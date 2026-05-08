Müller Péter: „Azt mondtuk: örökké!... Hát most itt vagyok!!!”

Megtörtént.

Érettségi találkozóm volt. A hetvenöt év után. (Most leszek kilencven.) És leült velem szemben egy rozoga, öreg nénike. Levette szemüvegét, hogy lássam a szemét.

– Találd ki, ki vagyok!

Fogalmam se volt, ki ez.

– Én vagyok életed első szerelme. Halálosan szerelmesek voltunk. Azt mondtuk: örökké!... Hát most itt vagyok!!!

A jelenet folytatását képzeletedre bízom.