Vérnyomás-ingadozás a ciklus során: normális vagy hormonális zavar?

A vérnyomás és a menstruációs ciklus összefüggése kevéssé ismert téma, holott a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ahhoz, hogy megértsük, mikor normális és mikor aggasztó a vérnyomás-ingadozás, először érdemes átlátni, hogyan hatnak a hormonok a keringési rendszerre.

Nem mindig természetes a vérnyomás-emelkedés a ciklus alatt.

Rövid áttekintés A nemi hormonok közvetlen hatással vannak a vérnyomásra

A ciklus különböző fázisaiban eltérő vérnyomásértékek mérhetők

Enyhe ingadozás a ciklus során természetes jelenség lehet

Tartós vagy erős ingadozás kivizsgálást igényel

Az ösztrogén és a progeszteron ellentétes irányban hathat az értónusra

Hormonális fogamzásgátlók szintén befolyásolhatják a vérnyomást

Hogyan hatnak a nemi hormonok a vérnyomásra?

Az ösztrogén és a progeszteron nem csupán a reproduktív rendszert irányítják – mindkét hormon befolyásolja az érfalak rugalmasságát, a folyadékegyensúlyt és a szívritmust is. Az ösztrogénnek általában értágító hatása van: elősegíti az érfalak rugalmasságát, és enyhe vérnyomáscsökkentő tulajdonságokkal bírhat. Ez magyarázza, hogy a ciklus első felében – az ösztrogénszint emelkedésével párhuzamosan – sokan alacsonyabb vérnyomásértékeket mérnek.

A progeszteron ezzel szemben a ciklus második felében, az ovulációt követően emelkedik meg. Ez a hormon befolyásolja a vese nátrium- és vízvisszatartó képességét, ami enyhe folyadékfelgyülemléshez és vérnyomás-emelkedéshez vezet – ezt sokan puffadásként, nehéz lábként vagy fejfájásként élik meg a menstruáció előtti napokban.

A menstruáció alatt a hormonszintek hirtelen esnek vissza, ami szintén okozhat átmeneti vérnyomásváltozást – volt, akinél csökken, másoknál ideiglenesen emelkedik. Mindez azt jelenti, hogy a ciklus során akár 5–10 Hgmm-es eltérések is előfordulhatnak, amelyek önmagukban nem feltétlenül jeleznek problémát.