Titkos szabályok, kényes részletek és kínos exek – Less be a Met-gála kulisszái mögé!

A divatvilág csúcseseményének számító Met-gála szervezésének a részletei legalább akkora figyelmet kapnak, mint a felvonultatott ruhaköltemények. A háttérben hónapokon át tartó precíz munka zajlik, amelynek célja, hogy az este zökkenő-, na és persze botránymentes legyen.

A Met-gála fővédnöke Anna Wintour.

A Met-gála ülésrendje kardinális kérdés

A New York-i Metropolitan Museum of Art jelmezintézetének javára évente megrendezett adománygyűjtő gála idén május 4-én lesz, és ahogy minden évben, szinte mindenki ott lesz, aki számít. A Met-gála fővédnök ezúttal is Anna Wintour, annak ellenére, hogy 2025 júniusában, közel 40 év után lemondott a Vogue főszerkesztői posztjáról. A társelnökök Beyoncé, Nicole Kidman és Venus Williams lesznek.

A több száz meghívott vendég miatt az egyik legnagyobb kihívás az ültetésrend megtervezése, arra pedig különösen ügyelnek, hogy hogy a híres exek még véletlenül se kerüljenek egymás közelébe.

Az ülésrend szervezését Eaddy Kiernan koordinálja, aki korábban így nyilatkozott: „Akkor kezdjük összerakni az ülésrendet, amikor decemberben összeállnak a nevek. A tényleges ültetésrend csak körülbelül egy hónappal az esemény előtt készül el, amikor már képet kapunk a terem elrendezéséről és az este menetéről.” Az exek egymástól távol ültetése azonban csak egy szempont a sok közül.

A szervezők mérlegelik, hogy kik azok a hírességek, akik valószínűleg jól kijönnek egymással, sőt, azt is átgondolják, az egymás mellé ültetett embereknek van-e közös témájuk. A vendégeknek az ültetésrendhez szigorúan alkalmazkodniuk kell: nem lehet önkényesen átülni máshova.

