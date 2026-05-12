2026. máj. 12., kedd

Hercegnőket ölelgetett a kis Lilibet: Meghan Markle és Harry herceg megszegték a királyi etikettet – Fotók

brit királyi család Archie herceg Meghan Markle Lilibet Harry herceg
Bár már jó ideje szakítottak a brit királyi családdal, mégis meglepő, hogy miket tesz Harry herceg és felesége, Meghan Markle. A szigorú szabályokat elengedve, most épp egy igen különleges helyre vitték a gyerekeiket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt.

Harry herceg korábban álmodni sem mert volna arról, hogy egyszer családjával ellátogasson Disneylandbe. Most azonban, hogy feleségével már az Egyesült Államokban él, és szakított az évszázados múltra visszatekintő arisztokrata világgal, bátran megteheti. Ráadásul Meghan Markle édes fotókat osztott meg kislányukról, Lilibetről.

Meghan Markle és Lilibet
Meghan Markle és lánya, Lilibet hercegnő.
Így élvezte a Disneyland-kalandot Harry herceg családja, élükön a kis Lilibet hercegnővel

  • Meghan Markle szervezte ezt a kiruccanást, amit sussex-i hercegnéként sosem tehetett volna meg.
  • A családdal tartott a nagymama is, Meghan édesanyja.
  • Egyértelműen a két gyerek, Archie és Lilibet élvezték a legjobban a programot.

Pár napja még mindenki a 7 éves Archie herceggel volt elfoglalva, de úgy tűnik, az egykori hercegi család életében most a lányokon a sor. Meghan Markle ugyanis úgy döntött, egyszerre ünneplik meg a gyerekek születésnapját − hiszen kevesebb, mint egy hónap választja el egymástól ezt a két jeles napot − és hosszabbítják meg az anyák napját. Épp ezért férjével, gyermekeikkel, valamint édesanyjával ellátogatott május 11-én Disneylandbe. A családi kiruccanást egyértelműen a 4 éves Lilibet hercegnő élvezte a legjobban, legalábbis a Meghan által megosztott fotók alapján.

Lilibet sok Disney-hercegnővel találkozott, ez annak fényében keserédes, hogy a királyi családtól és a saját hercegi unokatestvéreitől nagyon távol él. Meghan Markle és Harry herceg kislánya megölelte Hamupipőkét és Csipkerózsikát is, de nem maradhatott ki a sorból a Star Wars legendás főgonosza, Darth Vader sem, bár rá a képek szerint inkább Archie herceg és édesapja volt kíváncsi.

