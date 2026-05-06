„Tiszta Diana hercegné” – 7 éves lett Archie herceg, Harry és Meghan Markle ritkán látott fia - FOTÓ

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Harry herceg és Meghan Markle elsőszülöttje május 6-án ünnepli születésnapját, szám szerint a hetediket. Bár az Egyesült Királyságban látta meg a napvilágot, évek óta az Egyesült Államokban él szüleivel és húgával, Lilibettel. Bár Archie herceg ritkán találkozik a brit királyi család tagjaival, egyre többen látják benne a legendás család vonásait.

Archie herceg születésnapja: egy óceán választja el a brit királyi családtól 2019. május 6-án született Londonban, a Portland Kórházban.

III. Károly király unokája a brit trónöröklési sorban jelenleg a hatodik helyen áll.

Jelenleg Kaliforniában él, kedvenc sportjai közé tartozik a foci és szörf.

Archie herceg 2019. május 6-án, 05:26-kor jött világra, születésénél édesapja, Harry herceg is jelen volt. Szülei már ekkor szakítottak egy fontos királyi hagyománnyal: nem mutatták meg azonnal a sajtónak, erre csak néhány nappal később került sor a windsori kastélyban.

Alig volt pár hónapos, amikor sor került az első hivatalos útjára. Szüleit kísérte el egy dél-afrikai királyi látogatásra. Harry herceg és Meghan Markle élete azonban hatalmas fordulatot vett, Archie herceg egyéves korában ugyanis Kaliforniába költöztek. Kisfiuk így eddigi élete nagyobb részét a merev királyi szabályoktól távol, az Egyesül Államokban töltötte.

Harry herceg és felesége, Meghan Markle két nappal születését követően mutatták meg először Archie herceget a nagyvilágnak.

Csecsemőkoráról sok képet találni, de a költözés és a brit királyi családtól való eltávolodás óta, Archie herceget szinte csak édesanyja, Meghan Markle social média felületein láthatjuk. Ezeken ugyan a kisfiú arca csak részben látszik, mégis sokan vélik úgy, hogy arcvonásai nagyon hasonlítanak a Spencer-családéra, a legtöbben különösen a néhai Diana hercegné vonásait vélik felfedezni benne.

Bár a nyilvánosság keveset lát belőle, egy dolog biztos: Archie herceg teljesen más gyerekkort él, mint például Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermeke. Míg ők elit iskolákban tanulnak és meg kell feleljenek a szigorú brit királyi protokollnak, addig Harry herceg és Meghan Markle fia szabadidejében vígan síel, focizik és szörfözik. Ennek azonban ára van, unokatestvéreivel, köztük a 8 éves Lajos herceggel, szinte egyáltalán nincs kapcsolata.