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Világsztárok a foci-vb döntőjén: így élvezték a spanyol-argentin meccset - GALÉRIA

sztárparádé foci-vb döntő
Horváth Angéla
2026.07.20.
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A sportvilág egyik legnagyobb eseményére a film, a zene, a divat és a sport legismertebb alakjai is kíváncsiak voltak. Galériánkban megmutatjuk, mennyire élvezték a legnagyobb sztárok a foci-vb döntőjét.

A New Jersey állambeli East Rutherfordban található New York–New Jersey Stadionban Spanyolország és Argentína csapott össze a foci-vb döntőjén július 19-én, magyar idő szerint 21 órakor. A meccsen többek között Matt Damon, Jay-Z, Rihanna, David és Victoria Beckham, Timothée Chalamet, Javier Bardem, Richard Gere, és Anna Wintour is megjelent. A kezdés előtt Tom Cruise mondott beszédet, amelyben a futball közösségteremtő erejét méltatta, majd Post Malone és Swae Lee lépett fel, Jennifer Hudson elénekelte az amerikai himnuszt, Robbie Williams, Laura Pausini és Nicole Scherzinger pedig előadta a Desire című vb-himnuszt. A világbajnoki döntők történetének első félidei show-jában Madonna, a BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, a Coldplayjel és Gustavo Dudamellel közreműködő PS22 Chorus, a New York-i Filharmonikusok és a Muppet Show szereplői is színpadra léptek. 

Tom Cruise beszédet mondott a foci-vb döntőjén
Tom Cruise beszédet mondott a foci-vb döntőjén
Forrás: AFP

Így szórakoztak a világsztárok a foci-vb döntőjén: 

David Beckham, Tom Cruise and behind Cruz Beckham in the stands during the FIFA World Cup 2026 final football match between Spain and Argentina on July 19, 2026 at the New York Stadium in East Rutherford, NJ, USA.,Image: 1117457217, License: Rights-manage
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Javier Bardem és Penelopé Cruz nem is lehetett vona boldogabb a spanyol gól után

 

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