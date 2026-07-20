Világsztárok a foci-vb döntőjén: így élvezték a spanyol-argentin meccset - GALÉRIA

A New Jersey állambeli East Rutherfordban található New York–New Jersey Stadionban Spanyolország és Argentína csapott össze a foci-vb döntőjén július 19-én, magyar idő szerint 21 órakor. A meccsen többek között Matt Damon, Jay-Z, Rihanna, David és Victoria Beckham, Timothée Chalamet, Javier Bardem, Richard Gere, és Anna Wintour is megjelent. A kezdés előtt Tom Cruise mondott beszédet, amelyben a futball közösségteremtő erejét méltatta, majd Post Malone és Swae Lee lépett fel, Jennifer Hudson elénekelte az amerikai himnuszt, Robbie Williams, Laura Pausini és Nicole Scherzinger pedig előadta a Desire című vb-himnuszt. A világbajnoki döntők történetének első félidei show-jában Madonna, a BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, a Coldplayjel és Gustavo Dudamellel közreműködő PS22 Chorus, a New York-i Filharmonikusok és a Muppet Show szereplői is színpadra léptek.

Tom Cruise beszédet mondott a foci-vb döntőjén

Forrás: AFP

Így szórakoztak a világsztárok a foci-vb döntőjén: