Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
anna wintour

Titkos szabályok, kényes részletek és kínos exek – Less be a Met-gála kulisszái mögé!

anna wintour nicole kidman metropolitan museum of art Met-gála
Nagy odafigyeléssel megtervezett ültetésrenddel, szigorú tiltásokkal és szinte katonai fegyelemmel készülnek a világ egyik legexkluzívabb divateseményére. A Met-gála szervezésekor minden apróságnak jelentősége van.

A divatvilág csúcseseményének számító Met-gála szervezésének a részletei legalább akkora figyelmet kapnak, mint a felvonultatott ruhaköltemények. A háttérben hónapokon át tartó precíz munka zajlik, amelynek célja, hogy az este zökkenő-, na és persze botránymentes legyen.

A Met-gála fővédnöke Anna Wintour.
A Met-gála fővédnöke Anna Wintour.
Forrás: Getty Images North America

A Met-gála ülésrendje kardinális kérdés

A New York-i Metropolitan Museum of Art jelmezintézetének javára évente megrendezett adománygyűjtő gála idén május 4-én lesz, és ahogy minden évben, szinte mindenki ott lesz, aki számít. A Met-gála fővédnök ezúttal is Anna Wintour, annak ellenére, hogy 2025 júniusában, közel 40 év után lemondott a Vogue főszerkesztői posztjáról. A társelnökök Beyoncé, Nicole Kidman és Venus Williams lesznek. 

A több száz meghívott vendég miatt az egyik legnagyobb kihívás az ültetésrend megtervezése, arra pedig különösen ügyelnek, hogy hogy a híres exek még véletlenül se kerüljenek egymás közelébe. 

Az ülésrend szervezését Eaddy Kiernan koordinálja, aki korábban így nyilatkozott:  „Akkor kezdjük összerakni az ülésrendet, amikor decemberben összeállnak a nevek. A tényleges ültetésrend csak körülbelül egy hónappal az esemény előtt készül el, amikor már képet kapunk a terem elrendezéséről és az este menetéről.” Az exek egymástól távol ültetése azonban csak egy szempont a sok közül. 

A szervezők mérlegelik, hogy kik azok a hírességek, akik valószínűleg jól kijönnek egymással, sőt, azt is átgondolják, az egymás mellé ültetett embereknek van-e közös témájuk. A vendégeknek az ültetésrendhez szigorúan alkalmazkodniuk kell: nem lehet önkényesen átülni máshova

Az 59 éves Halle Berry fehérnemű nélkül lépett a vörös szőnyegre – A MET-gála legbotrányosabb villantásai

A MET-gála legbotrányosabb villantásai.

Tiltások és szigorú szabályrendszer a Met-gálán

Az eseményen számos szabályt kell betartaniuk a vendégeknek, hogy a Met-gála a lehető legexkuzívabb legyen.  

Az egyik legismertebb előírás a szelfik tilalma. 

Anna Wintour 2015-ben vezette be ezt a szabályt, hogy az esemény belső történései ne kerüljenek nyilvánosságra. Ennek ellenére időről időre akadnak, akik megszegik azt: a vendégek olykor a mosdókban készítenek titokban fotókat, amelyek később kiszivárognak a közösségi médiába.

Az étkezésre is külön szabályok vonatkoznak.

Bizonyos ételeket – például a metélőhagymát, a hagymát és a fokhagymát – kifejezetten tiltják, részben esztétikai, részben praktikus okokból. Anna Wintour a 2024-es Today műsorvezetőjének, Jenna Bush Hagernek adott interjúban így fogalmazott: „Nos, ez három dolog, amit nem különösebben szeretek, szóval igen, ez igaz.”

A dohányzás szintén tiltott, különösen azóta, hogy 2017-ben több hírességet – köztük Bella Hadidot, Dakota Johnsont és Marc Jacobst – a mosdókban cigarettázva fotóztak le.

 A következő évben már külön figyelmeztették arra a vendégeket, hogy a múzeum egész területén szigorúan tilos a dohányzás. A szabályok között van az életkorhatár is. 

2018 óta 18 éven aluliak nem vehetnek részt az eseményen

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Majdnem kizárták botrányos ruhája miatt a MET-gáláról az énekesnőt - Volt, aki ijesztően bizarr szettben parádézott

Egy éjszaka, ahol a luxus és az őrület kéz a kézben jár. Azonban van, amit sosem bocsát meg a divat népe: mutatjuk a legborzasztóbb vörös szőnyeges szetteket, amik után te is félelemmel várod majd a MET-gála 2026-os megjelenéseit.

„Rongyrázós cirkusz" – Óriási pofáraesés lehet az idei Met-gála: Jeff Bezosék miatt forr a hangulat

Egy bennfentes szerint Bezos és Sánchez jelenléte megváltoztatta az esemény megítélését.

Divatkatasztrófa a vörös szőnyegen: 5 sztár, aki nem tartotta be a 2025-ös Met-gála témáját

Kaotikus ruhák, illetlen választások, furcsa színkombinációk! A Met-gála 2025-ös témáját nem mindenkinek sikerült értelmezni, íme azok a sztárok, akik nem tartották be a szabályokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu