Fájdalmas felismerés: Harry herceg rájött, mennyire kiszúrt Archie-val és Lilibettel

A Harryhez közel állók szerint a sussexi herceg egyre nehezebben viseli, hogy gyermekei, Archie és Lilibet távol nőnek fel a brit királyi családtól. A bennfentesek szerint különösen érzékenyen érinti, hogy gyermekei nem tapasztalhatják meg azt a családi életet, amelyben unokatestvéreik élnek és ő is élt valaha. Úgy tudni, Harry herceg csak most látja be, hogy az önállóságért nem csak ő, de gyerekei is hatalmas árat fizetnek.

Harry herceg rájött, mennyire kiszúrt Archie-val és Lilibettel.

Harry herceg megbánhatta a döntését

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban vonult vissza királyi feladataitól, majd az Egyesült Államokba költöztek és Kaliforniában nevelik két gyereküket. Bár a pár nyilvánosan többször beszélt arról, hogy elégedettek új életükkel, úgy tudni, Harry egyre boldogtalanabb és hiányérzete van. „Harry úgy érzi, gyermekeinek nem jut olyan boldog gyerekkor, mint unokatestvéreiknek, sőt, nem is ismerik őket” − idéz egy bennfentest az Express. A jólértesült hozzátette, a herceg már látja, hogy mennyire fontosak lennének Archie-nak és Lilibetnek a rokoni kapcsolatok, de nem csak ennek hiánya az egyetlen baj. „Harry azt akarja, hogy a gyerekei a lehető legjobb oktatásban részesüljenek. Legjobb évei a ludgrove-i és etoni időszakhoz köthetőek és ugyanezt szeretné a saját gyerekeinek is... Archie és Lilibet remekül érzik magukat Kaliforniában, de Harry nagyon szomorú, hogy lemaradnak a családjukkal töltött életről és mindazokról a kiváltságokról, ami Györgynek, Saroltának és Lajosnak jár” − tette hozzá.

Vilmos és Katalin gyermekei jelenleg a berkshire-i Lambrook állami iskolába járnak, amelynek éves tandíja 32 ezer font.

Meghan úgy tűnik, boldog, Harry már kevésbé

Miközben Harry herceg állítólag egyre gondterheltebb, Meghan Markle a harmonikus családi élet látszatát mutatja. Szerdán például, Archie hetedik születésnapja alkalmából két új fényképet tett közzé fiáról. Az igazsághoz tartozik, hogy Harry herceg tavaly még kifejezetten pozitívan beszélt amerikai életükről. Akkor így fogalmazott: „Szeretek itt élni és itt nevelni a gyerekeimet. Sosem gondoltam, hogy így alakul az életem, de tudom, édesanyám is örülne, ha látná.”