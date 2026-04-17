2026. ápr. 17., péntek

Vérnyomás-ingadozás a ciklus során: normális vagy hormonális zavar?

2026.04.17.
Sok nő tapasztal vérnyomás-ingadozást a menstruációs ciklus bizonyos szakaszaiban, mégsem kerül ez szóba az orvosi vizsgálatokon. A hormonális változások valóban befolyásolják a szív- és érrendszer működését, de a vérnyomás ingadozása nem mindig természetes.

A vérnyomás és a menstruációs ciklus összefüggése kevéssé ismert téma, holott a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ahhoz, hogy megértsük, mikor normális és mikor aggasztó a vérnyomás-ingadozás, először érdemes átlátni, hogyan hatnak a hormonok a keringési rendszerre.

Nem mindig természetes a vérnyomás-emelkedés a ciklus alatt.
Rövid áttekintés

  • A nemi hormonok közvetlen hatással vannak a vérnyomásra
  • A ciklus különböző fázisaiban eltérő vérnyomásértékek mérhetők
  • Enyhe ingadozás a ciklus során természetes jelenség lehet
  • Tartós vagy erős ingadozás kivizsgálást igényel
  • Az ösztrogén és a progeszteron ellentétes irányban hathat az értónusra
  • Hormonális fogamzásgátlók szintén befolyásolhatják a vérnyomást

Hogyan hatnak a nemi hormonok a vérnyomásra?

Az ösztrogén és a progeszteron nem csupán a reproduktív rendszert irányítják – mindkét hormon befolyásolja az érfalak rugalmasságát, a folyadékegyensúlyt és a szívritmust is. Az ösztrogénnek általában értágító hatása van: elősegíti az érfalak rugalmasságát, és enyhe vérnyomáscsökkentő tulajdonságokkal bírhat. Ez magyarázza, hogy a ciklus első felében – az ösztrogénszint emelkedésével párhuzamosan – sokan alacsonyabb vérnyomásértékeket mérnek.

A progeszteron ezzel szemben a ciklus második felében, az ovulációt követően emelkedik meg. Ez a hormon befolyásolja a vese nátrium- és vízvisszatartó képességét, ami enyhe folyadékfelgyülemléshez és vérnyomás-emelkedéshez vezet – ezt sokan puffadásként, nehéz lábként vagy fejfájásként élik meg a menstruáció előtti napokban.

A menstruáció alatt a hormonszintek hirtelen esnek vissza, ami szintén okozhat átmeneti vérnyomásváltozást – volt, akinél csökken, másoknál ideiglenesen emelkedik. Mindez azt jelenti, hogy a ciklus során akár 5–10 Hgmm-es eltérések is előfordulhatnak, amelyek önmagukban nem feltétlenül jeleznek problémát.

Mikor természetes és mikor aggasztó az ingadozás?

Enyhe, ciklushoz kötött vérnyomás-ingadozás – különösen ha visszatérő mintázatot mutat – általában nem jelez komolyabb problémát. Ha valaki rendszeresen méri a vérnyomását, és azt veszi észre, hogy a menstruáció előtt néhány nappal kissé magasabb értéket kap, majd a vérzés megindulásával normalizálódik, ez a jelenség a hormonális változásokkal magyarázható.

Figyelmet érdemel azonban, ha az emelkedett vérnyomás tartósan fennáll, 140/90 Hgmm fölé emelkedik vagy erős tünetekkel – szédüléssel, látászavarral, mellkasi nyomással, heves fejfájással – társul. Szintén kivizsgálásra ad okot, ha a magas vérnyomás nem csak a ciklus egy adott szakaszára jellemző, hanem az egész hónapban visszatérő probléma.

Különös figyelmet érdemel a helyzet PCOS, pajzsmirigyzavar vagy inzulinrezisztencia esetén, mivel ezek az állapotok önmagukban is befolyásolják a vérnyomást, és a ciklushoz köthető ingadozással együtt felerősíthetik egymást.

Fogamzásgátlók és vérnyomás – amit sokan nem tudnak

A kombinált hormonális fogamzásgátlók – amelyek ösztrogént és progesztint egyaránt tartalmaznak – a vérnyomást mérsékelt mértékben megemelhetik. Ez a hatás általában enyhe és reverzibilis, de egyes nőknél, különösen, ha van veleszületett hajlam a magas vérnyomásra, jelentősebb emelkedés is bekövetkezhet.

Éppen ezért a fogamzásgátló tabletta bevezetésekor javasolt az első hónapokban rendszeresen ellenőrizni a vérnyomást. Ha az értékek tartósan emelkednek, érdemes a nőgyógyásszal egyeztetni az esetleges készítményváltásról – a csak progesztint tartalmazó fogamzásgátlóknak kisebb a vérnyomásra gyakorolt hatásuk.

A fogamzásgátló abbahagyásakor a vérnyomás általában visszatér az eredeti szintre, de ez akár néhány hónapot is igénybe vehet. Ez idő alatt érdemes figyelemmel kísérni az értékeket.

Mit tehet, ha vérnyomás-ingadozást tapasztal?

Az első és legfontosabb lépés a rendszeres mérés és naplózás. Ha valaki két-három cikluson keresztül feljegyzi a vérnyomásértékeit a ciklus napjával együtt, az orvos számára is sokkal pontosabb képet nyújthat a panaszokról. Egy ilyen napló segíthet elkülöníteni a hormonális ingadozást a tartós, kezelést igénylő magas vérnyomástól.

Életmódbeli szempontból a sóbevitel csökkentése – különösen a ciklus második felében –, a megfelelő folyadékbevitel, a rendszeres, mérsékelt testmozgás és a stresszkezelés mind hozzájárulhatnak a vérnyomás stabilabb szinten tartásához. A koffein és az alkohol mértéktelen fogyasztása szintén ronthatja az ingadozást.

Ha a tünetek visszatérők, erősek, vagy más hormonális panaszokkal együtt jelentkeznek, érdemes belgyógyász és nőgyógyász közös véleményét kérni – a két szakterület együttműködése adhat teljes képet arról, hogy a háttérben egyszerű ciklikusingadozás vagy összetettebb hormonális zavar áll-e.

