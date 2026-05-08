Müller Péter: „Azt mondtuk: örökké!... Hát most itt vagyok!!!”

Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre.
Heti útravaló Müller Pétertől
Megtörtént.
Érettségi találkozóm volt. A hetvenöt év után. (Most leszek kilencven.) És leült velem szemben egy rozoga, öreg nénike. Levette szemüvegét, hogy lássam a szemét.
– Találd ki, ki vagyok!
Fogalmam se volt, ki ez.
– Én vagyok életed első szerelme. Halálosan szerelmesek voltunk. Azt mondtuk: örökké!... Hát most itt vagyok!!!
A jelenet folytatását képzeletedre bízom.
