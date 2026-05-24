5 dolog, amit trendinek hiszel, de teljesen ódivatúvá teszi a lakást − Csapnivaló lesz az összhatás

Modern lakást akarsz? Pár dologtól búcsúzz el!

Modern lakás vagy ódivatú? Nemcsak a lakberendezési tárgyakkal érdemes vigyázni, hanem a különböző trendekkel vagy éppen stílusirányzatokkal is. Ugyanis azt senki sem akarja, hogy az otthona „régies lakás” vibe-jában tündököljön. Kivéve, ha feltett szándékod, hogy visszaidézd azokat a boldog ’70-es éveket – ebben az esetben a lelked rajta… Ha viszont feltett szándékod, hogy modern otthont teremts magadnak, vagy legalábbis ne olyat, amelytől a Z generációsoknak borsódzik a háta, akkor bizonyos dolgokat ideje tiltólistára helyezni.

1. Eszeveszett trendkövetés

Tudjuk, hogy csak követni szeretnéd az aktuális trendeket, de ismered a dörgést: ami egyik héten divatos, az a következő héten már ultragáz. Szóval olyan nagymértékű trendkövetésre egyáltalán nincs szükség, ami az otthonod hangulatát is befolyásolná. A divatot hagyd meg a körmöknek és a ruháknak!

2. Külön tematikájú szobák

Ki akar olyan otthont magában, amelyben minden szoba külön univerzumot tárul fel? Mintha Wishről rendeltél volna egy DIY Disneyworldöt. Köszi, nem kell! Egy ideális otthonban fontos az egyensúly és a harmónia – ezt pedig nem lehet megtenni úgy, hogy az egyik szoba Star Warsos, a másik pedig egyiptomi piramisos.

3. Tölgyfabútor

A tölgyfabútorok hivatalosan is régies bútoroknak számítanak. Ha egy modernebb stílusú lakásba behozol egy-két régi tölgyfabútort, akkor könnyedén keltheted az antik és modern lakberendezés ötvözésének összevisszaságát.

A modern lakásba nem passzol egy bőr ülőgarnitúra.

4. Bőrgarnitúra

Talán mondanunk sem kell, de a bőrgarnitúrák ideje rég lejárt. Még a 2000-es évek elején divat volt, de azóta könnyes búcsút vettünk ettől a bútordarabtól. Hiszen nemcsak nem trendi, hanem elképesztően kényelmetlen is! Gondolj csak bele: nyár van, és leülnél tévézni a bőrkanapédra a 30 fokban. Egyből odasülsz! És azok a kellemetlen nyikorgó hangok, meg a rátapadú izzadság… Egy szó, mint száz: nem kérünk belőle!