2026. máj. 8., péntek

Müller Péter: „Azt mondtuk: örökké!... Hát most itt vagyok!!!”

Müller Péter
2026.05.08.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre. 

Heti útravaló Müller Pétertől: „Azt mondtuk: örökké!”

Megtörtént.

Érettségi találkozóm volt. A hetvenöt év után. (Most leszek kilencven.) És leült velem szemben egy rozoga, öreg nénike. Levette szemüvegét, hogy lássam a szemét.

– Találd ki, ki vagyok!

Fogalmam se volt, ki ez.

– Én vagyok életed első szerelme. Halálosan szerelmesek voltunk. Azt mondtuk: örökké!... Hát most itt vagyok!!!

A jelenet folytatását képzeletedre bízom.

