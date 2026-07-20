Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 20., hétfő Illés

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
FIFA

A szurkolók kiborultak, az amerikaik szórakoztak – Monumentális volt a foci-vb halftime show-ja: galéria

FIFA félidő halftime show foci-vb 2026
Nagy Anna
2026.07.20.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A futballtörténelemben először tartottak félidei műsort. A foci-vb 2026-os döntőjében Sapnyolország mérkőzött meg Argentínával, és a Super Bowl mintájára 11 perces halftime show-val szórakoztatták a közönséget a félidőben.

A futballtörténelemben először rendeztek nagyszabású műsort a meccs félidejében, az amerikaiaik kicsit elamerikaisították a foci-vb 2026-os döntöjét. Madonna, a BTS, Justin Bieber és Shakira szórakoztatták 11 percen át a közönséget.

Shakira a foci-vb döntőjének halftime show-jában.
Shakira a foci-vb halftime show-jában.
Forrás: Jess Stiles/ZUMA Press Wire/Northfoto

A foci-vb 2026-os döntőjének halftime show-ja: 11 percnyi Amerika

Spanyoloroszág és Argentína mérkőzött meg a foci-vb 2026-os döntőjében, vagyis a sztárokon kívül dél-amerikai és európai szurkolókkal telt meg a New York-i MetLife Stadion lelátója. Tehát főként olyan drukkerekkel, akiktől távol áll a Super Bowl világa, ott ugyanis hagyomány a nagyszabású halftime show, focimérkőzés közben azonban most először tartottak ilyesmit, ami nagyon vegyes fogadtatást kapott. Sztárfellépőkből nem volt hiány, Madonna nyitotta a műsort, ezután a filharmonikusok vezették fel a dél-koreai BTS nevű együttest, majd Jason Sudeikis színész és humorista konferálta Justin Bieber balladáját, akit Shakira lendületes előadása követett, majd gyerekekkel együtt énekeltek a pályán. 

A foci-vb félidei műsora összesen 11 percig tartott, hogy beleférjenek a 15 perces szünetben, és míg az amerikai nézők élvezték a műsort, sok szurkolóról ez nem volt elmondható. Főleg a fanatikus drukkerek akadtak ki azon, hogy a focivilág legfontosabb mérkőzéséről teljesen eltereli a figyelmet ez a kissé kaotikus műsor, Justin Bieber lassú balladája ráadásul kevéssé illett a felfokozott hangulathoz. A koncepciót sokan nem értették és nem is értékelték, az viszont vitathatatlan, hogy monumentális show-t sikerült 11 percbe sűríteni.

Kattints a képre a galériáért:

A New York-i MetLife stadium a FIFA világbajnokság döntőjének félidejében.
A foci-vb halftime show-ját Madonna nyitotta, a pályán Ronaldinho és Ronald mellett énekelt.
A foci-vb 2026-os halftime show-ján Madonna, Ronaldinho és Ronaldo.
A New York-i filharmonikusok a foci-vb 2026-os halftime show-ján.
RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jung Kook, vagyis a BTS tagjai a foci-vb 2026-os halftime show-ján.
A dél-koreai fiúcsapat, a BTS fellépett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidei műsorában.
A BTS tagjai – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jung Kook – felléptek a 2026-os FIFA világbajnokság döntőjén a Topps Final Halftime Show-ban.
Jason Sudeikis vezette fel Justin Bieber előadását a Topps Final Halftime Show-ban, a 2026-os FIFA világbajnokság döntőjén, a Spanyolország–Argentína mérkőzésen, a New York New Jersey Stadiumban, 2026. július 19-én, East Rutherfordban, New Jerseyben.
Justin Bieber egy gitárral énekelt a foci-vb Topps Final Halftime Show-jában 2026. július 19-én.
Justin Bieber a 2026-os FIFA világbajnokság döntőjén, a Spanyolország–Argentína mérkőzés félidejében, a New York New Jersey Stadiumban, 2026. július 19-én.
Shakira fellépésével folytatódott a Spanyolország és Argentína közötti FIFA világbajnokság döntőjének félidei műsora a New York New Jersey Stadiumban.
Shakira előadása volt a leglátványosabb eleme a foci-vb 2026-os halftime show-jának.
Chris Martin, a Coldplay énekese (balra fent), a kolumbiai énekesnő, Shakira (elöl középen) és a fellépő gyerekek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidei műsorában.
A New York-i MetLife stadium a FIFA világbajnokság döntőjének félidejében.
1 / 14
A New York-i MetLife stadium a FIFA világbajnokság döntőjének félidejében.
GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Amit a kamerák nem mutattak: tömegverekedés tört ki a vb-döntő után, az argentin játékosok ököllel estek a spanyoloknak

Botrányba fulladt a vb-döntő: az Argentína–Spanyolország mérkőzés lefújása után az argentin játékosok nem tudták fékezni az indulataikat. Leandro Paredes nekirontott Gavinak, Nahuel Molina pedig a felvételek alapján megütötte a győzelmet ünneplő spanyol csapat egyik cserejátékosát.

David Beckham a könnyeivel küszködött a lelátón: vigasztalhatatlan volt Anglia csúfos veresége után

Az egykori focista minden reménye szertefoszlott. David Beckham alig bírta visszatartani a könnyeit, miután a foci-vb-n Anglia kikapott Argentína ellen.

Kőkemény diéta a vb-aranyért: ezt a 2 ételt tiltotta meg a csapatnak az angolok kapitánya

Szigorú étrend követésére kötelezték a válogatottat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu