurkolókkal telt meg a New York-i MetLife Stadion lelátója. Tehát főként olyan drukkerekkel, akiktől távol áll a Super Bowl világa, ott ugyanis hagyomány a nagyszabású halftime show, focimérkőzés közben azonban most először tartottak ilyesmit, ami nagyon vegyes fogadtatást kapott. Sztárfellépőkből nem volt hiány, Madonna nyitotta a műsort, ezután a filharmonikusok vezették fel a dél-koreai BTS nevű együttest, majd Jason Sudeikis színész és humorista konferálta Justin Bieber balladáját, akit Shakira lendületes előadása követett, majd gyerekekkel együtt énekeltek a pályán.

A foci-vb félidei műsora összesen 11 percig tartott, hogy beleférjenek a 15 perces szünetben, és míg az amerikai nézők élvezték a műsort, sok szurkolóról ez nem volt elmondható. Főleg a fanatikus drukkerek akadtak ki azon, hogy a focivilág legfontosabb mérkőzéséről teljesen eltereli a figyelmet ez a kissé kaotikus műsor, Justin Bieber lassú balladája ráadásul kevéssé illett a felfokozott hangulathoz. A koncepciót sokan nem értették és nem is értékelték, az viszont vitathatatlan, hogy monumentális show-t sikerült 11 percbe sűríteni.

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