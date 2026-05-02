Az 59 éves Halle Berry fehérnemű nélkül lépett a vörös szőnyegre – A MET-gála legbotrányosabb villantásai

Aranyba öntött mellek és a fehérnemű teljes hiánya! Mutatjuk azt a 5 botrányos Met-gála ruhát, ami láttán még a sokat látott rajongók is a gyöngysorukhoz kaptak.

A MET-gála soha nem okoz csalódást, ha a botrányos, sőt már-már sokkoló divatválasztásokra vágynánk. A vörös szőnyegen mindenki próbálta túlszárnyalni a másikat, hiszen ez az év legnívósabb eseménye. Ez a vérre menő verseny olykor legendásan sikerül, máskor viszont durva villantásba fullad. A gála ma már nemcsak a divat ünnepe, hanem a merészség kifutója is, ahol a világsztárok évről évre egyre vadabb, provokatívabb szettek jelennek meg. Mutatjuk az 5 legbevállalósabb pillanatot! 

Mutatjuk a Met-gála történelmének legnagyobb villantásait!
Meztelenség a MET-gála vörös szőnyegén 

  • Bár az idei MET-gálára még várunk kell egy kicsit, nosztalgiaképp összegyűjtöttük az előző évek legnagyobb port kavaró megjelenéseit.  
  • Áttetsző ruháktól a mini fehérneműkig már mindent láttunk a vörös szőnyegen.  
  • Nézd meg, hogyan akasztotta ki a divatrajongókat Kim Kardashain, Doja Cat és Emily Ratajkowski! 

Bár a naked dress, azaz a meztelenruha-trend mára szinte alapkövetelménnyé vált a vörös szőnyegen. A határvonal a művészet és a közönségesség között vékonyabb, mint gondolnánk. Egy rossz választás és a stílusosnak szánt gondolat pillanatok alatt tragédiává válik. Azt hinnénk, hogy a mérhetetlen luxus és a divatházak kreativitása közepette ritkán nyúlnak mellé a sztárok, pedig ez gyakrabban megtörténik, mint szeretnénk. A következőkben mutatjuk, az az 5 outfitet, amelyek felértek egy nyilvános sztriptízzel. 

5 polgárpukkasztó MET-gála ruha

Halle Berry 2025 

Halle Berry a tavalyi MET-gálán úgy tért vissza a reflektorfénybe, hogy attól még a sokat látott divatkritikusoknak is tátva maradt a szája. Egy elegáns, fekete, átlátszó betétekkel tűzdelt LaQuan Smith ruhában vonult végig, ám a trükkös anyag alatt nem viselt fehérneműt. Az intim dekoltázs után nehéz volt bárki más szemébe néznie aznap este. 

Halle Berry megosztó ruhája a 2025-ös Met-gálán.
Doja Cat 2024 

Ha valaki tudja, hogyan kell kiverni a biztosítékot, az Doja Cat. 2024-ben egy áttetsző, vizes hatású fehér pólóruhában érkezett, ami gyakorlatilag semmit sem bízott a képzeletre. A mellét csupán a saját keze takarta, már amikor épp eszébe jutott odatenni, a szétfolyó sminkje és jéghideg tekintete pedig csak tetézte a sokkot.  

Doja Cat Met-gála ruhája 2024-ben.
Emily Ratajkowski 2024 

A modell egy igazi divattörténeti ritkaságot, egy 2001-es Atelier Versace darabot vadászott le a 2024-es gálára. A ruha azonban nemcsak a korától volt emlékezetes, hanem a hiányzó részeitől is. Emily egy apró, ezüst tangát viselt csak a meztelenruha alá. 

Emily Ratajkowski a 2024-es Met-gála vörös szőnyegén.
Kim Kardashian 2023 

2023-ban a sztárok Karl Lagerfeld előtt tisztelegtek, Kim Kardashian pedig úgy döntött inkább villant egy nagyot. A Schiaparelli-ház Daniel Roseberry-je által tervezett ruhát 50 000 édesvízi igazgyöngy alkotta, de a rengeteg ékszer ellenére a végeredmény inkább tűnt egy merész testékszernek, mintsem ruhának.  

Kim Kardashian 2023-as Met-gála ruhája.
Cara Delevingne 2022 

Cara nem bízta a véletlenre a MET-gála megjelenését, egy futurisztikus, arany szettben érkezett, aminek a zakóját hamar le is dobta. Alatta pedig nem volt más, csak csillogó arany testfesték és két apró mellbimbótapasz. Olyan volt, mintha egy sci-fi filmből lépett volna elő, de a látvány elképesztően bevállalós volt, hiszen az arany bevonat tökéletesen kirajzolta a felsőteste minden egyes vonalát. 

Cara Delevingne Met-gála megjelenése 2022-ben.
