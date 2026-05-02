Kamilla királyné berobbant New Yorkba – Világsztárokkal pózolt az előkelőség

2026.05.02.
Rangos irodalmi eseményen tűnt fel a brit királyi család egyik legismertebb tagja New York szívében. Kamilla királyné a Közkönyvtár falai között ünnepelte az olvasás szeretetét, nem akármilyen hírességek társaságában!

Miután III. Károly király és Kamilla királyné április 29-én közösen felkeresték a szeptember 11-i terrortámadás áldozatainak Nemzeti Emlékhelyét, a nap hátralévő részében külön-külön vettek részt hivatalos eseményeken New Yorkban. A királyné útja a New York-i Közkönyvtárba vezetett, míg az uralkodó a Harlem Grown nevű non-profit szervezetnél járt. 

Kamilla királyné New York-i látogatása során Anna Wintourral is találkozott.
Kamilla királyné és Anna Wintour számára is fontos az olvasás népszerűsítése.
  • A brit királyi pár amerikai látogatásának közepén jár: a négynapos út Washingtonból indult, és New Yorkban folytatódott tovább.
  • III. Károly király és Kamilla királyné New York-i tartózkodásuk alatt külön programokon vettek részt: a királyné egy elit rendezvényen jelent meg a New York-i Közkönyvtárban.
  • Láthatóan remekül elbeszélgetett a Vogue volt főszerkesztőjével, Anna Wintourral és a Szex és New York sztárjával, Sarah Jessica Parkerrel.

Kamilla királyné a New York-i Közkönyvtárban tette tiszteletét 

A 78 éves  királyné egy rangos irodalmi rendezvényre látogatott el, ahol írókkal és olvasókkal együtt ünnepelték az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság irodalomszeretetét, valamint a Kamilla királyné olvasószobája névre keresztelt, olvasásnépszerűsítéssel foglalkozó jótékonysági szervezetet és könyvklubot. 

Kamilla királyné és Sarah Jessica Parker a könyvtárban.
Kamilla királyné  tengerészkék selyem ruhát és kabátot viselt, különleges ékszere egy piros-fehér-kék Britannia-bross volt, amely korábban II. Erzsébet királynő tulajdonában állt.
Az eseményen jelen volt Sarah Jessica Parker is, aki szintén elkötelezett az olvasás népszerűsítése mellett. A Szex és New York sztárja pukedlizve köszöntötte a királynét, az újságíróknak pedig így nyilatkzott:

Minden alkalommal izgatott leszek, amikor szóba kerülnek a könyvek. Szerintem az olvasás képes megváltoztatni és gazdagítani az életünket, empátiát és kíváncsiságot ébreszt. Különösen örülök annak, hogy Kamilla királyné is hasonlóan gondolkodik erről a témáról.

A színésznő a híres közkönyvtári lépcsősoron kísérte a királynét.
Anna Wintour olyan gesztust tett, amire senki nem számított

A rendezvényre Anna Wintour is ellátogatott, és a találkozáskor – tőle szokatlan módon – levette védjegyévé vált napszemüvegét Kamilla királyné tiszteletére.

Anna Wintour ritka gesztust tett: levette ikonikus fekete napszemüvegét, és arccsókkal üdvözölte az uralkodót.
Az esemény egyik legcukibb és legmeghatóbb pillanata 

Kamilla királyné a Zsebibaba nevű kis plüsskengurut ajándékozta a könyvtárnak, aki így újra „találkozhatott” édesanyjával, a szintén plüssből készült Kangával. Az A. A. Milne történeteit ihlető plüssfigurák 1987 óta láthatók a könyvtár gyűjteményében − egészen eddig csak Zsebibaba hiányzott a csapatból. 

A négynapos amerikai út első állomása Washington D.C. volt, ahol a királyi pár találkozott Donald Trump elnökkel és feleségével, Melania Trumppal. A látogatás New York után Virginiában folytatódik, ahol a királyi pár helyi lakosokkal és közösségi szervezetekkel találkozik. 

