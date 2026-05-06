Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 6., szerda Frida, Ivett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
brit királyi család

„Tiszta Diana hercegné” – 7 éves lett Archie herceg, Harry és Meghan Markle ritkán látott fia - FOTÓ

brit királyi család Archie herceg Meghan Markle Harry herceg
Amikor megszületett, a sussexi hercegi pár még a brit királyi család illusztris tagjának számított. Ma azonban Archie herceg több ezer kilométerre szülőhazájától ünnepli a 7. születésnapját. Elképesztő, mennyit változott az évek alatt.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Harry herceg és Meghan Markle elsőszülöttje május 6-án ünnepli születésnapját, szám szerint a hetediket. Bár az Egyesült Királyságban látta meg a napvilágot, évek óta az Egyesült Államokban él szüleivel és húgával, Lilibettel. Bár Archie herceg ritkán találkozik a brit királyi család tagjaival, egyre többen látják benne a legendás család vonásait.

Archie herceg, Harry és Meghan Markle
Hét éve született Archie herceg, Harry és Meghan Markle fia.
Forrás: Getty Images Europe

Archie herceg születésnapja: egy óceán választja el a brit királyi családtól

  • 2019. május 6-án született Londonban, a Portland Kórházban.
  • III. Károly király unokája a brit trónöröklési sorban jelenleg a hatodik helyen áll.
  • Jelenleg Kaliforniában él, kedvenc sportjai közé tartozik a foci és szörf.

Archie herceg 2019. május 6-án, 05:26-kor jött világra, születésénél édesapja, Harry herceg is jelen volt. Szülei már ekkor szakítottak egy fontos királyi hagyománnyal: nem mutatták meg azonnal a sajtónak, erre csak néhány nappal később került sor a windsori kastélyban.

Alig volt pár hónapos, amikor sor került az első hivatalos útjára. Szüleit kísérte el egy dél-afrikai királyi látogatásra. Harry herceg és Meghan Markle élete azonban hatalmas fordulatot vett, Archie herceg egyéves korában ugyanis Kaliforniába költöztek. Kisfiuk így eddigi élete nagyobb részét a merev királyi szabályoktól távol, az Egyesül Államokban töltötte. 

Archie herceg első nyilvános megjelenése 2019.05.08-án
Harry herceg és felesége, Meghan Markle két nappal születését követően mutatták meg először Archie herceget a nagyvilágnak.
Forrás: Getty Images Europe

Csecsemőkoráról sok képet találni, de a költözés és a brit királyi családtól való eltávolodás óta, Archie herceget szinte csak édesanyja, Meghan Markle social média felületein láthatjuk. Ezeken ugyan a kisfiú arca csak részben látszik, mégis sokan vélik úgy, hogy arcvonásai nagyon hasonlítanak a Spencer-családéra, a legtöbben különösen a néhai Diana hercegné vonásait vélik felfedezni benne.

Bár a nyilvánosság keveset lát belőle, egy dolog biztos: Archie herceg teljesen más gyerekkort él, mint például Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermeke. Míg ők elit iskolákban tanulnak és meg kell feleljenek a szigorú brit királyi protokollnak, addig Harry herceg és Meghan Markle fia szabadidejében vígan síel, focizik és szörfözik. Ennek azonban ára van, unokatestvéreivel, köztük a 8 éves Lajos herceggel, szinte egyáltalán nincs kapcsolata.

Archie herceg 7 éves
A 7 éves Archie herceget sokan hasonlítják nagymamájához, a néhai Diana hercegnéhez.
Forrás: instagram.com/meghan

Ezek is érdekelhetnek:

Megvan, melyik királyi családtag kiköpött mása a nyolcéves Lajos herceg − Megdöbbentő fotók

Tegnap ünnepelte születésnapját a brit királyi család humorheroldja. Lehetetlen nem észrevenni, hogy a nyolcéves Lajos herceg pont úgy fest, mint ennyi idősen édesapja, Vilmos.

4 éves lett Lilibet hercegnő: nézd meg, mennyit változott Harry és Meghan lánya az évek alatt - GALÉRIA

Lilibet hercegnő június 4-én ünnepli negyedik születésnapját, a jeles alkalomból pedig összegyűjtöttünk pár fotót a kis királyi sarjról.

Archie herceg hozhat békét? III. Károly különös időzítése újabb jel lehet

A brit uralkodó egy különösen beszédes időzítéssel hívta fel magára a figyelmet, ami sokak szerint akár a békülés első jele is lehet Harry herceggel. III. Károly király ugyanis az idei első kerti partit Archie herceg születésnapjára időzítette.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu