Zaklató exfeleség pokollá tette az életét: „Gyakorlatilag képtelen volt a normális életre"

Klusovszki Kíra
2026.05.02.
Hol húzódik a határ, és meddig lehet elmenni? Megdöbbentő részleteket mesélt el egy nő az egyik közösségi fórumon arról, hogyan tette tönkre a párkapcsolatát a barátja volt felesége.

Minden a nő harmincadik születésnapján kezdődött, amikor édesanyja egy médiumot bérelt fel a különleges alkalomra. „Amikor odaért hozzám, azt mondta, hogy egy másik államba fogok költözni, és újra kapcsolatba fogok lépni az első szerelmemmel” – írta a nő, akit állítása szerint teljesen letaglóztak a hallott szavak, ugyanis boldog párkapcsolatban élt, és esze ágában sem volt elköltözni. A helyzet mégis úgy alakult, hogy a „jóslat” beigazolódni látszott: 14 hónappal később kisfiával együtt egy másik államba ment; azonban ami ezután történt, arra még ő sem számított. 

Tönkrement párkapcsolat, ahol minkét fél lesúlytva ül, gondolataiba meredve.
A konfliktusok megoldása minden párkapcsolat része, azonban van, hogy az egyik fél nem kezeli jól a helyzetet. 
  • A 30-adik születésnapján egy nő különös jóslatot kapott. 
  • Elhagyta a városta  fiával, és ketten együtt egy új államba költöztek. 
  • Ismét összesodorta az élet az első szerelmével. 
  • Egy harmadik fél azonban mindent megtett azért, hogy a kapcsolatuk tönkremenjen. 

A „hőn áhított” párkapcsolat

„Nem tudtam nem megállni, hogy ne motoszkáljanak a fejemben a jós szavai” – vallotta be a nő, aki utólag visszagondolva talán azt kívánja, bár ne találkozott volna újra ezzel a férfival. 

Bár kezdetben erős érzelmi kötődés alakult ki köztük, a kapcsolat egy idő után visszafordíthatatlanul megromlott, hiába próbálták megoldani. Még tanácsadásra is eljártak, azonban semmi sem segített, úgy érezte, a kapcsolat egyre inkább mérgezővé vált, és ez az „élmény” olyan mély nyomokat hagyott benne, amiket mindmáig nem volt képes feldolgozni.

 „Végül összepakoltam a cuccaimat, és elköltöztem. Ő még könyörgött, hogy ne menjek, de én éreztem, hogy itt mindennek vége. Próbáltunk javítani a dolgon, de a helyzet csak tovább romlott”– tette hozzá, kiemelve, hogy dühös volt, amiért mindent feladott egy olyan kapcsolatért, ahol a másik fél nem tudta őt előtérbe helyezni, és képtelen volt határokat húzni: lemondta a közös programokat, sőt még az évfordulójukat is, ha a helyzet úgy kívánta.

Az exfeleség, aki mindent irányított

A férfinak két fia volt az előző házasságából, és hamar egyértelművé vált a nő számára, hogy a volt feleség továbbra is aktívan jelen akar lenni az életükben. 

Folyamatosan hívogatta, követelőzött, SMS-eket küldött, mindig a gyerekekre hivatkozva. Ez teljesen abszurd volt. Az a nő gyakorlatilag képtelen volt a normális életre

 – mesélte a fórumon, hozzátéve, hogy a férfi nem mert határozottan fellépni, mert attól tartott, hogy a volt feleség elfordítja tőle a gyerekeket, így inkább minden abszurd helyzetet eltűrt neki. 

Idővel azonban a helyzet teljesen elfajult, és az exfeleség viselkedése már zaklatássá vált. Nem nézte jó szemmel volt férje új kapcsolatát, és egyre inkább rátelepedett az életükre. 

„Emlékszem arra, amikor a volt feleség beállt az udvarba, és hangosan kiabálta, hogy én egy »szajha« vagyok” – írta a nő, aki azt is elmondta, hogy a férfi nem hogy kiállt volna mellette, hanem inkább rá haragudott, mondván, feleslegesen provokálta a helyzetet, miközben ő semmit nem tett. „A nő mindent irányított. Végül feladtam” – zárta gondolatait.

 A belefáradt nő azt is megjegyezte, hogy miután ő végleg kilépett a kapcsolatból, az exfeleség ismét úgy viselkedett a férfival, mintha továbbra is a párja lenne, ez pedig mindent megmagyarázott számára. 

A gyerekek is belekeveredtek

„A volt feleség mindent megtett, hogy a párom gyerekei ne kedveljenek engem. Azt mondta nekik, hogy nem kell rám hallgatniuk, és, hogy az apjuk jobban szereti az én fiamat, mint őket” – írta a nő, aki szerint a gyerekek egyébként is súlyos viselkedési problémákkal küzdöttek, az anyai befolyás pedig tovább súlyosbította a helyzetet. Hiába próbált segíteni és jelen lenni az életükben, ezek a próbálkozások gyakran visszafelé sültek el.

Ott voltam minden meccsen, minden rendezvényen – az exfeleség persze soha nem jelent meg, mégis folyamatosan telefonált és üzengetett, hogy nem kéne ott lennem, mert nem az én gyerekeim.

A férfi azonban még ezek után sem az exfeleséget hibáztatta, hanem inkább a nőt, ami idővel állandó konfliktusforrássá vált közöttük. Végül a helyzet olyan szinten elmérgesedett, hogy a férfi gyerekei konkrétan „terrorizálni” kezdték a fiát, ezt pedig már ő sem hagyhatta tovább szó nélkül. Az eddig rajta eluralkodott csalódottság, és állandó hátrébbsorolás ráébresztette, hogy egyetlen kapcsolat sem ér ennyit számára. 

Bejegyzése szerint egyre világosabb lett számára, hogy a férfit valójában az exfeleség irányítja, végül azonban azt is felismerte, hogy a helyzet tarthatatlanná vált, és habár mindent megpróbált megtenni a szerelméért, hiányzott neki önmaga boldogsága.

