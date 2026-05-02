Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
otto

Eddig titkolták: itt van Katalin hercegné és Vilmos családjának legfiatalabb tagja

otto vilmos herceg katalin hercegné család
Otto már a házassági évfordulós képen is feltűnt. Katalin hercegné és Vilmos herceg most be is mutatták a követőiknek.

Ahogy megírtuk, Katalin hercegné és Vilmos herceg meghitt családi képet tett fel az Instagramra 15. házassági évfordulójuk alkalmából. A fotón egy korábban nem látott családtag is felbukkant. 

Katalin hercegné és Vilmos herceg természet- és állatbarátok.
Katalin hercegné és Vilmos herceg természet- és állatbarátok.
Forrás: Chris Jackson Collection

Katalin hercegné és Vilmos bemutatták az új családtagot

Új taggal bővült Vilmos herceg és Katalin hercegné családja, legalábbis a követőknek újjal: ugyanis már egy éve az életük része. Most azonban egy aranyos képpel be is mutatták Ottót, a barna cocker spánielt. „Üdv a családban, Otto! Ma lett egyéves” − írta a walesi pár a bejegyzéshez. 

Otto Orla kölyke

Otto kutyus a walesi hercegi pár idősebb kutyájának, Orlának kölyke, aki már korábban is feltűnt egy családi fotón, amelyet a házaspár a 15. házassági évfordulójukon osztott meg. 

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én keltek egybe Londonban.
Katalin hercegné az esküvője napján és napjainkban. Ma is ugyanolyan gyönyörű.
Vilmos herceg ma már szakállal hódít.
Becslések szerint 2 milliárd ember nézte az élőben közvetített esküvőjüket világszerte.
A Buckingham-palota erkélyén is elcsattant egy csók köztük.
Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvői tortája egy klasszikus, brit gyümölcstorta volt.
Katalin hercegné Alexander McQueen esküvői ruháját Sarah Burton tervezte.
1 / 9
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én keltek egybe Londonban.
Getty Images Europe

A kép az 5 tagú családot ábrázolja, ahogy a mezítláb, a fűben fekve élvezik a napsütést. A kép a hónap elején készült Cornwallban Lajos herceg 8. születésnapján, és láthatóak rajta kutyáik is, Orla – a gyönyörű fekete cocker spániel – valamint az egyik kölyke: Otto. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Károly király lesújtó diagnózisára utalt beszédében − Tudja, hogy ő ezt már nem fogja megérni

A new York-i Christie’s aukciósházban mondott beszédet a brit uralkodó. Károly király megjegyzése felkavaró volt.

Lesifotó készült Britney Spearsről − Így néz ki az énekesnő, miután kijött a rehabról

A popsztárt csütörtökön kapták lencsevégre Kaliforniában, alig egy nappal azután, hogy elhagyta a rehabilitációs intézményt. Britney Spearsnek nemsokára bíróság elé kell állnia.

Emlékszel még, milyen tejfölösszájú volt David Beckham? Így lett belőle nők kedvence – GALÉRIA

A manchesteri focista srác útja a világsztárságig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu