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Amit a kamerák nem mutattak: tömegverekedés tört ki a vb-döntő után, az argentin játékosok ököllel estek a spanyoloknak

videó verekedés foci-vb döntő
Horváth Angéla
2026.07.20.
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Botrányba fulladt a vb-döntő: az Argentína–Spanyolország mérkőzés lefújása után az argentin játékosok nem tudták fékezni az indulataikat. Leandro Paredes nekirontott Gavinak, Nahuel Molina pedig a felvételek alapján megütötte a győzelmet ünneplő spanyol csapat egyik cserejátékosát.

A spanyol volt a jobbik csapat a foci-vb döntőjében, Argentína gyenge teljesítményt nyújtott, a lefújás után azonban még méltatlanabb helyzetbe hozta magát. A vereség miatt feldúlt játékos, Leandro Paredes nekiesett egy ünneplő spanyolnak – pillanatok alatt tömegverekedés alakult ki.

Az 5-ös számú argentin középpályás, Leandro Paredes nekirontott a 9-es számú spanyol középpályásnak, Gavinaka 2026-os foci-vb döntje után
Az 5-ös számú argentin középpályás, Leandro Paredes nekirontott a 9-es számú spanyol középpályásnak, Gavinaka 2026-os foci-vb döntje után
Forrás: AFP

A felvételek szerint Nahuel Molina ököllel támadt az egyik spanyol cserejátékosra, aki éppen a társaihoz futott volna. Leandro Paredes közben Gavinak esett, több ütést is mért rá, majd a földre vitte. Slavko Vinčić játékvezető a történtek után piros lapot mutatott az argentin futballistának.

Leandro Paredes viselkedése nem volt méltó Argentínához

Alan Shearer, egykori angol válogatott labdarúgó a mérkőzés utáni értékelésben élesen bírálta Paredes viselkedését.

„Paredes két-három hatalmas ütést vitt be az egyik játékos arcába. Nekiment. Ennek semmi helye nincs a futballban. Tudjuk, mennyit jelentett nekik ez a mérkőzés, és azt is, mennyire fáj a vereség, de veszíteni is tudni kell. Túl sokszor láttunk már ilyet Argentínától. Borzalmas volt, amit a lefújás után műveltek" fogalmazott.

A szurkolók is felháborodtak Leandro Paredes ámokfutásán. Többen nem értették, mi történt vele, mások hosszú eltiltást követeltek. Volt, aki szégyenletesnek nevezte a jelenetet, és úgy vélte, az argentin játékos viselkedése rossz fényt vetett az egész döntőre.

Tömegverekedés a foci-vb döntőjén:

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