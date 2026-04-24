A mai felingerelt és kielégíthetetlen ember számára a boldogság fogalmához nagyzenekari tombolás, árubőség és siker tapad. Az igazi boldogság az, amikor észre sem vesszük. Olyan, mint az egészség, a tiszta víz, a szép táj, a nevető csecsemő, egy jó szándékú mosoly és a béke. A boldogság: természetes.