Titkos szabályok, kényes részletek és kínos exek – Less be a Met-gála kulisszái mögé!

A divatvilág csúcseseményének számító Met-gála szervezésének a részletei legalább akkora figyelmet kapnak, mint a felvonultatott ruhaköltemények. A háttérben hónapokon át tartó precíz munka zajlik, amelynek célja, hogy az este zökkenő-, na és persze botránymentes legyen.
A Met-gála ülésrendje kardinális kérdés
A New York-i Metropolitan Museum of Art jelmezintézetének javára évente megrendezett adománygyűjtő gála idén május 4-én lesz, és ahogy minden évben, szinte mindenki ott lesz, aki számít. A Met-gála fővédnök ezúttal is Anna Wintour, annak ellenére, hogy 2025 júniusában, közel 40 év után lemondott a Vogue főszerkesztői posztjáról. A társelnökök Beyoncé, Nicole Kidman és Venus Williams lesznek.
A több száz meghívott vendég miatt az egyik legnagyobb kihívás az ültetésrend megtervezése, arra pedig különösen ügyelnek, hogy hogy a híres exek még véletlenül se kerüljenek egymás közelébe.
Az ülésrend szervezését Eaddy Kiernan koordinálja, aki korábban így nyilatkozott: „Akkor kezdjük összerakni az ülésrendet, amikor decemberben összeállnak a nevek. A tényleges ültetésrend csak körülbelül egy hónappal az esemény előtt készül el, amikor már képet kapunk a terem elrendezéséről és az este menetéről.” Az exek egymástól távol ültetése azonban csak egy szempont a sok közül.
A szervezők mérlegelik, hogy kik azok a hírességek, akik valószínűleg jól kijönnek egymással, sőt, azt is átgondolják, az egymás mellé ültetett embereknek van-e közös témájuk. A vendégeknek az ültetésrendhez szigorúan alkalmazkodniuk kell: nem lehet önkényesen átülni máshova.
.
Tiltások és szigorú szabályrendszer a Met-gálán
Az eseményen számos szabályt kell betartaniuk a vendégeknek, hogy a Met-gála a lehető legexkuzívabb legyen.
Az egyik legismertebb előírás a szelfik tilalma.
Anna Wintour 2015-ben vezette be ezt a szabályt, hogy az esemény belső történései ne kerüljenek nyilvánosságra. Ennek ellenére időről időre akadnak, akik megszegik azt: a vendégek olykor a mosdókban készítenek titokban fotókat, amelyek később kiszivárognak a közösségi médiába.
Az étkezésre is külön szabályok vonatkoznak.
Bizonyos ételeket – például a metélőhagymát, a hagymát és a fokhagymát – kifejezetten tiltják, részben esztétikai, részben praktikus okokból. Anna Wintour a 2024-es Today műsorvezetőjének, Jenna Bush Hagernek adott interjúban így fogalmazott: „Nos, ez három dolog, amit nem különösebben szeretek, szóval igen, ez igaz.”
A dohányzás szintén tiltott, különösen azóta, hogy 2017-ben több hírességet – köztük Bella Hadidot, Dakota Johnsont és Marc Jacobst – a mosdókban cigarettázva fotóztak le.
A következő évben már külön figyelmeztették arra a vendégeket, hogy a múzeum egész területén szigorúan tilos a dohányzás. A szabályok között van az életkorhatár is.
2018 óta 18 éven aluliak nem vehetnek részt az eseményen.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: