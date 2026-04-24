Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.
Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal, és megkapjuk a sokat keresett válaszokat a kérdéseinkre.
A mai felingerelt és kielégíthetetlen ember számára a boldogság fogalmához nagyzenekari tombolás, árubőség és siker tapad. Az igazi boldogság az, amikor észre sem vesszük. Olyan, mint az egészség, a tiszta víz, a szép táj, a nevető csecsemő, egy jó szándékú mosoly és a béke. A boldogság: természetes.
További idézetekért Müller Pétertől kattints a cikkekre!
