Eddig titkolták: itt van Katalin hercegné és Vilmos családjának legfiatalabb tagja

Ahogy megírtuk, Katalin hercegné és Vilmos herceg meghitt családi képet tett fel az Instagramra 15. házassági évfordulójuk alkalmából. A fotón egy korábban nem látott családtag is felbukkant.
Katalin hercegné és Vilmos bemutatták az új családtagot
Új taggal bővült Vilmos herceg és Katalin hercegné családja, legalábbis a követőknek újjal: ugyanis már egy éve az életük része. Most azonban egy aranyos képpel be is mutatták Ottót, a barna cocker spánielt. „Üdv a családban, Otto! Ma lett egyéves” − írta a walesi pár a bejegyzéshez.
Otto Orla kölyke
Otto kutyus a walesi hercegi pár idősebb kutyájának, Orlának kölyke, aki már korábban is feltűnt egy családi fotón, amelyet a házaspár a 15. házassági évfordulójukon osztott meg.
A kép az 5 tagú családot ábrázolja, ahogy a mezítláb, a fűben fekve élvezik a napsütést. A kép a hónap elején készült Cornwallban Lajos herceg 8. születésnapján, és láthatóak rajta kutyáik is, Orla – a gyönyörű fekete cocker spániel – valamint az egyik kölyke: Otto.
