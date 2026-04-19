2026. ápr. 19., vasárnap

Leleményes bútorral turbózhatod fel az otthonod energiáját: erre a feng shui-szabályra érdemes figyelni

Bába Dorottya
2026.04.19.
A „mérgező nyilak” nemcsak tönkreteszik otthonaink harmóniáját, de még családi feszültséget is okozhatnak. A feng shui lakberendezés szerint bizonyos formájú bútorok szabad utat nyitnak az energiaáramlásnak.

Mindenki stílusos, mégis harmonikus otthonra vágyik, ám sokszor még legjobb próbálkozásaink ellenére is kellemetlen, toxikus környezet a végeredmény. Ilyenkor legtöbbször a feng shui lakberendezésből ismert „mérgező nyilak” jelenléte a fő bűnös, amit szerencsére nem nehéz ezeket kiküszöbölni. Nem kell ehhez csobogókat és egy kertészeti üzlet fél raktárkészletét otthonunkba tuszkolni, ha ügyesen választunk bútort. Mindjárt kiderül, miben érdemes gondolkodni!

A harmonikus lakberendezés titka

  • A feng shui lakberendezésben az ún. „mérgező nyilak” ártó energiát árasztanak magukból.
  • Lekerekített formák, természetes alakzatok utat nyitnak a szabad energiaáramlásnak.

Mit jelent a „mérgező nyilak” a feng shui lakberendezésben?

Az ősi kínai (ál)tudomány, a feng shui az ember és környezete közötti harmónia megteremtésére törekszik, melyet hagyományosan a lakberendezésben szoktak alkalmazni. Elsődleges feladat ilyenkor a csí, azaz az életenergia szabad áramlásának elősegítése, illetve fa, tűz, föld, víz és levegő elemek – összefoglaló néven Öt Elem Tana – kiegyensúlyozása.

Hogyha porszem kerül a gépezetbe és radikális élek, hegyes tárgyak rossz helyre kerülnek, létrejönnek az ártalmas energiát, azaz sha qi-t árasztó „mérgező nyilak”.

Egy ajtóra néző épület sarka, kávézóasztal kiálló széle, de a egy rosszul elhelyezett „kockabútor” is nagy rizikót hordoz: nemcsak a sérülést kockáztatjuk, de a terekben jelentkező feszültség még családi problémákat is okozhat. Ilyenformán mindent meg kell tenni ahhoz, hogy megtisztítsuk otthonunkat a „mérgező nyilaktól. Még az a szerencse, hogy ehhez nem kell fél vagyont költeni csobogókra, buddha szobrokra, illetve kristályokra, ha ügyesen választunk bútort a feng shui lakberendezés szabályai szerint.

Harmónia otthonodban: ilyen bútorokat szerezz be

Hogyha egy enteriőrben a hegyes sarkok és karakán élek rejtik a legfőbb rizikófaktort, a legjobb, amit tehetünk, hogy lekerekített formákban, puha textúrákban gondolkodunk. Ebben 2026 lakberendezési trendjei is segítségünkre lehetnek, hisz a folyékony formavilág, lágy ívek, gömbölyded élek dominálnak a bútortervezésben.

Ezek a szelíden hömpölygő formák felszabadítják az intuíciókat, bölcsességet, miközben nyugalmat árasztanak a terekben, miközben frappánsan kiküszöbölik a mérgező nyilakat.

Plusz előnyük, hogy a víz elem energiáját erősítik, ami tökéletesen ellensúlyozza a Tűz Ló évének vibráló, kihívó stílusát. Azonban ez a feng shui lakberendezési trend nem jelenti azt, hogy az összes éllel rendelkező bútort a padlásra kell száműzni: úgy kell elhelyezni őket, hogy ne az emberek felé mutassanak és utat engedjenek a csí szabad áramlásának. Néhány élő növény, meleg színek, puha, érdekes anyagfelületek tovább fokozzák a harmonikus hatást.

Lakberendezés ötletek a feng shui szerint

Nem kell ahhoz feng shui szakértőnek lenni, hogy harmonikus, mégis sikkes otthont teremtsünk maguknak. Az is remek kiindulópont, ha vizualizáljuk az energiát, és azokat a részeket korrigáljuk lakberendezéskor, ahol akadályt érzékelünk. Ebben nagy segítségünkre lehet a kerek, dinamikus formavilág.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
