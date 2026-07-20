Tragédiába torkollott a spanyolok vb-ünneplése: meghalt egy 13 éves fiú

Spanyolország vasárnap este 1–0-ra legyőzte Argentínát a vb-döntőn, ezzel története második világbajnoki címét szerezte meg. A mérkőzés után országszerte az utcákra vonultak az ünneplő szurkolók, Ciudad Rodrigóban azonban tragédiával végződött a fieszta.

A vb-döntő után tömegek vonultak az utcára Madridban is

Forrás: AFP

A spanyol Marca beszámolója szerint rengetegen másztak be a város Glorieta del Árbol Gordo nevű szökőkútjába. A szerkezet nem bírta el a tömeg súlyát, összeomlott, és az egyik lezuhanó kődarab maga alá temette a 13 éves fiút. A balesetben további három ember súlyosan megsérült.

Vb-döntő: a trófea átadásának idején történt a tragédia

A helyi mentőszolgálathoz néhány perccel hajnali fél egy után futottak be az első segélyhívások. A telefonálók arról számoltak be, hogy a szökőkút egy része rázuhant az ott ünneplő emberekre. A tragédia akkor történt, amikor a világbajnokság legjobbjának választott Rodri átvette a vb-trófeát Gianni Infantinótól, a FIFA elnökétől, valamint Donald Trump amerikai elnöktől. A helyszínre a mentők mellett a rendőrség és a tűzoltóság egységei is kivonultak. A sérülteket először a szökőkútnál látták el, majd kórházba vitték őket. A gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni.

Ciudad Rodrigo önkormányzata később a közösségi oldalán fejezte ki részvétét a fiú családjának:

„Ciudad Rodrigo önkormányzata részvétét fejezi és osztozik az elhunyt 13 éves fiú csaldjának fádjalmában. Egész Ciudad Rodrigo városa átérzi ezt a veszteséget. Ami a spanyol világbajnoki győzelem ünneplése kellett volna, hogy legyen, tragédiává vált Ciudad Rodrigo teljes lakosságának. Az önkormányzat egyúttal mielőbbi felépülést kíván az eset többi sérültjének. A gyász jeléül a városháza zászlóit július 20–22. között – mindkét napon – félárbócra eresztik.”

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