Azt hitte, simán átmegy a vízen a Tesla Cybertruck – a tóban ragadt a luxusautó, a sofőrt letartóztatták

Letartóztattak egy férfit Texasban, miután szándékosan belehajtott Tesla Cybertruckjával egy tóba, hogy kipróbálja a jármű úgynevezett „wade mode”, vagyis gázlómód funkcióját. A texasi Grapevine Lake közelében történt incidenshez hétfőn riasztották a rendőröket: a hatóságok szerint a sofőr és utasai elhagyták a járművet, miután az elakadt és vizet kezdett felvenni.

A tóban ragadt Tesla Cybertruckot vízi mentőegység segítségével emelték ki.

Forrás: iStock Editorial

Ki akarta próbálni a Tesla Cybertruck vízi módját, végül a tóban ragadt

A rendőrség közlése szerint a férfi maga mondta el, hogy direkt hajtott a tóba azért, hogy kipróbálja a Cybertruck speciális funkcióját. A Tesla használati útmutatója alapján a „wade mode” arra szolgál, hogy a jármű sekély vízben – például kisebb folyókon vagy patakokon – is képes legyen áthaladni. A gyártó szerint a maximális ajánlott gázlómélység körülbelül 81,5 centiméter.

A pickup végül részben elsüllyedt a tó déli partjának közelében, a mentésben pedig a helyi tűzoltóság vízi mentőegysége is részt vett.

A sofőrt őrizetbe vették, mert tiltott partszakaszon hajtott a tóba, emellett több vízbiztonsági szabály megsértésével is megvádolták. A rendőrség hangsúlyozta: attól, hogy egy jármű technikailag képes sekély vízbe hajtani, az még komoly jogi és biztonsági kockázatokat jelenthet.

A gyártó külön kiemeli: a vízkárra nem érvényes a garancia

Katharina Gamboa, a helyi rendőrség szóvivője a CBS Newsnak úgy nyilatkozott: semmiképpen sem javasolják, hogy valaki szándékosan vízbe hajtson az autójával. Mint mondta, az ilyen esetek nemcsak veszélyesek, hanem jogi következményekkel is járhatnak.

A Tesla Cybertruck golyóálló acél elemekből készült elektromos pickup, amelynek ára 70 ezer dollárnál kezdődik. A modellt Tesla 2019-ben mutatta be, a sorozatgyártás pedig 2023-ban indult el. A Tesla a jármű kézikönyvében arra is figyelmeztet, hogy a sofőr felelőssége felmérni a víz mélységét, mielőtt behajtana. A gyártó külön kiemeli: a vízkárra és a beázásra nem vonatkozik a garancia, ha azt vízben történő használat okozta.

A kézikönyv szerint a maximális gázlómélységet a gumiabroncs aljától mérik, és ha a víz túl mélynek bizonyul, a vezetőnek azonnal vissza kell térnie sekélyebb részre vagy szárazföldre. A Tesla arra is figyelmeztet, hogy erős sodrású vagy gyors folyású vízbe semmiképpen sem szabad behajtani a járművel. Nos, jó lett volna, ha az akció előtt a tulajdonos is átolvassa a kézikönyvet...