Eddig titkolták: itt van Katalin hercegné és Vilmos családjának legfiatalabb tagja

Ahogy megírtuk, Katalin hercegné és Vilmos herceg meghitt családi képet tett fel az Instagramra 15. házassági évfordulójuk alkalmából. A fotón egy korábban nem látott családtag is felbukkant.

Katalin hercegné és Vilmos herceg természet- és állatbarátok.

Katalin hercegné és Vilmos bemutatták az új családtagot

Új taggal bővült Vilmos herceg és Katalin hercegné családja, legalábbis a követőknek újjal: ugyanis már egy éve az életük része. Most azonban egy aranyos képpel be is mutatták Ottót, a barna cocker spánielt. „Üdv a családban, Otto! Ma lett egyéves” − írta a walesi pár a bejegyzéshez.

Otto Orla kölyke

Otto kutyus a walesi hercegi pár idősebb kutyájának, Orlának kölyke, aki már korábban is feltűnt egy családi fotón, amelyet a házaspár a 15. házassági évfordulójukon osztott meg.