5 dolog, amit trendinek hiszel, de teljesen ódivatúvá teszi a lakást − Csapnivaló lesz az összhatás

lakberendezés modern lakás harmónia otthon
Ha még mindig ezeket a lakberendezési tárgyakat és stílusokat használod az otthonodban, akkor mindenki ódivatúnak fog gondolni! És nem, most nem az antik és a modern lakberendezés keresztmetszetéről beszélünk, hanem olyan iszonyúan régimódi dolgokról, melyektől még csak közelébe se mehetsz a modern lakás fogalmának.

A lakberendezési trendek jönnek-mennek, de egy biztos: ha ez az 5 dolog még mindig megtalálható az otthonodban, akkor nem lesz modern lakásod.

modern lakás
Modern lakást akarsz? Pár dologtól búcsúzz el!
Modern lakás vagy ódivatú?

Nemcsak a lakberendezési tárgyakkal érdemes vigyázni, hanem a különböző trendekkel vagy éppen stílusirányzatokkal is. Ugyanis azt senki sem akarja, hogy az otthona „régies lakás” vibe-jában tündököljön. Kivéve, ha feltett szándékod, hogy visszaidézd azokat a boldog ’70-es éveket – ebben az esetben a lelked rajta… Ha viszont feltett szándékod, hogy modern otthont teremts magadnak, vagy legalábbis ne olyat, amelytől a Z generációsoknak borsódzik a háta, akkor bizonyos dolgokat ideje tiltólistára helyezni.

1. Eszeveszett trendkövetés

Tudjuk, hogy csak követni szeretnéd az aktuális trendeket, de ismered a dörgést: ami egyik héten divatos, az a következő héten már ultragáz. Szóval olyan nagymértékű trendkövetésre egyáltalán nincs szükség, ami az otthonod hangulatát is befolyásolná. A divatot hagyd meg a körmöknek és a ruháknak!

2. Külön tematikájú szobák

Ki akar olyan otthont magában, amelyben minden szoba külön univerzumot tárul fel? Mintha Wishről rendeltél volna egy DIY Disneyworldöt. Köszi, nem kell! Egy ideális otthonban fontos az egyensúly és a harmónia – ezt pedig nem lehet megtenni úgy, hogy az egyik szoba Star Warsos, a másik pedig egyiptomi piramisos.

3. Tölgyfabútor

A tölgyfabútorok hivatalosan is régies bútoroknak számítanak. Ha egy modernebb stílusú lakásba behozol egy-két régi tölgyfabútort, akkor könnyedén keltheted az antik és modern lakberendezés ötvözésének összevisszaságát.

modern lakás bőr ülőgarnitúra
A modern lakásba nem passzol egy bőr ülőgarnitúra.
4. Bőrgarnitúra

Talán mondanunk sem kell, de a bőrgarnitúrák ideje rég lejárt. Még a 2000-es évek elején divat volt, de azóta könnyes búcsút vettünk ettől a bútordarabtól. Hiszen nemcsak nem trendi, hanem elképesztően kényelmetlen is! Gondolj csak bele: nyár van, és leülnél tévézni a bőrkanapédra a 30 fokban. Egyből odasülsz! És azok a kellemetlen nyikorgó hangok, meg a rátapadú izzadság… Egy szó, mint száz: nem kérünk belőle!

5. Túl sok szín

Ezzel is ugyanaz a probléma, mint a külön tematikájú szobákkal. Ha az egyik szoba magenta rózsaszín, a másik mentazöld, de fürdő már szürkéslilás, akkor könnyen sokkot kaphatunk a sok impulzustól. Sőt, az biztos, hogy egyáltalán nem fogsz érezni semmilyen harmóniát a lakásodban – csak egy túldíszített pinty atmoszféráját.

